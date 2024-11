Джон Кразински – най-сексапилният жив мъж за 2024: Семейството е най-важно

Актьорът, режисьор и продуцент Джон Кразински (45 г.), обявен от списание "Пийпъл" за "най-сексапилният жив мъж" на 2024 г. , се чувства най-удовлетворен и истински щастлив от семейството си. Той е женен за актрисата Емили Блънт и е баща на две дъщери. Кразински казва това в интервю за изданието, посветило му в последния си броя голяма статия и корицата.

В "Късното шоу на Стивън Колбер" по телевизия Си Би Ес, където беше обявен носителят на титлата, актьорът каза, че след като разбрал "на мига е изгубил съзнание" и в главата му нямало никаква друга мисъл, освен че вероятно е "измамен", пише БТА.

За съпругата му обаче признанието е повод да поръча актуалната корица на "Пийпъл" да бъде отпечатана като фототапет, който да окачи в семейния им дом в Бруклин. Това обявила тя шеговито пред мъжа си, след като ѝ съобщил, че е женена за най-сексапилния мъж тази година. Кразински отбелязва, че бил "много радостен" да каже на Блънт за избора на списанието. С усмивка актьорът казва, че е леко притеснен, тъй като очаква да му се наложи да поеме повече домакинска работа, за да запази статута си и на „най-сексапилен мъж" и у дома.

