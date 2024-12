От "Елвис" до "Американски психар": Остин Бътлър ще изиграе ролята на Крисчън Бейл

Остин Бътлър е потвърден за главната роля в новата интерпретация на романа "Американски психар" от Брет Истън Елис, която ще бъде режисирана от Лука Гуаданино за Lionsgate. Филмът ще предложи нов поглед към емблематичната история, различен както от оригиналния роман, така и от култовата филмова адаптация от 2000 г.

Докато се говореше, че младата кино звезда Джейкъб Елорди може да влезе в кожата на Патрик Бейтман, изборът пада върху Остин Бътлър. Интересно е, че и двамата актьори наскоро изиграха Елвис Пресли в различни продукции – Бътлър в "Елвис" на Баз Лурман, а Елорди в "Присила" на София Копола.

Филмът няма да бъде римейк на лентата от 2000 г., в която Крисчън Бейл впечатли като харизматичния, но ужасяващ Уолстрийт ъпърклас и сериен убиец. Вместо това, сценарият, написан от Скот З. Бърнс (The Laundromat), ще предложи нова адаптация на романа.

Лука Гуаданино, известен с работата си по Call Me by Your Name, Challengers и Queer, вероятно ще предложи по-еротична интерпретация на историята, отколкото сатиричния хорър тон на оригинала. Режисьорът има богат опит с жанровете, като предишните му проекти Suspiria и Bones and All показват умението му да смесва красота и ужас.

Докато Бътлър е потвърден за ролята на Бейтман, Гуаданино намекна, че ще интерпретира героя по начин, който може значително да се различава от въплъщението на Крисчън Бейл.

Режисьорът току-що завърши снимките на After the Hunt, в който участват Джулия Робъртс и Андрю Гарфийлд. Предишните му два филма – Queer и Challengers – се радват на успех, като получиха номинации за Златен глобус. Даниел Крейг е номиниран за най-добър актьор за Queer, а Зендая е сред претендентите за най-добра актриса за Challengers, който е номиниран и за най-добър филм в категорията "мюзикъл или комедия".

С привличането на Бътлър в главната роля и режисьорската визия на Гуаданино, новата адаптация на "Американски психар" обещава да бъде едно от най-обсъжданите заглавия в света на киното. Остава да видим как тази интерпретация ще обнови легендарния разказ за сложността на човешката природа и мрака, който се крие зад привидно перфектните фасади.