Принц Уилям разгорещи кралските фенки с нова военна визия (СНИМКИ+ВИДЕО)

Принц Уилям изуми феновете на кралското семейство с военната си униформа и наболата си брада.

Принцът на Уелс се отправи към равнината Солсбъри днес, където се присъедини към войниците от 1-ви батальон на Уелската гвардия за упражнения с бойни стрелби. Уилям е полковник на полка, който в момента преминава от церемониални задължения обратно към полеви армейски задължения.

По време на посещението си днес принцът, който все още е с наболата си брада, участва в стрелба с оръжия, летя с дрон и разговаря с войниците. Но изглежда, че един детайл от разходката се оказа разсейващ за някои кралски фенове - фактът, че той се включи в ангажимента в пълна армейска бойна униформа и барета.

I am not one of those people who think Prince William is a good-looking man, but damn this is a good picture. pic.twitter.com/8BVtUaHY7w

Като се обърнаха към социалните мрежи, мнозина се зарадваха да го видят в униформа, като един потребител дори отбеляза колко щастлив изглежда. Друг написа в X: "Още един ден, в който принц Уилям изглежда добре." Един каза: "Е, не осъзнавах колко много имах нужда да видя това днес." Докато друг просто написа: "Принц Уилям изглежда елегантно."

През последните две години батальонът на принца е ръководил редица исторически церемониални събития, включително погребението на Нейно Величество кралица Елизабет, коронацията на крал Чарлз и на Trooping their Colour за първия парад по случай рождения ден на Негово Величество миналата година. Освен това полкът провежда операции в чужбина на Фолклендските острови и в Оман.

Но сега те отново преминават към полеви задачи и посещението на Уилям имаше за цел да види как 1-ви батальон уелски гвардейци се справя с промяната в темпото, особено с възстановяването на специализираните оръжейни способности на полка, за да подпомогне работата им в чужбина и в Обединеното кралство.

Принцът на Уелс беше придружен до полигона в лагера Уестдаун на равнината Солсбъри от командира подполковник Андрю Брейч и адютанта на полка полковник Гай Бартъл-Джоунс.

Той пристигна с хеликоптер във военни дрехи и барета, като бързо добави и защитна жилетка и каска - и му бе връчен бинокъл, за да наблюдава действието. Той получи и очаквана покана да се впусне в играта, на която отговори с "Абсолютно".

Принцът, който и преди е използвал оръжия във въоръжените сили, беше поканен да седне и да покаже мерника си. Той прекара няколко минути в подреждане на снайперската си пушка Accuracy International L11583 калибър 338, произведена в Обединеното кралство, преди да отпусне спусъка, изпращайки кълба дим и въздух. След това той каза: "Наистина ми хареса. Виждам, че ви предстоят много страхотни неща, това е добре."

Разговаряйки с екипа от шестима снайперисти, които бяха облечени в камуфлажна екипировка и не могат да бъдат идентифицирани от съображения за сигурност, Уилям каза: "Добро обучение? Добре е да се върнеш в зелено? Някой от вас, момчета, отиде ли в Оман? Как беше?" "Много камили", пошегува се един от мъжете.

A great day for Prince William Re-immersing himself in the military world while visiting the 1st battalion Welsh guards at Westdown Camp, as they transition back in the field🔥

One thing I love about the Wales and their engagement styles is that they always take part in… pic.twitter.com/z910NszspN