Бананът, залепен с тиксо и продаден за 6 млн., е купен за 35 цента от беден имигрант

Шах Алам, 74-годишен продавач на плодове от Ню Йорк, който продава банани за 35 цента от своя малък щанд, стана неволната жертва на най-абсурдната история в света на изкуството. Негов банан, залепен с тиксо към стена в галерията Sotheby’s, бе продаден за изумителните $6.2 милиона, а реакцията на Алам разтърси нюйоркчани и арт общността.

Алам, почти сляп имигрант от Бангладеш, работи на улицата пред Sotheby’s за $12 на час. Той нямал никаква представа, че обикновеният плод, който е продал, е станал част от концептуалното произведение на италианския художник Маурицио Каталан – “Комикът”. Творбата, която дебютира през 2019 г. на Art Basel в Маями, цели да осмее абсурдността на съвременното изкуство, чието значение често зависи от цената, която привлича.

Миналата седмица бананът, който трябва да се подменя веднъж-два пъти седмично, бе продаден за $5.2 милиона плюс над $1 милион такси. Купувачът – основател на китайска криптовалутна компания Джъстин Сън – видя в сделката идеален повод да привлече внимание.

Когато журналист от The New York Times информира Алам за шокиращата продажба, той едва сдържал сълзите си. „Аз съм беден човек“, казал той с треперещ глас. „Никога не съм виждал толкова пари.“ Алам живее в малък апартамент в Бронкс за $500 на месец, който споделя с още петима души. Всяка седмица той изкарва едва $576 от 12-часови смени.

Макар да не разбира концепцията на творбата, Алам почувствал, че шегата е на негов гръб. „Какви хора са тези, които купуват това?“ попитал той. „Не знаят ли какво е банан?“

Художникът Каталан, който не е получил хонорар от продажбата, изрази съчувствие към Алам, но не предложил финансова подкрепа. „Реакцията на този продавач ме докосна дълбоко“, казва той. „Изкуството, обаче, по своята природа не решава проблеми. Ако го правеше, щеше да бъде политика.“

Историята на Алам вдъхнови милиардера Джъстин Сън да предприеме необичайна инициатива. „Ще купя 100,000 банана от щанда на г-н Алам и ще ги разпространя безплатно по целия свят,“ обяви той в Twitter. Въпреки доброто намерение, остават въпроси как ще бъде осъществена подобна мащабна покупка и дали малкият щанд може да се справи с такава поръчка.

To thank Mr. Shah Alam, I’ve decided to buy 100,000 bananas from his stand in New York's Upper East Side. These bananas will be distributed free worldwide through his stand. Show a valid ID to claim one banana, while supplies last. https://t.co/jbCnh0u3JI