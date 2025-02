Почина актьорът Брайън Мърфи

Актьорът и комик Брайън Мърфи почина на 92-годишна възраст, предаде Пи Ей медиа/ДПА, цитирана от БТА.

Той е известен с участието си в британските ситкоми Man About The House и "Джордж и Милдред".

Актьорът е издъхнал в дома си в Кент, Югоизточна Англия, а до него е била съпругата му Линда Рийган, съобщи неговият агент Томас Боуингтън пред Пи Ей медиа.

Farewell to the Actor Brian Murphy who passed away at the age of 92. R.I.P Brian 😇🙏 pic.twitter.com/WHSM0EDHBn