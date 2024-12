Японската принцеса Аико навърши 23 г.

Японска принцеса Аико навърши 23 години и поема повече официални задължения, въпреки че бъдещето ѝ в императорското семейство остава под въпрос, съобщи Асошиейтед прес.

Аико, единственото дете на император Нарухито и императрица Масако, завърши университет тази година и оттогава участва в официални събития и дворцови ритуали, като същевременно работи в Дружеството на Червения кръст, съобщават от Агенцията на императорския дом.

Японското законодателство изисква тя да се откаже от кралския си статут и да напусне семейството, ако се омъжи извън императорското семейство. Огромното мнозинство от японците подкрепя промяна на закона, която да ѝ позволи да остане кралска особа и да стане император, но консерваторите в управляващата партия настояват да се запази наследяването само от мъже. Бързо намаляващото императорско семейство на Япония има само 16 членове, от които четирима са мъже.

