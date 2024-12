BBC спря MasterChef заради секс скандал с един от водещите

BBC обяви, че ще отмени две специални коледни предавания на популярното кулинарно шоу MasterChef, след като срещу един от водещите бяха отправени обвинения в неприлично сексуално поведение.

Последните три предавания от настоящия вече записан сезон на MasterChef обаче ще бъдат излъчени, както е планирано, тази седмица, за да покажат финала на състезанието, предаде АФП.

„Коледните предавания за знаменитости очевидно са различен тип шоу и при сегашните обстоятелства решихме да не ги излъчваме“, заяви говорител на BBC.

Но добави, че „променящото живота“ състезание, в което професионални готвачи изправят кулинарните си умения един срещу друг в битка за заветния трофей MasterChef, ще „продължи по план“.

Британският телевизионен оператор е подложен на все по-голямо напрежение, откакто излязоха наяве обвиненията срещу водещия Грег Уолъс.

Той отрече да е правил „неприлични“ сексуални шеги и коментари, след като повече от 12 души излязоха с обвинения миналата седмица, обхващащи 17-годишен период.

Продуцентската компания, която стои зад MasterChef, заяви, че проучва твърденията. Кулинарното шоу има дългогодишна история, чийто формат днес се провежда в повече от 50 държави.

Компанията обяви, че Уолъс няма да води предаването, докато разследва обвиненията.

