Джей Зи издаде книга

Популярната изложба на Джей-Зи „Книгата на Хов“ оправда името си и се превърна в истинска книга, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

„Книгата на Хов: Почит към Джей-Зи“ излиза на пазара след успеха на безплатната изложба на музиканта в Бруклинската обществена библиотека, която за шест месеца през миналата година привлече над 600 000 посетители.

Хов е прякор на певеца, произлязъл от съкращаването на Джей-Хова, игра на думи с библейското име Йехова.

Книгата от 432 страници, издадена от Assouline, описва живота и творчеството на 24-кратния носител на „Грами“, събирайки хиляди артефакти от блестящата му кариера.

В изданието с близо 700 изображения читателите ще намерят всичко – от емблематични сценични костюми до редки интервюта, награди и непоказвани досега снимки. Заглавията на осемте глави са взети от текстовете на музиканта.

Книгата разкрива дълбоката връзка на Джей-Зи със света на изкуството и успешните му бизнес начинания, уникалния му метод за съставяне на рими и активността му в областта на социалната справедливост. Тя отдава почит към студиото Baseline, където са създадени албумите на Джей-Зи The Blueprint и The Black Album.

Изданието разказва за китарата, на която музикантът свири на фестивала в Гластънбъри, за наградата му от Залата на славата на рокендрола, както и за стотиците бележки, създадени от нюйоркски ученици, които са написали в тях мечтите си.

„Книгата на Хов: Почит към Джей-Зи“ ще бъде налична в три версии. Класическият формат струва 120 долара, а луксозното издание ще се продава за 2000 долара. Предвидени са и пет специални копия с цена по договаряне, всяко от които е поставено в бронзов калъф, дело на американския творец Даниел Аршам.



Част от приходите от специалното издание ще бъдат дарени на Бруклинската обществена библиотека, уточнява Асошиейтед прес.

