Анджелина Джоли показа нова татуировка (СНИМКА)

Холивудската звезда Анджелина Джоли за пореден път привлече вниманието на публиката с изискан външен вид и символична нова татуировка, показана на червения килим на 34-те годишни награди Gotham Film Awards. Събитието, проведено в Ню Йорк, се превърна в сцена за дебюта на изящен черен силует на птица, разположен върху ръката на актрисата.

Новият дизайн изобразява птица, която лети надолу с прибрани крила – контрастираща с подобна рисунка върху гърдите на Джоли, където птицата е изобразена в полет нагоре. Символизмът зад тези рисунки, според близки на звездата, може да се тълкува като препратка към нейните лични житейски борби и стремеж към издигане. Първата татуировка на птица Анджелина си направи преди шест месеца.

Интересен факт е, че новата татуировка е разположена точно над координатите на местата, където са родени шестте ѝ деца – Мадокс (23), Пакс (20), Захара (19), Шайло (18) и 16-годишните близнаци Вивиен и Нокс.

На наградите Gotham Film Awards Анджелина Джоли се появи в елегантна дълга черна рокля без ръкави, която подчерта новия ѝ мастилен акцент. Черният цвят на татуировката създаде хармония с минималистичния ѝ стил, оставяйки акцента върху символиката, а не върху ярки цветове. Подобно на предишните си татуировки, тя е избрала класически черен контур, за да подчертае значимостта на дизайна.

Angelina Jolie showed off a new, small bird tattoo located on her arm. The tattoo was seen on Monday evening at The Gotham 34th Annual Film Awards at Cipriani Wall Street in New York City. It’s a black bird that’s seen flying down with its wings back. Pretty cool 🔥 pic.twitter.com/M5z7dg2shO