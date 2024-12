Деми Мур сподели новини за здравословно състояние на Брус Уилис (ВИДЕО)

Актрисата Деми Мур каза, че бившият ѝ съпруг Брус Уилис е "в много стабилно състояние в момента", след като той получи диагноза фронтотемпорална деменция, съобщи Прес асосиейшън медиа/ДПА.

Актьорът от поредицата "Умирай трудно" беше женен за Деми Мур в продължение на 13 години, като те имат три деца. Въпреки че се разделиха през 2000 г., останаха приятели. През 2009 г. Уилис се ожени за актрисата Ема Хеминг и има от нея още две деца, припомня БТА.

За здравословните проблеми на актьора се заговори през март 2022 г. Тогава беше разгласено, че Брус Уилис има афазия - разстройство, което засяга комуникативните способности. Миналата година дъщеря му Румър потвърди, че Уилис е получил "по-специфична" диагноза - фронтотемпорална деменция.

Деми Мур даде актуална информация за състоянието на Уилис в интервю по американската телевизия Си Ен Ен. Тя каза: "Като се имат предвид даденостите, в момента той е в много стабилно състояние".

“Given the givens, [Bruce Willis] is in a very stable place at the moment,” says Demi Moore, who was previously married to him. “It’s very difficult and not what I would wish upon anyone, and there is great loss – but there’s also great beauty and gifts that can come out of it.” pic.twitter.com/SVOiDsg6Fj