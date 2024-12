Коя е думата на 2024 г. според речника "Мериъм-Уебстър"

„Поляризация“ (polarization) е думата на 2024 година според речника „Мериъм-Уебстър“, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

„Поляризация означава разделение, но специфично – когато се стремим към крайностите, а не към центъра“, казва Питър Соколовски, главен редактор на „Мериъм-Уебстър“, в интервю за Асошиейтед прес.

Изборите в САЩ бяха толкова разединяващи и много американски гласоподаватели отидоха до урните с усещането, че противниковият кандидат е истинска заплаха за нацията.

В „Мериъм-Уебстър“ има няколко определения за „поляризация“, като най-често използваното е „предизвикващ силно несъгласие между противоположни фракции или групировки“.

WORD OF THE YEAR



Merriam-Webster has named “Polarization” as its 2024 Word of the Year, referencing the political landscape of the United States.



READ: https://t.co/YQC8qGaARL pic.twitter.com/YCqIDn94jL