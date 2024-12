Осъдиха рапъра NBA Youngboy на близо 2 години затвор за притежание на оръжие

Федерален съдия в Юта осъди рап изпълнителя Ен Би Ей Янгбой (NBA Youngboy) на близо две години затвор по обвинения, свързани с притежание на огнестрелни оръжия, предаде Асошиейтед прес.

Рапърът, чието истинско име е Кентрел Голдън, постигна споразумение, с което той приема държавните обвинения срещу него в щата Юта и се уреждат две други федерални обвинения - едното предвижда 23-месечна присъда, а другото - пет години пробация и глоба от 200 000 щатски долара.

