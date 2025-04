Внучката на Симеон Втори с откровена изповед след развода: Вече не съм същата (ВИДЕО)

Певицата със синя кръв Мафалда – внучката на Симеон Саксобургготски – разкри най-личните си чувства по време на грандиозното представяне на новия си сингъл “I am not the same anymore”. Испанското издание „Ел Паис“ публикува ексклузивното ѝ признание за тежкия развод, през който мина, и как това е повлияло върху емоционалното ѝ състояние.

„Бях залята от емоции – всичко около мен се случваше твърде бързо и на никого не пожелавам такава болка“, споделя 30-годишната красавица и категорично подчертава колко е важно да си върнеш равновесието, когато личният ти свят се срива. Мафалда хвърли завесата около раздялата си с Марк Абуслейман, а откровението ѝ е в тон със заглавието на парчето ѝ – „Вече не съм същата“.

Мафалда е дъщеря на принц Кирил Преславски и испанската аристократка Росарио Надал. Именно в Бостън младата певица среща любовта, докато Марк следва в Харвард. По време на пандемията двойката се мести да живее в Мадрид, но малко след края на карантината той се завръща в САЩ и подава молба за развод във върховния съд на окръг Ню Йорк. Така Мафалда остава в испанската столица, събирайки парчетата от разбитото си сърце.

Принцесата на Кобургготите е родена през 1994 г. в Лондон, където прекарва детството си. Още от ранна възраст се увлича по музиката и на 14 започва да пише текстове на песни – хоби, което постепенно се превръща в нейна страст. На 16 години заминава за Бостън, за да учи в престижния музикален колеж „Бъркли“.

Сценичният ѝ дебют е през 2016 г., когато изпълнява вокални партии на модното шоу на прочутия дизайнер Валентино. Събитието се провежда в елитен клуб на Атинската Ривиера – място, където Мафалда се чувства в свои води, тъй като майка ѝ Росарио Надал е бивш топмодел и близка приятелка на Валентино.

Кралската наследница често е обект на любопитни погледи, не на последно място заради славните ѝ роднински връзки. Дядо ѝ Симеон Сакскобургготски е четвърти братовчед на покойния британски крал Джордж VI, което означава, че тя е далечна роднина и на днешния крал Чарлз III. Но Мафалда открито казва, че популярността ѝ се дължи най-вече на синия ѝ произход, а не на музиката, с която се занимава от години.

„Таблоидите ме атакуват повече заради корените ми, отколкото заради професионалните ми изяви – и това ми се струва доста странно. Аз само искам да се говори за музиката ми“, признава чаровната певица.