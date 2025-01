Джъстин Балдони заведе дело за 400 милиона долара срещу Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс

Дрейк съди звукозаписната си компания за клевета, свързана с песен на Кендрик Ламар

Рапърът Дрейк подаде иск срещу дългогодишния си лейбъл "Юнивърсъл Мюзик Груп", обвинявайки го в клевета заради промотирането на песента Not Like Us на ...