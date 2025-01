Къща от филма "Сам вкъщи" беше продадена за 5,5 милиона долара (ВИДЕО)

Имението от филма "Сам вкъщи" е продадено в САЩ за 5,5 млн. щатски долара, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл", предава БТА.

Сградата, издигната през 1921 г., в покрайнините на американския град Чикаго е обявена за първи път за продажба през май 2024 г., като тогава цената ѝ е била 5,25 млн. щатски долара. Предишните собственици на имота са го придобили през 2012 г. за 1,585 млн. щатски долара.

‘Home Alone’ house sells for $5.5M after a 7-month contract allowed owners one last Christmas there https://t.co/5PEbkO96Ae pic.twitter.com/LqG6EE5CQY