Няма развод: Барак Обама се обясни в любов на Мишел за рождения ѝ ден (СНИМКА)

Бившият президент на САЩ Барак Обама категорично отхвърли спекулациите за проблеми в брака си с Мишел Обама, публикувайки трогателно послание в чест на нейния 61-ви рожден ден. В публикацията, която събра хиляди реакции, той нарече Мишел „любовта на живота ми“, доказвайки, че двойката, която е заедно повече от 30 години, остава неразделна.

63-годишният Обама сподели снимка, на която той и Мишел се държат за ръце по време на вечеря. „Честит рожден ден на любовта на живота ми, @MichelleObama“, написа той. „Ти изпълваш всяка стая с топлина, мъдрост, хумор и грация – и изглеждаш невероятно, докато го правиш. Имам огромния късмет да преживявам приключенията на живота с теб. Обичам те.“

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4