Популярен паранормален изследовател издъхна мистериозно на турне със зловещата кукла Анабел

Дан Ривера, известен паранормален изследовател, е починал на 13 юли на 54-годишна възраст, научаваме от публикация във Фейсбук групата Неизвестни знания и факти. Той е бил намерен в безсъзнание в хотелската си стая по време на турне с куклата Анабел в Гетисбърг, Пенсилвания.

Опитите за реанимацията му са се оказали неуспешни.

Причината за смъртта му все още не е официално потвърдена, но от полицията в Пенсилвания съобщават, че не се наблюдават необичайни или подозрителни обстоятелства. Очаква се резултатите от аутопсията.

Снимка: Фейсбук

Дан Ривера е бил ветеран от американската армия и водещ изследовател в New England Society for Psychic Research (NESPR). Той е бил на турнето "Devils on the Run Tour", представяйки куклата Анабел. Въпреки трагичната му кончина, организаторите на турнето обявиха, че то ще продължи в негова чест.

Куклата Анабел е един от най-известните и зловещи паранормални обекти в света, прочута най-вече благодарение на поредицата филми на ужасите "Заклинанието" и "Анабел".

Истинската история за куклата Анабел започва през 1970 г., когато млада студентка за медицински сестри на име Дона получава парцалена кукла от майка си за рождения си ден. Куклата е била от типа "Raggedy Ann". Дона живеела със съквартирантката си Енджи.

Малко след като куклата влиза в дома им, започват да се случват странни неща:

* Движение на куклата: Дона и Енджи забелязват, че куклата се движи сама. Често я намират в различни пози или в други стаи, въпреки че са я оставили на определено място.

* Бележки: Започват да намират бележки, написани на пергаментова хартия с послания като "Помогнете ни!" или "Спасете Лу".

* Кръв: В някои случаи по куклата се появяват капки кръв.

След като не могат да обяснят тези феномени, Дона и Енджи се свързват с медиум. Медиумът им казва, че куклата е обитавана от духа на малко момиченце на име Анабел Хигинс, което е починало в къщата преди години. Духът уж искал да остане с тях, защото се чувствал обичан. Момичетата, изпитвайки състрадание, позволяват на духа да остане в куклата.

Въпреки доброто си намерение, скоро нещата ескалират. Приятел на момичетата, Лу, е нападнат от куклата и получава дълбоки драскотини. Това ги кара да потърсят помощта на известните паранормални изследователи Ед и Лорейн Уорън.

След като разследват случая, Уорън заключават, че в куклата не е вселил дух на дете, а демонично същество, което се е представило за момиченце, за да спечели доверието им. Целта на демона била да обсеби някого от обитателите на жилището.

Уорън преместват куклата в своя Окултен музей в Монро, Кънектикът. Там Анабел е поставена в специална стъклена витрина, върху която е изписана молитва за защита, за да се "задържи" злото същество вътре.

Анабел днес

Истинската кукла Анабел, за разлика от тази във филмите, е обикновена парцалена кукла с червена коса. Тя е много по-малко зловеща на вид, но се твърди, че е също толкова опасна. Музеят на Уорън, където е била съхранявана, вече е затворен, но куклата остава част от колекцията, която се пази от наследниците на Ед и Лорейн.

Въпреки че много хора са скептични към паранормалните явления, историята на Анабел продължава да привлича вниманието и да всява страхопочитание.

Дан Ривера е носел със себе си истинската кукла Анабел на турнето си "Devils on the Run Tour".