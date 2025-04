Жена откри жива змия в коктейла си в мексикански ресторант (СНИМКА)

Американският щат Вирджиния стана сцена на необичаен инцидент, когато Карлета Андрюс преживя вечеря, която няма да забрави скоро. На 16 април жената посетила мексиканския ресторант Patron Mexican Restaurant and Cantina в Сандстън заедно със съпруга си, но вечерта ѝ завършил със сблъсък очи в очи с неканен гост — малка змия, намерена в коктейла ѝ.

"Наведох се да отпия от маргаритата си, когато нещо ме удари по челото. Погледнах съпруга си и попитах: 'Какво беше това?'" разказва Андрюс пред телевизия 8 News. "Когато се обърнах, видях змията в чашата си."

Тя допълва, че е видяла как влечугото се движи и увива около сламката ѝ. Персоналът на ресторанта се опитал да извади змията с пръчка, но без успех. Накрая друг клиент успял да улови животното и да го изнесе навън.

Snake falls into margarita at Mexican restaurant, woman says she's traumatized https://t.co/fy5V7d2asg pic.twitter.com/xQjdkIacBe