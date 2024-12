Петима души са обвинени във връзка със смъртта на Лиъм Пейн

Срещу петима души са повдигнати обвинения във връзка със смъртта на певеца Лиъм Пейн в Аржентина, съобщиха ДПА и Би Би Си, позовавайки се на властите в страната.

Пейн, прочул се като член на момчешката група "One Direction", почина на 31-годишна възраст на 16 октомври, след като падна от балкона третия етаж на хотел в Буенос Айрес.

Управителката на хотела Гилда Мартин и рецепционистът Естебан Граси, както и приятелят на Пейн Роджър Норес са обвинени в непредумишлено убийство, съобщават от аржентинската прокуратура, предава БТА.

Езекиел Перейра, който също е работил в хотела, и сервитьорът Брайън Паис са обвинени в доставка на наркотици.

По-рано беше съобщено за трима души, които са обвинени във връзка със случая, без да бъдат посочвани имена.

Съгласно правната система на Аржентина прокуратурата събира доказателства, които след това представя на съдия, който трябва да реши дали да започне процес.

Argentinian authorities have now charged five people in the death of One Direction’s Liam Payne, including his alleged close friend and multiple hotel staffers https://t.co/4RaTprv3Wo pic.twitter.com/ykIyr1LwlA