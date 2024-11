Продадоха картина на Рене Магрит за рекордните 121 млн. долара (СНИМКА)

Картина на Рене Магрит счупи рекорд, като беше продадена за повече от 121 млн. долара на търг на Christie's в Ню Йорк.

Знаковата картина от 1954 г. беше оценена на 95 млн. долара, а предишният рекорд за творба на Магрит (1898-1967) беше 79 млн. долара, поставен през 2022 г., припомня БГНЕС.

След почти 10-минутно наддаване „Империя на светлината“ („L'Empire des lumieres“) беше продадена за 121 160 000 долара, „постигайки световна рекордна цена за художника и за сюрреалистично произведение на изкуството на търг“, според аукционната къща Christie's.

Картината - изобразяваща къща през нощта, осветена от лампа на стълб, докато е под ярко, синьо небе - е една от най-забележителните творби на белгийския художник.

That's a wrap on our first night of 20th and 21st Century Art auctions in New York, led by Mica Ertegun's René Magritte's masterpiece, 'L'empire des lumières' setting a new world record at US$121,160,000.



