Новата „Снежанка“ предизвика гняв заради CGI джуджетата: Това е дискриминация!

Очакваният игрален римейк на класическата анимация „Снежанка и седемте джуджета“ предизвика още една порция сериозни противоречия още преди премиерата си. Вместо да даде роля на актьори с нанизъм, Disney реши да използва компютърно генерирани образи (CGI) за култовите джуджета – решение, което разгневи много професионални актьори.

Чун Тан, 31-годишен културист и актьор, който се е изявявал в редица класически театрални постановки на „Снежанка“, остро разкритикува решението на студиото. В интервю за Mail Online той определи промяната като „абсолютно абсурдна и дискриминираща“.

The Seven Dwarfs in the live-action ‘SNOW WHITE’ remake. pic.twitter.com/PBMQ8y4QF9

„От Disney се опитват прекалено много да бъде политически коректни, но в същото време вреди на нашите кариери и възможности. Няма нищо лошо в това да се даде роля на актьори с нанизъм, когато това е напълно подходящо за тях. Важното е да бъдем третирани равноправно и с уважение,“ заяви Тан.

Актьорът подчерта, че представянето на хора с нанизъм на екрана има важно културно значение, защото дава възможност на младите зрители да видят различни хора, каквито може би никога не са срещали в реалния живот.

Чун Тан не спести критиките си и към самата логика зад решението на Disney, като го нарече „обидно“ и „несправедливо“.

„Никога не биха използвали CGI, за да изобразят висок герой, така че защо правят това с джуджетата? Лично аз се чувствам дискриминиран. Всички актьори трябва да имат равни възможности.“

Той изрази и опасенията си, че този ход може да предизвика „ефект на доминото“, като доведе до още по-малко възможности за актьори с нанизъм в бъдеще.

„Кариерата ни и без това е трудна, защото няма достатъчно роли за нас. Сега Disney отнема една от малкото възможности, които имаме.“

Премиерата на филма се състоя тази сряда в Сеговия, на северозапад от Мадрид, но бе далеч от бляскавите събития, които обикновено придружават филмите на Disney. Рейчъл Зиглър, която изпълнява ролята на Снежанка, представи филма пред „едва шепа хора“ в средновековен замък, далеч от светлините на Холивуд.

Rachel Zegler performs “Waiting on a Wish” in front of Alcàzar de Segovia Castle, which inspired the castle design for the original ‘SNOW WHITE’ animated film. pic.twitter.com/06AIag0kgi