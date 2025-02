Федерален съд в САЩ потвърди 30-годишната присъда на Ар Кели

Федерален апелативен съд в САЩ потвърди 30-годишната присъда на бившата аренби суперзвезда Ар Кели за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Вторият окръжен апелативен съд в Манхатън, Ню Йорк, отхвърли твърденията на Кели, че федералните прокурори не са успели да докажат, че е ръководил схема за изнудване, при която са набирани непълнолетни момичета за секс, както и че е изнасилил няколко от тях.

Окръжният съдия Дени Чин заяви, че прокурорите са представили „обширни доказателства, показващи как Кели е увличал млади момичета и жени, опитвал се е да контролира живота им и ги карал да изпълняват личните му сексуални желания чрез вербално и физическо насилие, заплахи за изнудване и унижение“.

Апелативният съд отхвърли и няколко други аргумента на Кели, включително че четирима съдебни заседатели са били предубедени срещу него, отбелязва Ройтерс.

R. Kelly’s racketeering and sex trafficking convictions, along with a 30-year prison sentence, have been upheld by a federal appeals court that concluded the singer exploited his fame to sexually abuse girls and young women. https://t.co/qayfC34OUy pic.twitter.com/desJRg9NKs