A$AP Rocky бе признат за невинен за нападение с огнестрелно оръжие (ВИДЕО)

Рапърът A$AP Rocky, чието истинско име е Раким Майерс, беше оправдан от съдебните заседатели в Лос Анджелис по две обвинения в нападение. Ако беше признат за виновен, той можеше да бъде осъден на до 24 години затвор.

Обвинението бе повдигнато от Терел Ефрон (A$AP Relli), който твърдеше, че на 6 ноември 2021 г. A$AP Rocky е открил огън срещу него по време на спор в Холивуд. Според показанията на Ефрон, един от куршумите е одраскал кокалчетата на ръката му. Майерс категорично отрече обвиненията, твърдейки, че оръжието е било реквизит и че Ефрон се опитва да извлече финансова изгода от случая.

Asap rocky jumps and hugs Rihanna after being found not guilty pic.twitter.com/Cg1SpkvsDx