Създателят на "Peaky Blinders" прави документален филм за турнето на Oasis

Създателят на "Peaky Blinders" помага за създаването на филм, който документира дългоочакваното турне на Oasis през 2025 г.

Стивън Найт ще наблюдава и продуцира документалния филм, а режисьори ще бъдат Дилън Саутърн и Уил Лавлейс.

Макар да е най-известен със създаването на хитовата криминална драма с участието на Килиан Мърфи, Стивън стои и зад "Табу", "Цялата светлина, която не виждаме" и "Хиляда удара", а през 2002 г. получи номинация за "Оскар" за сценария на "Мръсни хубави неща".

Дилън и Уил имат голям опит в музикалните документални филми, като преди това са режисирали турнето на съперниците на Oasis Blur през 2009 г. в No Distance Left to Run.

През 2012 г. те също така са режисьори на хибридния документално-концертен филм Shut Up and Play the Hits след LCD Soundsystem и 2022 Meet Me in the Bathroom и са правили музикални клипове за групи като Arctic Monkeys, Franz Ferdinand и Björk.

Oasis не дадоха повече подробности за това какво могат да очакват феновете от филма, но се предполага, че той ще включва лични кадри на братята Галахър, както и концерти, в стила на предишните проекти на Дилън и Уил.

Филмът се прави от Magna Studios - продуцентската компания, която стои зад емоционалния филм на Люис Капалди "How I'm Feeling Now" и известната музикална драма "20 000 дни на Земята", представяща фиктивен 24-часов период от живота на Ник Кейв.

Вълнуващата новина от групата идва само ден, след като Лиъм се нахвърли върху хора, от които се предполага, че е изтекла информация за състава на предстоящото турне, пише още БГНЕС.

На сутринта на 12 март 52-годишният певец избухна в социалните мрежи заради статия в NME , в която "източници, работещи в тясно сътрудничество с групата и турнето", разкриха пълния списък на концертите.

Четирите имена, които според информацията ще придружат Лиъм и брат му Ноел на турнето по-късно тази година, включват Анди Бел на бас китара, Джем Арчър и Пол "Bonehead" Артърс на китара и Джоуи Варонкер на барабани.

Макар че новината ще бъде приветствана от хиляди нетърпеливо очакващи фенове по целия свят, за Лиъм тя изглежда е повод за тревога.

След като прочете статията, той написа в X, че макар да не е "притеснен" от разкриването на състава, е "загрижен" за източника, с който списанието твърди, че е разговаряло.

Той призова NME "да ми каже кои са вашите източници" и предложи "ексклузивно интервю" в замяна, като добави "можете да имате всичко, но колко го искате" - емблематична реплика от Supersonic на Oasis.

Лиъм продължи да разкрива какъв ще бъде "истинският" състав - Тони Маккарол на барабаните, Алън Уайт на баса, Зак Старки като водещ китарист и Крис Шарок на клавишите.

Но съобщението беше сякаш поредната закачка, тъй като, както много от заклетите фенове на групата знаят, всички, които той назова, са били барабанисти на Oasis - някои от които не се разделиха в добри отношения с братята.

Турнето Oasis Live 25 стартира на 4 юли на стадион Principality в Кардиф, след което ще се проведе в разпродадените зали на стадион Heaton Park в Манчестър, стадион Wembley в Лондон и стадион Murrayfield в Единбург.

След това двойката ще се отправи на глобално турне с концерти в Япония, Аржентина, Съединените щати и Бразилия.

Oasis се разделиха малко преди концерта си в Париж през август 2009 г., когато в продължение на месеци се готвеше огромна кавга, която завърши с размяна на удари, а Лиъм взе китарата на Ноел "като брадва" зад сцената.

Години наред те не си говорят, докато съвсем наскоро, след като и двамата братя са засегнати от поредица скъпи разводи и с посредствени солови кариери, им бяха предложени много големи суми пари за турне за събиране.

Днес експертите изчисляват, че за 30 концерта в цял свят те ще получат по 5 млн. паунда на концерт, което означава, че двойката ще спечели 150 млн. паунда помежду си - по 75 млн. паунда всеки от тях само от приходите от билети.

Предвижда се също така да спечелят "десетки милиони" от мърчандайзинг, спонсорски договори и подновен интерес към музиката им. |