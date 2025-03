Дженифър Лопес е бясна заради Бен Афлек и Дженифър Гарнър

Дженифър Лопес съвсем не е доволна от постоянните снимки, на които се вижда как бившият ѝ съпруг Бен Афлек прекарва все повече време с предишната си съпруга – Дженифър Гарнър, твърди източник, цитиран от Page Six. Двамата 52-годишни актьори бяха заснети в редица приятелски моменти, което подхрани слухове за евентуално възобновяване на връзката им.

Според същия източник, тези кадри действали като „сол в раната“ за Лопес, която финализира развода си с Афлек само преди няколко седмици – на 20 февруари.

Jennifer Lopez ‘furious’ over photos of Ben Affleck and Jennifer Garner together https://t.co/qewBiX11rV pic.twitter.com/pnihBEqfSy