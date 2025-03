Гаджето на Дженифър Гарнър ѝ постави ултиматум заради близостта с Бен Афлек

Джон Милър – шефът на верига CaliBurger и настоящият партньор на актрисата Дженифър Гарнър – не е никак доволен от последните снимки, на които се вижда как бившият ѝ съпруг Бен Афлек я прегръща. Това разкрива източник, цитиран от Page Six.

„Джон винаги е подкрепял начина, по който Бен и Дженифър заедно отглеждат децата си, но смята, че този път Афлек прекали“, обяснява източникът. „Той е наясно, че между тях няма нищо повече от приятелски отношения, но подобни снимки не изглеждат добре и смята, че са обида към връзката им с Джен.“

Според същия източник 47-годишният Милър дал на Гарнър ултиматум – „такова нещо да не се повтаря“, в противен случай той ще се отдръпне окончателно.

Преди седмица Бен Афлек бе забелязан да прегръща нежно бившата си съпруга Гарнър, докато двамата празнуваха 13-ия рожден ден на сина им Самюел. На кадрите се вижда как носителят на „Оскар“ придърпва бившата си съпруга през кръста, а тя изглежда приема жеста с усмивка.

Jennifer Garner’s boyfriend, John Miller, issues ultimatum after Ben Affleck ‘crossed the line’ in cozy photos https://t.co/uZCzhvWwkC pic.twitter.com/WcoZuHCN6e