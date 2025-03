Стана ясно къде ще бъде сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес

Джеф Безос и Лорън Санчес вече разпращат поканите за дългоочакваната си сватба, съобщава изданието Page Six. Събитието ще се състои в романтичната атмосфера на Венеция, Италия, през лятото на тази година.

Първи новината съобщи репортерът Дилън Байърс в социалната мрежа X в събота, като представители на двойката все още не са коментирали официално информацията.

По-рано тази година се появиха слухове, че сватбената церемония може да бъде проведена през юни на луксозната яхта на милиардера – „Koru“, чиято стойност е над 500 милиона долара, край бреговете на Италия.

Основателят на Amazon, който е на 61 години, предложи брак на Санчес през май 2023 г. след пет години заедно. Слухове за годежа плъзнаха още тогава, когато Санчес бе забелязана с огромен диамантен пръстен. Експерти оценяват бижуто с 20-каратов диамант на внушителните 2,5 милиона долара.

През август 2023 г. двойката организира пищно парти за годежа на яхтата си в Позитано, Италия. Сред гостите на събитието бяха известни личности като Бил Гейтс, Ари Емануел, Леонардо ди Каприо, Тоби Магуайър, Андрю Гарфийлд, кралицата на Йордания Рания Ал Абдула и Крис Дженър.

Миналия ноември 55-годишната Санчес разкри пред Vogue подробности за предложението на Безос, признавайки, че „за кратко загубила съзнание“, когато той отворил кутията с пръстена.

„Все още обмисляме каква точно ще бъде сватбата. Ще бъде ли голяма? Ще бъде ли в чужбина? Все още не знаем, сгодени сме само от пет месеца“, сподели тогава тя.

По-рано тази година двойката загатна за наближаващата си сватба, появявайки се облечени като младоженци на партито на Vanity Fair по повод наградите „Оскар“ през 2025 г. Санчес бе избрала елегантна бяла рокля на Oscar de la Renta, докато Безос бе със стилен черен смокинг.

