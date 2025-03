Булчинската рокля на Мелания Тръмп се продава за 45 хиляди долара (СНИМКИ)

Екстравагантната сватбена рокля на бившата първа дама на САЩ Мелания Тръмп е на пазара – но само за онзи, който предложи точната цена.

Луксозната рокля на Christian Dior, създадена от легендарния дизайнер Джон Галиано, с която Мелания сключи брак с Доналд Тръмп през януари 2005 г., се продава в платформата eBay с начална цена 45 000 долара (или най-добра оферта). Първоначалната цена на модната находка, която Мелания Тръмп лично е избрала в Париж с помощта на главната редакторка на Vogue Ана Уинтур, е била 100 000 долара.

Can we talk about Melania’s wedding dress? Melania wore a stunning custom $100,000 Christian Dior gown for her wedding! The strapless dress was made with nearly 300 feet of Duchesse satin and featured over 1,500 hand-stitched crystal rhinestones & pearls 😍#FashionoftheFirstLady pic.twitter.com/4gw72FRFVP — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) January 22, 2020

Авторката на обявата Лиана Сатенстийн сподели с последователите си в Substack, че роклята е открита случайно от приятелката ѝ Патриша Торвалдс, докато търсела „Dior рокли от 80-те години“. Обявата за продажбата е активна още от януари тази година.

Продавачката твърди, че купила роклята от самата Мелания през 2010 г. за сумата от 70 000 долара, като двете имали общи познати. Новата собственичка направила леки корекции по оригиналния дизайн – добавила нов слой сатен в долната част, бродерии в горната част, повече плат отзад и презрамки.

Емблематичната рокля бе представена от Мелания на корицата на списание Vogue през февруари 2005 г., малко след сватбата на двойката в Палм Бийч, Флорида. Изработена е от цели 90 метра бял сатен „дюшес“ и е ръчно бродирана с кристали в продължение на 550 часа. Тежестта на роклята достига внушителните 27 килограма.

Президентът Тръмп, който предложи брак на бившия модел по пътя към Мет Галата през 2004 г., наскоро отбеляза 20 години от брака им, като сподели архивна снимка на Мелания с роклята в профила си в Instagram.

Melania Trump in a 22 KILO custom $200.000 Christian Dior by ✨John Galliano✨ FW04 Couture gown, designed of 60 meters of fabric, 550 hours of handwork and 1500 rhinestones and pearls for her wedding with Donald Trump. 🪡 pic.twitter.com/dO12k2JdYV — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) July 25, 2024

Сватбата на Доналд и Мелания събра звезден списък от гости, сред които Бил и Хилари Клинтън, Кейти Курик и Шакил О’Нийл.

Докато за Мелания това е първи брак, Доналд Тръмп преди това е бил женен за Ивана Тръмп и Марла Мейпълс, като има общо четири деца от предишните си бракове. Двамата с Мелания имат син – Барън, който в момента е на 19 години.