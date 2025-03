Емблематична рокля на Тейлър Суифт ще бъде продадена на благотворителен пазар

Искате ли да имате една от емблематичните рокли на Тейлър Суифт? Сега имате тази възможност.

Сребристата рокля без презрамки Alice + Olivia Tallulah Princess, която 35-годишната попикона носи по време на церемонията по въвеждане в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил през 2011 г., ще бъде предложена за продажба на първото по рода си еднодневно шопинг събитие Vogue Vintage Market.

Събитието ще се проведе на събота, 29 март, в Roll & Hill, Ню Йорк. Всички събрани средства ще бъдат дарени в помощ на пострадалите от разрушителните пожари в Лос Анджелис през януари. Достъпът е свободен, но изисква RSVP и дарение чрез мобилното приложение на Vogue.

Роклята, която Суифт носи на сцената в Нешвил, е истинско модно бижу — изцяло покрита със сребристи и бели металически мъниста и пайети, които придават на тоалета приказен блясък. По време на изпълнението си, звездата комбинира роклята с ефирна бяла жилетка, но я свали при приемането на наградата за автор/изпълнител на годината, разкривайки тънки метални презрамки. Въпреки това, роклята, която ще се продава, е представена от Vogue без презрамките.

One of Taylor Swift’s Most Iconic Dresses Is Going Up for Sale. Here’s How You Can Buy It https://t.co/qxBWN1qIUo