Мел Гибсън започва снимките на продължението на "Страстите Христови" през август

Дългоочакваното продължение на легендарния филм „Страстите Христови“ ще започне да се снима през август 2025 година, съобщи авторитетното издание „Варайъти“. Режисьорът Мел Гибсън се завръща начело на продукцията, чийто сюжет този път ще бъде посветен на Възкресението на Иисус Христос.

Изпълнителният директор на прочутото римско филмово студио „Чинечита“ Мануела Качамани потвърди новината в интервю за италианския финансов вестник „Соле 24 оре“. Тя подчерта, че Icon Productions, компанията на Гибсън, вече е избрала месец август като стартов период за снимките. Основната част от продукцията ще бъде заснета в модерното „Студио 22“ в комплекса на „Чинечита“, който отново ще бъде основна снимачна площадка, както бе и при първия филм от 2004 г.

Подобно на оригиналния филм, екипът на Гибсън ще заснеме част от сцените в автентичната атмосфера на древния южноиталиански град Матера. Освен това, режисьорът възнамерява да използва и други живописни локации в южната част на Италия, включително градовете Джиноза, Гравина, Латерца и Алтамура.

‘THE PASSION OF THE CHRIST 2’ will begin filming in August.



Jim Caviezel will return as Jesus. pic.twitter.com/Y358lj0q4Y