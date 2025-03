Някои от най-големите хитове на Ед Шийрън са вдъхновени от Риана

Оказва се, че зад някои от най-успешните песни на Ед Шийрън се крие една вдъхновяваща муза – самата Риана. Британският певец и автор на песни сподели в предаването The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на 26 март, че мегахитът “Shape of You” всъщност е бил написан с идеята да бъде изпълнен от 37-годишната поп икона.

"Тази песен първоначално не се усещаше като нещо, което аз трябва да изпълнявам," призна 34-годишният Шийрън в ефир. "Написах я с идеята да я предложа на Риана. След няколко корекции реших да я запазя за себе си, но първоначално тя не звучеше като нещо типично за мен."

Песента, издадена през 2017 г., се превърна в един от най-големите хитове на десетилетието и събра над 4.2 милиарда стриймвания в Spotify, превръщайки се в един от най-слушаните сингли в историята на платформата.

Shape of You не е единственият хит, който Ед Шийрън е написал с мисъл за Риана. Той разкри, че също е имал предвид нея, когато е работил по хита на Джъстин Бийбър “Love Yourself”, създаден в колаборация с продуцента Бени Бланко.

