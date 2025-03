Бил Гейтс: Изкуствения интелект няма да замени хората в тези три професии

Ако следите развитието на технологиите, вероятно сте забелязали как изкуственият интелект все по-уверено навлиза във всяка сфера от живота ни. Това поражда немалко тревоги – основно свързани със съдбата на работните места. Дали машините ще изместят хората напълно? В скорошно интервю, което привлече широк обществен интерес, Бил Гейтс споделя своята прогноза по темата – и дава интересен отговор.

Гостувайки в шоуто The Tonight Show с Джими Фалън, основателят на Microsoft заяви, че ИИ ще замени хората в повечето сфери на трудовата дейност. „Ще останат някои неща, които ще си запазим за себе си. Но когато става дума за производство, транспорт или земеделие – с времето това ще се превърне в напълно решен проблем,“ обясни той.

