Актрисата Фран Дрешър има приятели с привилегии на смени

Фран Дрешър, известната актриса и комедианка, разкри, че продължава да поддържа своята „ротация“ от приятели с екстри, пет години след като за първи път призна тези си склонности, пише NOVA

Наскоро тя обясни, че обича своя бивш съпруг Питър Якобсън, с когото са останали близки и след раздялата. Именно заради тази близост, тя не смята, че може да предложи нещо повече от отношения с привилегии на останалите си приятели.

Fran Drescher says she has a ‘rotation’ of friends with benefits https://t.co/JlUDB9d4gh pic.twitter.com/k1JoUfl6CF