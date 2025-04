Звездите от култовия "Клуб Закуска" се събраха за пръв път след 40 години (СНИМКИ+ВИДЕО)

Актьорският състав на култовия филм "Клуб Закуска" се събра отново – точно 40 години след онзи паметен ден в училищното наказание.

Моли Рингуолд, Али Шийди, Джъд Нелсън, Антъни Майкъл Хол и Емилио Естевес се появиха заедно на 12 април на специален панел по време на поп културната конвенция C2E2 в Чикаго, за да си спомнят с феновете за иконичния тийнейджърски филм на Джон Хюз от 1985 г. Събитието беше модерирано от журналиста Джош Хоровиц.

„Чувствам се много емоционално – трогната съм, че сме отново заедно“, сподели Рингуолд, която изигра ролята на високомерната гимназиална принцеса Клеър Стендиш. Актрисата, която днес е на 57 години, отбеляза, че това е първият път, в който Естевес се присъединява към останалите на подобно събиране. „Най-накрая няма нужда да използваме неговия картонен силует“, пошегува се тя, „наистина съм развълнувана, че сме всички тук“.

The surviving cast of Breakfast Club did a reunion in Chicago, and this warms our hearts 🖤❤️ pic.twitter.com/YmqGk996KY — Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) April 12, 2025

62-годишният Естевес, който в лентата играе атлета Андрю Кларк, обясни липсата си от предишни срещи с думите: „Имах нужда да го направя за себе си“. Той призна, че срещата има особено значение за него, тъй като самият филм е заснет в предградията на Чикаго – мястото, където се провежда конвенцията.

По време на панела актьорите разказаха и как са били избрани за ролите си. Антъни Майкъл Хол, днес на 56, сподели, че не е преминал през традиционно прослушване. „Джон просто ми се обади и каза: ‘Искам да участваш’. Нямаше сценарий, не ми даде такъв – само ми задаваше въпроси: ‘Какво мислиш за това? А за онова?’“

THE BREAKFAST CLUB cast reunited today for the film’s 40th anniversary.

I feel old. pic.twitter.com/e33oLBcPzl — 𝔻𝕖𝕓𝕠𝕣𝕒𝕙 🥃🖊️ (@DADiClementi) April 12, 2025

Рингуолд обаче си спомня различно. „Първоначално Джон възнамеряваше да снима "Клуб Закуска" преди "16 свещи", но студиото избра да започне с втората.“ По думите ѝ, първоначалният актьорски състав включвал Джон Кюсак като Бендър и Джоан Кюсак като Алисън. „След като завършихме "16 свещи", Джон ми даде сценария за "Клуб Закуска"“, разказва тя.

Оказва се, че това не е първото им събиране през последните години. Част от актьорския състав, включително Рингуолд, Шийди, Нелсън и Хол, се срещнаха отново през февруари по време на панел в MegaCon Орландо. Там Рингуолд сподели, че ролята ѝ в "Клуб Закуска" ѝ дала възможност да изживее алтернативна гимназиална реалност, напълно различна от нейната собствена. „Когато снимаш филм, можеш да напуснеш собственото си училище – и това беше страхотно.“ Все пак, актьорите не били напълно освободени от образованието – и Рингуолд, и Хол трябвало да посещават уроци на снимачната площадка. „Снимахме сцена в библиотеката, а после учехме алгебра с нашия студиен преподавател. Но беше забавно.“

The Breakfast Club cast reuniting for the first time in 40 years at #C2E2! pic.twitter.com/sdW22aOo30 — C2E2 (@c2e2) April 12, 2025

Али Шийди, която в лентата играе странната и мълчалива Алисън Рейнолдс, призна, че снимките били незабравимо преживяване. „Бях истински щастлива, докато правехме този филм. Всички се обичаме – не знам дали се вижда, но беше мечта. Чиста радост.“

Актьорите споделиха и как според тях би изглеждал животът на техните персонажи след гимназията. Нелсън, вечният бунтар Джон Бендър, на шега заяви: „Мисля, че Бендър днес щеше да е директор на училището“. Шийди си представя Алисън като „писателка или преподавателка – нещо интелектуално“. А Рингуолд предложи по-провокативен сценарий за Клеър: „Може би се е омъжвала няколко пъти... и в един момент е решила, че предпочита жени. Знаете как е – децата пораснали, и тя си казала: ‘Я да пробвам това’. С мъжете не ѝ се е получило особено.“

All 5 Stars of ‘The Breakfast Club’ Reunite for First Time in 40 Years: ‘Very Emotional and Moved to Have Us All Together’ https://t.co/YfSBnwhl6e — People (@people) April 12, 2025

Въпреки спекулациите и интереса на феновете, актьорите категорично отхвърлиха идеята за продължение на филма. Причината – уважение към паметта на покойния режисьор Джон Хюз. „Идеята е обсъждана, дори съм говорил за това с Джон“, сподели Хол. „Всички харесвахме концепцията, но знаехме, че няма как да го направим без него.“

В интервю за британското издание The Times от април 2024 г. Рингуолд сподели, че работата с Хюз винаги е била вдъхновяваща. „Филмите бяха невероятно забавни за снимане. "16 свещи" беше първият ни проект заедно и беше заснет през лятото. Джон просто пускаше камерата и ни оставяше да импровизираме – пълна творческа свобода.“

Още през 2015 г. актрисата заяви пред PEOPLE, че "Клуб Закуска" е бил едно от най-удовлетворяващите ѝ преживявания в киното. „Наистина обичах това, което правех. Беше изключително изживяване.“