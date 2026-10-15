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Любомир Аламанов: Ескалацията в Черно море е видна
  Тема: Украйна

Любомир Аламанов: Ескалацията в Черно море е видна

15 Октомври, 2026 13:01 429 8

  • любомир аламанов-
  • русия-
  • черно море-
  • руска агресия-
  • руски дронове

Мълчанието и навеждането в стил Чернобил няма да помогне

Любомир Аламанов: Ескалацията в Черно море е видна - 1
Снимка: Фейсбук
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Любомир Аламанов Любомир Аламанов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Анализ на риска се прави, за да се локализира източника за заплаха, за да се следи за ескалация, за да се направи подготовка, за да има процедури, за да има навременна реакция, за да се минимизират последиците, за да се спасят животи.

Ескалацията е видна. Подготовка май няма. Също и процедури. Да не говорим за реакция.

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Насилникът насилва, защото може, защото това му е дефиницията, защото му позволяват. Насилникът разбира само от решителна реакция.

"Тези нападения с дронове са пряка последица от военната агресия на Русия срещу Украйна и застрашават не само корабоплаването в нашия регион, но и жизненоважните доставки на селскостопанска продукция за други континенти", е заявил румънският президент Никушор Дан.

Кратко, точно и ясно. Като истински президент.

Мълчанието и навеждането в стил Чернобил няма да помогне. Само ще задълбочи кризата.

Политизирайте се. Преди политиците да съсипят всичко.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Удар в териториалните води на Румъния е сериозна работа.

    Коментиран от #6, #8

    13:06 15.10.2026

  • 2 Хмм

    5 1 Отговор
    няма ескалация, има тероризъм, как така на украинския кораб не му се случи нищо?

    13:06 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    4 0 Отговор
    Ескалацията зв Черно море започна прди година и половина от Украйна - не е от скорошните удари по кораби близо до нас.
    Това, че сега са ударили кораби до нас, не се води ескалация.

    13:13 15.10.2026

  • 5 Мда

    5 0 Отговор
    Бля, бля. Едно към едно с дб, пп, герб и пр. Сега се цитирате поредното плямпане на дб пиара аламанов от фейса. Но уточнявайте пак от неговия фейс, че аламанов открито изразява подкрепа за политическата и обществената дейност на бившия служебен премиер и настоящ кандидат за президент андрей гюров.

    13:14 15.10.2026

  • 6 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Скоро Румъния няма да има териториални води.

    13:18 15.10.2026

  • 7 ескалатор

    5 0 Отговор
    докато в Черно море вилнееха само украинските дронове, ескалация йок! Сега ще ни извади очите, ескалацията, руската!

    13:19 15.10.2026

  • 8 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а ударът по пристанището в Констанца от украинска ракета, съвсем на румънска територия, сега ползват някакво молдавско село край Дунава за пристанище, Русия сипризна за предишните удари по кораби край Румъния, но за тези край българския брягказват - не, не сме обстрелвали цели край България

    13:29 15.10.2026