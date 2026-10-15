Любомир Аламанов: Ескалацията в Черно море е видна

Анализ на риска се прави, за да се локализира източника за заплаха, за да се следи за ескалация, за да се направи подготовка, за да има процедури, за да има навременна реакция, за да се минимизират последиците, за да се спасят животи.
Ескалацията е видна. Подготовка май няма. Също и процедури. Да не говорим за реакция.
Насилникът насилва, защото може, защото това му е дефиницията, защото му позволяват. Насилникът разбира само от решителна реакция.
"Тези нападения с дронове са пряка последица от военната агресия на Русия срещу Украйна и застрашават не само корабоплаването в нашия регион, но и жизненоважните доставки на селскостопанска продукция за други континенти", е заявил румънският президент Никушор Дан.
Кратко, точно и ясно. Като истински президент.
Мълчанието и навеждането в стил Чернобил няма да помогне. Само ще задълбочи кризата.
Политизирайте се. Преди политиците да съсипят всичко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #8
13:06 15.10.2026
2 Хмм
13:06 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Някой
Това, че сега са ударили кораби до нас, не се води ескалация.
13:13 15.10.2026
5 Мда
13:14 15.10.2026
6 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Скоро Румъния няма да има териториални води.
13:18 15.10.2026
7 ескалатор
13:19 15.10.2026
8 Хмм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а ударът по пристанището в Констанца от украинска ракета, съвсем на румънска територия, сега ползват някакво молдавско село край Дунава за пристанище, Русия сипризна за предишните удари по кораби край Румъния, но за тези край българския брягказват - не, не сме обстрелвали цели край България
13:29 15.10.2026