Любомир Аламанов: Ескалацията в Черно море е видна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Анализ на риска се прави, за да се локализира източника за заплаха, за да се следи за ескалация, за да се направи подготовка, за да има процедури, за да има навременна реакция, за да се минимизират последиците, за да се спасят животи.

Ескалацията е видна. Подготовка май няма. Също и процедури. Да не говорим за реакция.

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Насилникът насилва, защото може, защото това му е дефиницията, защото му позволяват. Насилникът разбира само от решителна реакция.

"Тези нападения с дронове са пряка последица от военната агресия на Русия срещу Украйна и застрашават не само корабоплаването в нашия регион, но и жизненоважните доставки на селскостопанска продукция за други континенти", е заявил румънският президент Никушор Дан.

Кратко, точно и ясно. Като истински президент.

Мълчанието и навеждането в стил Чернобил няма да помогне. Само ще задълбочи кризата.

Политизирайте се. Преди политиците да съсипят всичко.