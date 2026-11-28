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"Историята на Чечения е неотменима част от историята на Русия - в момента едното не може без другото. В Чечения в продължение на 30 години имаше зверства и убийства, на които не се обръщаше особено внимание. Но когато насилието стигна и до територията на останалата Русия във вид на терористични актове или „кадировщина", която днес бива наричана „чеченски експорт", хората започнаха да си задават въпроса - какъв все пак е този регион", казва в интервю за ДВ писателката Лана Естемирова, дъщеря на правозащитничката Наталия Естемирова.

ДВ: Какво трябва да знаят хората за Чечения? На нея и на Вашата майка е посветена книгата Ви „Моля те, живей!

Л. Естемирова: Интересът към Чечения се събуди отново тогава, когато Русия нападна Украйна, защото изведнъж всички започнаха да си дават сметка, че това вече е случвало. Чечения също беше имала своя Мариупол и изобщо много паралели станаха очевидни. Според мен Чечения е още по-близо до Русия от Украйна, защото тя в момента е част от Русия. Хората дълго време си затваряха очите за това и дори съм срещала руснаци, които не знаеха, че Чечения е част от Русия - мислеха, че е независима страна. Налагаше се да им обяснявам, че това не е така.

"Местен княз, с когото Кремъл се е договорил"

ДВ: А каква, според Вас, е ролята на Кадиров? И защо чеченците продължават да го търпят?

Л. Естемирова: Той е един вид местен княз, с когото е била постигната договореност. Нивото на безработицата в Чечения е много високо, хората бедстват и разчитат на минимални помощи. Защото огромната част от сумите, които Русия отпуска, отива в джоба на Кадиров, на неговите сътрудници и във фондацията на майка му.

Струва ми се, че повечето чеченци днес живеят като заложници. И не е вярно, че няма съпротива - тя съществува, но се потиска много жестоко. Работата е там, че сега вече много поколения чеченци знаят какво те чака, ако окажеш съпротива, при това не само теб, а и цялото ти семейство. Струва ми се нечестно да очакваш съпротива от страна на хората, които са преживели две войни, които все още преживяват ужаси всекидневно - те няма как да нападнат с вили резиденцията на Кадиров. А той от своя страна много умело експлоатира местните традиции и местните страхове на принципа на колективната отговорност. Т.е. - че цялото семейство или целият клан отговаря за простъпките на даден човек. И понеже семейството е най-голямата ценност в Чечения, те много умело манипулират по този начин.

ДВ: Кадиров много се старае да се представи като главния мюсюлманин на Русия, но това е просто образ, нали?

Л. Естемирова: Да, няма да влизам в подробностите от личния му живот, но неговият интерес към жените, автомобилите, луксозните вещи, частните зоопаркове и т.н. е известен. Как можеш да се смяташ за истински мюсюлманин, ако живееш абсолютно аморално и не се придържаш към принципите на истинската вяра?

Дори кампанията за ислямизация, която той започна, когато дойде на власт през 2008 година, е версия на един удобен за Русия ислям. Брадите трябва да бъдат с определена дължина, жените трябва да носят хиджаби или забрадки. Но ако брадичката ѝ е покрита - отива в затвора. Това е абсолютен абсурд, защото всичко се променя в зависимост от настроението на Кадиров. Той наскоро каза, че жените били твърде покрити, а мъжете ходели с твърде дълги бради - т.е. интерпретацията на исляма изцяло зависи от неговото настроение и от настроенията на Кремъл.

Кадиров получава насоките от Кремъл и от Путин - изпълнявай условията и джобът ти никога няма да остане празен. А цялата естетика, тоест как точно той ще изпълни заданието, си е само негова работа.

"Не Кадиров ще реши кой ще бъде следващият лидер на Чечения"

ДВ: А ако утре Рамзан Кадиров си отиде, синът му Адам ли ще застане начело на Чечения?

Л. Естемирова: Едва ли младеж, който още няма 20 години, ще стане глава на Чечения. Според мен и Кадиров е наясно с това. Просто не мисля, че той ще решава кой да е следващият чеченски ръководител - решението ще бъде взето в Кремъл, както са били взимани решенията и досега.

Смятам, че докато Путин е на власт, всичко, което става в Чечения, ще бъде под една или друга форма продължение на „кадировщината". Може да бъде в друг формат, но функцията ще е същата. Защото Кадиров е само винтче в машината. Знам, че в момента е модерно да бъде смятан за съперник на Путин, но той е винтче - по-интересно, по-ярко в сравнение с другите, но - винтче. И те ще намерят някакво друго винтче, което подхожда, и ще го сменят.

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