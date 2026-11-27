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Николай МАРЧЕНКО,

журналист-международник (София, България)

Още новини от Украйна

Изследване за отразяване в руските телевизионни и радиопредавания, проведено от международната платформа за мониторинг на медиите infosonar.com, установи рязка промяна в тона по повод успешната операция на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по разрушаването на построения през 2016–2019 г. Керченски (Кримски) мост в отговор на руските атаки срещу мостове в Киев. Основният мегаломански инфраструктурен проект на кремълския автократ Владимир Путин рухна след операция на украинските войски – на 17 ноември 2026 г. те разрушиха автомобилната част на моста и една от арките му. През нощта на 18 срещу 19 ноември ударите уцелиха железопътната част.

От 19 ноември делът на пропагандните изказвания в руските медии се утрои, а призивите за ответни действия се превърнаха в основна тема, докато твърдението на Путин, че обектът имал гражданско предназначение, стана част от политическата аргументация на Кремъл. Путин заплаши с ответни действия, след които нямало да „преговаря“ за мир с Украйна. Приближените до Кремъл анализатори пък се изпуснаха пред държавните телевизии: инвестициите в моста изобщо нямало да се изплатят, построен е като само скъпоструващ символ на окупацията на Крим от путинска Русия през 2014 г.

Руските телевизии и радиа съществено промениха характера на отразяването на Кримския мост след съобщенията за най-успешната операция на ВСУ по неговото унищожаване, проведена на 19 ноември 2026 г. Ако през предходните три месеца основното внимание беше насочено към транспортната връзка с намиращия се под руска окупация Кримски полуостров, състоянието на инфраструктурата и гарантирането на сигурността ѝ през летния туристически сезон, то през четирите дни след атаката срещу моста информационният дневен ред видимо се измести към военната реторика, заплахите за ответни действия и политическите изявления.

Делът на изказванията, класифицирани от изследователите като пропагандни, нарасна от 15,6% на 44,8%. Призивите за ответни действия започнаха да се срещат повече от четири пъти по-често – в 44,8% от излъчванията срещу 10,5% през предходния период. Едновременно с това рязко се увеличи броят на съобщенията, в които мостът беше определян като „изключително граждански обект“, а повреждането му се използваше като аргумент за обосноваване на по-нататъшната ескалация на пълномащабната война срещу Украйна. Това са основните резултати от мониторинга на руските телевизии и радиа за периода от 18 август до 22 ноември. Изследването обхваща 34 телевизии и радиа в по-ранния период и 29 медийни оператора след 19 ноември. Общата извадка включва 2682 излъчвания и 1224 уникални сюжета.

Резултатите позволяват да се проследи не само промяната в тоналността на руските медии след новината за успешните атаки на ВСУ, но и механизмът на формиране на информационния дневен ред: как съобщенията за транспортни ограничения и инфраструктурни щети съжителстваха с политически изявления, как се променяха акцентите в представянето на обекта и темата бе включена в по-широкия контекст на войната и преговорите.

Не инфраструктурен обект, а символ на Кремъл

До 19 ноември Кримският мост бе представян в руските телевизии и радиа предимно като транспортна артерия за връзката с Крим. Транспортът и логистиката фигурираха в 68% от споменаванията: електронните медии съобщаваха за движението на автомобили и влакове, опашките за проверки, правилата за преминаване и ограниченията, свързани със сигурността.

Показателен пример е съобщение на Радио „Россия“ от 21 август: „Що се отнася до ситуацията на Кримския мост, от страната на Таман няма опашки пред пункта за ръчна проверка, а на опашката за ръчна проверка от страната на Керч има около 600 превозни средства. Времето за изчакване е малко над два часа“.

Такова представяне съответстваше на логиката при отразяването на инфраструктурния обект: значението му се определяше от практическите му функции, състоянието на транспортната връзка и последиците от прекъсванията на движението за жителите и икономиката на полуострова.

Мостът обаче имаше и друго измерение. В руските медии той редовно бе представян като символ на анекцията на Крим от Русия и на политическата връзка на полуострова с континенталната част на страната. Символичното му значение бе отбелязано в 8,6% от споменаванията, а политическото значение и суверенитетът – в 9,7%.

През август по телевизията „Россия-1“ прозвуча скандалната фраза: „Кога Кримският мост ще се изплати? Ами, никога няма да се изплати, но това е инфраструктурна инвестиция на държавата, която осигурява самия смисъл на съществуването на Крим заедно с Русия“. Тази формулировка е показателна: мостът бе описван не толкова като икономически или транспортен актив, колкото като инфраструктурна основа на политическия проект на Путин за развитието на окупирания полуостров и символ на властта му над него.

Същевременно в ефира се твърдеше, че мостът е добре защитен и устойчив на атаки. Мерките за сигурност бяха тема в 16,3% от излъчванията, а твърденията за неговата неуязвимост – в 1,6%. Уязвимостта на обекта бе признавана едва в 7,2% от споменаванията.

Така още преди 19 ноември в руското информационно поле съжителстваха различните представи за моста: транспортен обект, стратегическа инфраструктура и съоръжение, чиято сигурност неведнъж е била предмет на обсъждане. Но също и символ на държавния престиж за режима на Путин.

Повод за ескалация в навечерието на мирните преговори

Един от най-важните изводи на изследването е, че промяната в реториката не започва непосредствено след съобщението за атаката от 19 ноември. През последните три дни на предходния период, от 16 до 18 ноември, броят на споменаванията рязко нараства. През тези три дни са регистрирани 936 от общо 1406 излъчвания за периода от 18 август до 18 ноември 2026 г., или 66,6% от целия обем на по-ранния период.

Именно тогава в ефира се появяват нови акценти - впоследствие централни при отразяването на събитията. Особено отчетливо се проявява темата за евентуалния провал на мирните преговори. Всички 129 излъчвания от ранния период, съдържащи съответния наратив, са концентрирани в дните от 16 до 18 ноември: 13,8% от споменаванията през трите дни преди 19 ноември.

На 16 ноември телевизионният канал „Звезда“ и радио „Комсомолская правда“ прокарваха тезата, че атаките срещу моста уж били „насочени към проваляне“ от страна на Киев на „преговорния процес“, разгърнат от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Така политизираната интерпретация на събитията се формира още преди съобщението за успешната атака на ВСУ на 19 ноември. Последвалото отразяване не създаде тази линия от нулата, а я превърна в мащабна и интензивна информационна кампания.

Друг елемент остана представянето на бързото възстановяване и нормалното функциониране на обекта: на 16–18 ноември наративът присъстваше в 56% от излъчванията – повече от средното за целия предходен период. Това е важно за разбирането на последвалата динамика: след 19 ноември кремълските медии засилиха две на пръв поглед противоречащи си линии – съобщенията за сериозни повреди и способността на окупационната държава бързо да възстанови инфраструктурата.

19 ноември: нарастване на интензивността и промяна в тоналността

Мащабът на информационното отразяване след 19 ноември значително надхвърли показателите от предходните месеци. За периода от 18 август до 18 ноември мониторингът регистрира 1406 излъчвания за 93 дни – средно по 15,1 споменавания дневно. През следващите четири дни, от 19 до 22 ноември, са регистрирани 1276 излъчвания, или средно по 319 дневно - всекидневната интензивност на споменаванията нараства над 21 пъти.

Същевременно броят на уникалните сюжети след 19 ноември е 515 срещу 735 през предходния 93-дневен период. Това показва значително по-концентрирано отразяване на събитието, при което едни и същи теми са възпроизвеждани по различни канали и в различни часове. В първите часове на 19 ноември медиите предаваха предимно съобщения за спирането на движението и оценките за последиците. Радио Sputnik цитира т.нар. „ръководител“ на окупираната от Русия република Сергей Аксьонов, който заяви, че „движението по Кримския мост е преустановено след поредната атака на ВСУ“. И че „всички отговорни служби са на работните си места“: „Напомням, че това е третата атака срещу Кримския мост за една седмица“.

Принадлежащото на руския олигарх Алишер Усманов радио „Коммерсантъ FM“ предаде съобщение на Министерството на транспорта на Руската федерация за преустановяването на влаковото движение и оценката на щетите. Сутрешният ефир включваше фактологична информация, но в рамките на деня отразяването придобиваше все по-изразено политическо измерение. Ключовият обрат настъпи след публичните изявления на руския президент, получили широко отразяване.

Делът на пропагандистките изказвания нарасна от 15,6% преди, на 44,8% - след 19 ноември, докато делът на информационните съобщения спадна от 54,4% на 32,8%. Разликата отразява не просто увеличаване на броя на материалите за атаката – тя свидетелства за съществена промяна в характера на представянето: политизираните оценки, обвиненията, заплахите и заявленията за ответни действия заеха по-голямо място в отразяването на събитието.

Путинският „отговор“ като политически наратив

Най-осезаемата промяна е при призивите за ответни действия. До 19 ноември подобни изказвания присъстваха в 147 излъчвания, или в 10,5% от излъчванията. След тази дата броят им достигна 572 - 44,8% от всички излъчвания през четирите дни. Така темата, лансирана от кремълския диктатор, се превърна основна смислова линия в отразяването на Кримския мост.

По-специално, на 19 ноември телевизията „Россия-1“ предаде изявление, според което след атаката Москва нямала намерение да продължава преговорите с Украйна и щяла да нанася ответни удари. По-късно същия ден по Business FM прозвуча по-разгърнато изявление на Путин: „Бях давал пряко нареждане: Кримският мост да не се ползва нито за превоз на военна техника, нито за транспортиране на боеприпаси“.

Диктаторът твърдеше (очевидно, обръщайки се към международната публика), че руснаците „не са превозвали през моста дори нефт и нефтопродукти“: „Това е изключително граждански обект“. След това Путин премина към заплахи по отношение на мирния процес по линията Вашингтон–Москва–Киев: „Но след ударите по Кримския мост няма да преговаряме, а ще отговаряме на тези удари“. „И искам всички да го знаят. Смятам, че ответните действия ще са много по-болезнени от това, което киевският режим направи с моста“, оплака се руският президент. А за вътрешната аудитория на руската пропаганда добави:

„А моста, разбира се, ще го възстановим“.

Особено интересен е контекстът, предшестващ изявлението му за „отговора“. Според руската агенция „Интерфакс“ Путин е разказал, че е обсъждал с членовете на Съвета за сигурност на Руската федерация някаква „възможност за договорености за прекратяване на ударите по отделни обекти“ – енергетиката и морската инфраструктура. Че бил помолил „колегите допълнително да обмислят този въпрос“. След това свърза промяната в позицията си с атаката на ВСУ срещу моста. Това показва колко болезнено е било събитието за него (и колко правилна е била операцията от гледна точка на Киев) – Путин отправя заплахи от безсилие пред ударите, които не успя и вече не може да предотврати.

В цитата на Путин относно отговора срещу Киев заради моста ясно се открояват три смислови елемента: твърдението за гражданското предназначение на инфраструктурата, отказът от преговори и обещанието за по-болезнен ответен удар. И това съчетание се превърна в характерна черта на новия етап в медийното отразяване.

Изследването показва, че за ответните действия се говори не само в най-радикалните провоенни медийни платформи. Темата се превърна в централна и за федералните държавни медии: на тях се падат 266 от 572-те материала със съответния наратив. При частните провоенни медии линията също е на първо място: 77 от общо 165 излъчвания. По-специално, в платформата „Соловьёв Live“ на главния путински пропагандист и биограф Владимир Соловьов има 60 подобни изказвания от общо 105.

Но не може да се говори за пълна еднородност на кремълското медийно пространство. Лоялните към властта икономически медии в окупираните територии по-често акцентираха върху възстановяването и нормалното функциониране на моста. Общата информационна картина след 19 ноември обаче е много по-политизирана.

„Гражданският обект“ на Путин, оправдаващ ответните мерки

Друг важен резултат от изследването е рязкото увеличаване на посланието: Кримският мост бил само “граждански обект” – пропагандата взе на въоръжение тезата на руския държавен глава.

До 19 ноември характеристиката присъстваше в 3,3% от излъчванията. След тази дата показателят нарасна до 21,9%. Броят на съответните споменавания се увеличи от 47 на 279. В руския ефир все се подчертаваше, че мостът уж не бил използван за превоз на военна техника, боеприпаси и нефтопродукти. Твърденията се предаваха с позоваване на изявления на руски официални лица, започвайки от самия Путин, излъгал за “мирното предназначение” на моста, на фона на данните на украинското разузнаване, документирало превоз на военна техника и въоръжения.

В контекста на изследването е важно не доколко всяко от твърденията е достоверно описва фактическото използване на инфраструктурата, а каква функция изпълняват те в кремълското медийно послание. Представянето на моста като изключително граждански обект позволява последователна политическа аргументация: атаката била уж удар по гражданска инфраструктура - следва обосноваване на ответните действия и прекратяването на преговорите с Украйна.

Същевременно изследването показва, че военното предназначение на моста е споменавано все по-рядко: делът на споменавания спада от 2,6% на 1,3%. След 19 ноември в ефира се засилва прокарването на тезата за гражданския характер на моста като цензурата просто „свива“ споменаванията на военните му функции в периода на пълномащабната агресия срещу Украйна.

Признаване на щетите под строг държавен контрол

Съществена промяна настъпи и в описанието на последиците от атаките. До 19 ноември руските медии използваха неясни формулировки, според които повредите били незначителни - омаловажаването на щетите присъстваше в 7,4% от излъчванията. След 19 ноември делът му спадна до 1,3%, докато съобщенията, които пряко признаваха сериозността на щетите, нарасна от 7,1% на 24,8%. Промяната отразява прехода от неопределени съобщения към по-конкретно описание на повредите.

Така, на 19 ноември Business FM съобщи, че „автомобилната част е сериозно повредена и затворена за продължителен ремонт, докато жп-линиите засега бяха затваряни временно“: „Доставките на товари, макар и с прекъсвания, продължават. Атаките срещу Кримския мост засега не са се отразили на снабдяването на полуострова“.

Признаването за нанесените щети обаче не бе съпроводено с отказ от друга устойчива линия – демонстрирането на способността на властите да контролират ситуацията и бързо да възстановяват инфраструктурата. Наративът за възстановяването и нормалното функциониране на моста е най-разпространеният и след 19 ноември. Делът му нарасна от 38,3% на 52,4%: броят на подобни излъчвания е 668 срещу 538 през предходния период.

Кремъл е инструктирал пропагандата да успокоява жителите на окупираните и фронтовите региони, за да не се допусне паниката, каквато се наблюдава в соцмрежите. Кадри с изплашени и възмутени автомобилисти активно се показват в емисиите на руските опозиционни медии в изгнание - например от телевизия „Дождь“.

Показателно е, че съобщенията за сериозни повреди и изявленията за възстановяване на жп връзката можеха да съществуват в едно и също информационно пространство. Разграничението между автомобилната и жп частта на моста позволяваше едновременно да се признава наличието на щетите и да се подчертава частичното възобновяване на транспортната функция. Така вместо акцента върху неуязвимостта на обекта се появи друг модел: повредите се признават, но последиците се представят като контролируеми, а възстановяването – като неизбежно. Все в духа на изразите на Путин.

Кремълските телевизия и радио: нюанси на медийната истерия

Изследването установи съществени различия между руския ТВ и радио ефир. До 19 ноември делът на пропагандните изказвания в ТВ и радиото ефира бе еднакъв – по 15,6%. След тази дата разликата достигна 20,7 процентни пункта. В ТВ-ефира 55,2% от излъчванията бяха пропагандни, докато при радиото делът им бе 34,5%. Делът на информационните съобщения бе съответно 24,6% и 40,9%.

Телевизията е много по-активна с наратива за ответните действия: такива присъстваха в 346 от 638 излъчванията, докато при радиото съответният показател бе едва около една трета – 226 от 638. Телевизионният дневен ред изпълнява по-изразена мобилизационна и политическа функция, докато радиото в по-голяма степен запазва информационмата си компонента – съобщенията за движението на влаковете, транспортните ограничения и хода на възстановителните дейности.

Различия се наблюдават и между отделните медийни канали. „Соловьёв Live“ бе начело по брой пропагандни излъчвания както преди 19 ноември, така и след това – броят им достигна 69. След него се нареждат НТС (Севастопол, Крим) с 48 излъчвания, радио „Комсомолская правда“ с 45 и „Вести FM“ с 42.

Същевременно частното „Коммерсантъ FM“ запази сдържания информационен подход: 48 от 70-те излъчвания след 19 ноември бяха информационни. Аналогична тенденция се наблюдаваше и по „Москва FM“, където подобните бяха 34 от общо 49.

Това различие е важно за разбирането на руското медийно пространство. Дори при обща политическа рамка различните медии изпълняваха нееднакви функции: едни транслираха политираните оценки, докато други продължаваха с практическите последици за трафика около моста. Истерията в руските медии е с различен интензитет – частните медии на най-големите руски олигарси се опитват да седят на два стола, в случай че Путин си тръгне и режимът му бъде сменен с по-демократичен.

Агресивната реторика и позоваването на авторитета

Промяната в съдържанието бе съпроводена от трансформация на тона. Делът на агресивните изказвания нарасна от 5,4% на 30,5%: броят им се увеличи от 76 на 389. Докато делът на спокойното представяне на информацията спадна от 64,7% на 48,6%. Налице е нарастването на аргументация чрез позоваване на авторитети: от 8,6% на 36,8%.

Похватът предполага засилване на тезите чрез позоваване на високопоставено длъжностно лице, както се случваше с разсъжденията на Путин и обещанията на Аксьонов. Отнася се и до изявленията на експерти – вместо самостоятелно представяне на доказателства.

Друг трик е и повтарянето на едни и същи тези в различни емисии и медии. Механизмът увеличава присъствието на конкретни формулировки в информационното поле и обвързва съобщенията за повредите на обекта с по-широката политическа интерпретация на конфликта между Москва и Киев. Какво е пропагандното послание? Путин уж се бил подготвял за преговори, но украинският президент Володимир Зеленски внезапно нанася удар по най-голямото инфраструктурно постижение на руския си колега – право в диктаторската му гордост. Така Киев бива обвинен в провалянето на несъществуващи преговори чрез атаката му срещу Кримския мост.

Информационната паника и границите ѝ

Въпреки нарастването на политизираната реторика транспортният и логистичният компонент в отразяването не изчезна напълно. След 19 ноември транспортът и логистика пак са най-често срещаната характеристика на моста – в 52,9% от излъчванията. Техническото състояние и повредите бяха споменавани в 33,1%, а гражданският характер на обекта – в 22,3%. Увеличиха се съобщенията за последиците за Крим: от 12,4% на 17,1%. Но само онези, които следят руските медии в изгнание и соцмрежите на руски потребители, виждат дисонанса – паниката обхвана руснаците в прифронтовите региони. В кремълските медии обаче уверяват, че ситуацията е под контрола на властите.

Залогът на Кремъл върху пропагандата очевидно не дава резултат. В соцмрежите руснаци използват нецензурни изрази, за да говорят за проблемите с обстрелите по основната транспортна артерия между Ростов на Дон и Крим – федералния скоростен път „Новоро̀ссия“. Хората предават от смартфоните си за недостиг на гориво на полуострова и в южните региони на Русия. Но за украинските удари по „Новороссия“ във федералните медии не се говори – паниката сред населението е очевадна, но в контролираното от Кремъл медийно пространство тя не съществува.

Във федералния ефир се обсъждат само спирането на влаковете, ограниченията на автомобилния трафик, работата на фериботите и използването на сухопътни маршрути.

Съобщенията за снабдяването на полуострова бяха наред с тези за претоварването на алтернативните транспортни маршрути. Така на 19 ноември радио Sputnik съобщи: „Същата тази „Новороссия“ в момента е претоварена, по нея се движат множество леки автомобили, които не могат да преминат по Кримския мост“. Нито дума за украинските дронове и ракети, нито за разказите на руснаците в соцмрежите – че няма гориво, няма ток, няма където да си зарядят смартфоните, няма отопление в автомобилите. Ммнозина пътуват с максимална скорост, а други изобщо отменят пътуванията си заради непосредствената опасност от обстрели.

Това е пример как в руското медийно поле едновременно присъстват две различни оценки: алтернативният маршрут и възникващите вследствие на промяната в транспортната схема логистични затруднения. Третата оценка – за обстрелите на пътищата от страна на ВСУ – остана в соцмрежите и в независимите руски медии в чужбина.

Войната дойде в Русия, но кремълските медии не я забелязват

Изводът от мониторинга е, че след 19 ноември руската пропагандна система променя представянето на казуса с Кримския мост. Преди - преобладаваше инфраструктурният дневен ред: мостът с транспортната му функция, сигурността и символичното му значение. След атаката в центъра се оказаха политическите последици за пропагандния символ на Путин, твърденията за уж гражданското му предназначение и заплахите за ответни действия.

Но информационната стратегия не е с една-единствена линия - тя обедини признаването на повредите, обещаното възстановяване, снабдяването на Крим и агресивната реторика към Украйна. Важен е и хронологичният аспект: наративът за провалените преговори с Киев се появи на 16–18 ноември, но с новата атака от 19 ноември е по-разпространен наред със “ответните действия”.

Мониторингът не прави заключения за възприемането на казуса от руската аудитория и за влиянието на пропагандата върху общественото мнение. За целта би потрябвало изследване на пужбликации в соцмрежите и в опозиционните руски демократични медии в изгнание, като The Insider, телевизия „Дождь“, „Медиазона“ или „Медуза“.

Изследването обаче проследява как се е променял медийният дневен ред на Кремъл и политическите послания в отразяването на транспортната криза след успешната операция на украинските войски. Кримският мост не е просто транспортен обект, около който възникна медийна вълна с мащабите на масова истерия. Казусът с моста е платформа, върху която руските медии обединиха тезите си около сигурността, държавната символика, военната реторика и преговорния процес.

И този преход – от съобщенията за транспортната артерия към използването на повредите по нея като аргумент за политическо обосноваване на по-нататъшната ескалация – е най-същественият резултат от изследването.

Руснаците, публикуващи в соцмрежите си видеа от Крим и пътя „Новороссия“, се тревожат: как властите организират логистиката, защо няма горива и кой ще ги защити от украинските дронове и ракети, които случайно да удрят по автомобилите им? Клипчетата с горящи коли по пътищата преобладават в социмрежите им.

И информацията в соцмрежите на на руснаците с непрофесионалното им отразяване е значително повече, отколкото в медиите на путиновите „журналисти“. Медиите избягват кадрите от ракетните попадения, пожарите и разрушенията, недостига на горива и транспортния колапс в южната част на Русия. Докато в стриймовете от смартфоните на руснаците посланието е едно: войната с пълна сила крачи из страната им и из окупираните територии, които Путин със сила „отхапва“ от Украйна от 2014 г. насам.

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Статията е подготвена по изследване на международната платформа за мониторинг на медиите infosonar.com относно отразяването от руските радио и ТВ на случая с разрушения Кримски мост.