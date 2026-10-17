Петър Колев: Мицкоски да търси престъпниците в Будапеща

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Петър Колев, бивш лидер на Гражданския демократичен съюз в Северна Македония, определи като „нелепо и невъзпитано“ твърдението на премиера Християн Мицкоски, че България дава убежище на престъпници. Според Колев изявлението цели да отклони вниманието от хуманитарния аспект на случая с Ива Михайлова.

Мицкоски заяви, че България се е превърнала в убежище за осъдени престъпници от Северна Македония и че Скопие ще постави казуса с Михайлова на срещи в НАТО и Европейския съюз. Повод за думите му стана пристигането на младата жена в България за медицински прегледи и лечение.

„Мицкоски просто търси начин да излезе от ситуацията, която сам създаде с Ива Михайлова“, заяви Колев в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС. Той каза, че ако македонският премиер търси хора с влезли в сила присъди, трябва да насочи вниманието си към Будапеща и Унгария.

Колев посочи като пример Никола Груевски, бивш премиер на Северна Македония и бивш лидер на партията на Мицкоски, който избяга в Унгария. По думите на Колев българските правораздавателни органи работят добре, а България е член на Европейския съюз от 2007 г.

Критики към политиката на Скопие

Колев заяви, че вместо да осигури необходимото лечение на Михайлова, Мицкоски е демонстрирал липса на човешко отношение към хората с българско самосъзнание. Михайлова, която има българско и македонско гражданство, пристигна в България на 12 октомври. Срещу нея в Северна Македония се води дело за тежка катастрофа, а българското Министерство на вътрешните работи съобщи, че на 13 октомври е получило искане за международно издирване с арест и екстрадиция.

Според Колев Северна Македония системно търси политически теми, с които да обслужва чужди геополитически интереси. Той посочи продължилия спор с Гърция и отказа на Скопие да впише българите в конституцията като примери за тази политика.

Колев заяви, че ако Северна Македония остане извън НАТО и Европейския съюз, тя е по-уязвима за влиянието на т.нар. Сръбски свят и Русия. Той призова българската дипломация да постави въпроса за европейското финансиране на институции и неправителствени организации в страната, които според него не зачитат човешките права.

Спорът за българите в конституцията

По темата за отказа на Скопие да признае българите като държавотворен народ Колев каза, че това би наложило отговор на въпроса за произхода на българската общност в Северна Македония. Той свърза решаването на историческите спорове с работата на Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси.

Колев заяви, че България трябва да се гордее с осигурената закрила и медицинска грижа за Ива Михайлова. Той припомни и случая със Спаска Митрова, който от години е част от напрежението в отношенията между София и Скопие.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, nova.bg