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Петър Колев: Мицкоски да търси престъпниците в Будапеща

Петър Колев: Мицкоски да търси престъпниците в Будапеща

17 Октомври, 2026 09:13 769 17

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  • християн мицкоски-
  • ива михайлова-
  • северна македония-
  • българия

Бившият лидер на ГДС в Северна Македония определи думите на премиера като опит за отклоняване на вниманието от случая с Ива Михайлова

Петър Колев: Мицкоски да търси престъпниците в Будапеща - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Петър Колев, бивш лидер на Гражданския демократичен съюз в Северна Македония, определи като „нелепо и невъзпитано“ твърдението на премиера Християн Мицкоски, че България дава убежище на престъпници. Според Колев изявлението цели да отклони вниманието от хуманитарния аспект на случая с Ива Михайлова.

Мицкоски заяви, че България се е превърнала в убежище за осъдени престъпници от Северна Македония и че Скопие ще постави казуса с Михайлова на срещи в НАТО и Европейския съюз. Повод за думите му стана пристигането на младата жена в България за медицински прегледи и лечение.

„Мицкоски просто търси начин да излезе от ситуацията, която сам създаде с Ива Михайлова“, заяви Колев в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС. Той каза, че ако македонският премиер търси хора с влезли в сила присъди, трябва да насочи вниманието си към Будапеща и Унгария.

Колев посочи като пример Никола Груевски, бивш премиер на Северна Македония и бивш лидер на партията на Мицкоски, който избяга в Унгария. По думите на Колев българските правораздавателни органи работят добре, а България е член на Европейския съюз от 2007 г.

Критики към политиката на Скопие

Колев заяви, че вместо да осигури необходимото лечение на Михайлова, Мицкоски е демонстрирал липса на човешко отношение към хората с българско самосъзнание. Михайлова, която има българско и македонско гражданство, пристигна в България на 12 октомври. Срещу нея в Северна Македония се води дело за тежка катастрофа, а българското Министерство на вътрешните работи съобщи, че на 13 октомври е получило искане за международно издирване с арест и екстрадиция.

Според Колев Северна Македония системно търси политически теми, с които да обслужва чужди геополитически интереси. Той посочи продължилия спор с Гърция и отказа на Скопие да впише българите в конституцията като примери за тази политика.

Колев заяви, че ако Северна Македония остане извън НАТО и Европейския съюз, тя е по-уязвима за влиянието на т.нар. Сръбски свят и Русия. Той призова българската дипломация да постави въпроса за европейското финансиране на институции и неправителствени организации в страната, които според него не зачитат човешките права.

Спорът за българите в конституцията

По темата за отказа на Скопие да признае българите като държавотворен народ Колев каза, че това би наложило отговор на въпроса за произхода на българската общност в Северна Македония. Той свърза решаването на историческите спорове с работата на Съвместната комисия по исторически и образователни въпроси.

Колев заяви, че България трябва да се гордее с осигурената закрила и медицинска грижа за Ива Михайлова. Той припомни и случая със Спаска Митрова, който от години е част от напрежението в отношенията между София и Скопие.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, nova.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Стига димки!!!
    Някакъв мигрант е намушкал двама човека около НДК! Сега ще гледате мънкане от правителството, което ги прибира заради олигарсите!!!

    09:18 17.10.2026

  • 2 Парадокс

    1 0 Отговор
    Жена, пристигнала в България за медицински прегледи и лечение, се превръща в повод за политически обвинения, сякаш хуманитарният случай е заплаха за държавата.

    09:29 17.10.2026

  • 3 Мицкоски е ку-ку

    1 0 Отговор
    Срещу Ива Михайлова се води дело за тежка катастрофа, а това не я прави автоматично престъпник с влязла в сила присъда — още по-малко „най-големият престъпник“ на Северна Македония.

    09:30 17.10.2026

  • 4 Къде е човечността?

    1 0 Отговор
    Значи Ива Михайлова е най-големият престъпник на Северна Македония? Иронията е, че докато премиерът говори за престъпници и убежища, става дума за жена, дошла в България за медицинска помощ. Когато политиката заглуши човечността, дори лечението се превръща в геополитически скандал.

    09:31 17.10.2026

  • 5 Странно

    2 0 Отговор
    Ако казусът е наказателноправен, защо се представя като международна политическа заплаха?

    09:31 17.10.2026

  • 6 Иронията е пълна!

    1 0 Отговор
    Значи България е „убежище за престъпници“, защото е предоставила медицинска помощ на Ива Михайлова? Срещу нея се води дело, но това не означава, че е осъдена с влязла в сила присъда. От кога хуманитарната помощ се превръща в международен скандал?

    09:32 17.10.2026

  • 7 Убежище в Унгария

    2 0 Отговор
    Ако премиерът Християн Мицкоски е толкова загрижен за правосъдието, нека говори с факти и доказателства, а не с политически внушения. Още повече че бившият премиер Никола Груевски, осъден в Северна Македония, намери убежище именно в Унгария.

    09:33 17.10.2026

  • 8 Северна Македония е просто Скопие...

    1 0 Отговор
    Вместо да превръща случая в дипломатическа атака срещу България, Скопие би трябвало да покаже уважение към човешкото достойнство и правото на медицинска помощ.

    09:34 17.10.2026

  • 9 Хуманитарен акт

    1 0 Отговор
    Когато една жена, дошла за лечение, се превръща в геополитически враг, проблемът очевидно не е само в нея, а и в политиката на онези, които използват случая.

    09:34 17.10.2026

  • 10 Реалист

    1 0 Отговор
    Ива Михайлова пристига в България за лечение, а Мицкоски я превръща в международен скандал и обвинява България, че укрива престъпници. От кога хуманността е престъпление, а политическото лицемерие — държавна политика?

    09:35 17.10.2026

  • 11 Лицемерният Мицкоски

    1 0 Отговор
    Ива Михайлова идва в България за лечение, а Мицкоски вдига международен скандал. Когато нямаш аргументи, превръщаш болния човек във враг, а България — в мишена. Лицемерие, маскирано като правосъдие!

    09:36 17.10.2026

  • 12 Скопски Мицкоски

    1 0 Отговор
    Когато човечността се превръща в обвинение, проблемът не е в България, а в безсилието на Мицкоски!

    09:37 17.10.2026

  • 13 Логичният въпрос!

    1 0 Отговор
    Какво общо има НАТО с жена, пристигнала в България за медицинско лечение и дело, водено срещу нея? Когато един правен казус се превръща в геополитическа драма, очевидно някой търси нещо повече от правосъдие.

    09:38 17.10.2026

  • 14 Отклоняване на вниманието

    1 0 Отговор
    Вместо разговорът да е за медицинското ѝ състояние и действията на институциите, фокусът се измества към България.
    Вътрешнополитическо послание — представянето на София като противник може да мобилизира националистически настроени избиратели.
    Международен натиск — споменаването на НАТО и ЕС може да цели спорът да получи по-широка политическа видимост, макар НАТО да не е съдебна инстанция.

    09:39 17.10.2026

  • 15 НАТО е военнополитически съюз, а не съд

    1 0 Отговор
    НАТО е военнополитически съюз, а не съд, който решава въпроси за екстрадиция. Затова позоваването на алианса изглежда по-скоро като опит за политически натиск, отколкото като естествен правен механизъм.

    09:40 17.10.2026

  • 16 Конфронтация

    1 0 Отговор
    Мицкоски цели отклоняване на вниманието, но е факт, че превръща конкретен правен казус в спор между държави.

    09:41 17.10.2026

  • 17 Кругер

    1 0 Отговор
    Мицкоски е политик, който постоянно създава конфликти с други държави.

    09:42 17.10.2026