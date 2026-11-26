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Някои хора виждат, други не виждат, трети си мълчат, четвърти се страхуват, на пети им е все едно, службите мишкуват, патриотарските формации още повече, и т.н. Но искам да ви обърна внимание, че турският бизнес навлиза в стратегически сектори на икономиката и буквално ни превзема – тихо, с добри намерения, с радостни за нас чужди инвестиции, в колаборации с наши бизнеси, с новини за отваряне на работни места, с покриване на спешни необходимости – извозване на боклуци, осигуряване на топлото, медицинско обслужване, доставки на суровини, без които не можем, и други такива.

След случая „Боташ“, който взриви ПОНЯТИЕТО за НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, кръгът "Радев", подпомаган от международното положение, съвсем даде воля на ОСОБЕНА ПРОПУСКЛИВОСТ.

Министерският съвет лансира стратегически обект, завод за производство на барут край Димитровград с 60% турско участие. Не е ли малко странно, че германската „Райнметал“ беше избутана настрани за изчакване, за да се позиционира компания с турско участие в сегмента? И министър Пулев обяснява в ефир при Цветанка, че ТЕ искали „ДА ИНВЕСТИРАТ В НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ и НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ“! И инвестициите от Турция и Китай били диверсификация.

Големите чужди инвестиции или инвестициите в стратегически сектори на икономиката като енергетика и отбрана очертават съюзническите партньорства за всяка една държава, но и ОПАСНОСТТА от ЗАВИСИМОСТ и КОНТРОЛ. Затова православната ни съседка Гърция е много внимателна и Мицотакис разшири оперативния достъп на САЩ до военни обекти на гръцка територия с основна цел – РЕГИОНАЛНО ВЪЗПИРАНЕ!; укрепване на гръцките възпиращи способности.

През това време ние си щипем носовете. Логично, българският бизнес съвсем скоро ще изплиска легена с турските участия, колаборации и корпоративни съюзи. Късно ще му стане ясно, че тези участия лесно се приключват, след като секторът бъде усвоен, а обстоятелствата, успешно уредени от връзките на местния съсобственик, който бива ползван за ПРОБИВ. Елементи от българския бизнес вече са инструментализирани от турския МИТ, просто защото българите по натура са склонни към подлости, НЕРАЗБИРАНЕ В ДЪЛБОЧИНА на националния интерес и неспособност за прогноза. Британците по-добре профилактират дългосрочно възможностите за окопаване на чужди елементи в кралството.

Пребиваване на база ПАРИ допускат всякакво, НО НЕ И ОКОПАВАНЕ! Разбира се, че България следва да се ползва от своята южна съседка като бизнес обмен, икономически връзки, взаимоотношения с ползи и пр. Но не и като ГЕНЕРАЛНО ОТВЛИЧАНЕ и инвазия на стратегически сектори, какъвто беше опитът за осигуряването на газовото трасе. През 90-те много изнесени капитали се завърнаха у нас като чужди инвестиции. Само че осъществяването на СЪЩИЯ ПОЗНАТ МОДЕЛ през Турция ще представлява съвсем друг процес, който е опасен, и върху който главните нашенски хитреци изобщо не мислят. Лошото е, че РАЗГРАДЕНИЯТ НИ ДВОР ОТКЪМ СЛУЖБИ доволно се подкрепя на ниво „споразумение за сигурността на Европа“, в което най-важната точка е да гоним Православието, руснаците, да се превъоръжаваме и пр.

И в това „гонене“ ТУРСКОТО НАРАСТВАЩО ВЛИЯНИЕ е най-добрият партньор: конкурент в Черно море, втората армия в НАТО, архивраг на Русия за региона, имперски рефлекс, дълго чакана възможност за експанзия, удобно икономическо и политическо трасе към държави от ЕС и т.н. Турция се ориентира прекрасно в създалата се ситуация на възможности. След период на дълго ограничаване по време на Студената война, в момента Турция се готви за стратегически играч номер 1 на Балканите, оценявайки баланса на силите и колебанията на САЩ и Русия. Най-важна цел по този път на турската държава е НЕДОПУСКАНЕ на ЕДИНОДЕЙСТВИЕ между Гърция, Сърбия и България! Много ясно е посочено това в книгата на Давутоглу, която е като програмен манифест.

И на този фон министър Пулев се перчи за нова инвестиция на турския гигант TUSAŞ Engine Industries (TEI) с участието на американската GE Aerospace. Пулев иначе ни обяснява, че в Европа германски производители затварят шест завода, че дългогодишни компании се местят в Китай. Явно само Турция отваря заводи в ЕС (и по-конкретно в България), където ресурсите, газът, електроенергията, цената на труда, осигуровките, безкрайните изисквания и ограничения на ЕК са пречки дори за самите европейски бизнеси и пр.

Нарича се ПОЗИЦИОНИРАНЕ! Не е важно колко е скъпо, когато имаш СТРАТЕГИЯ за бъдеща доминация, корумпирано местно управление, ПРОБИТИ СЛУЖБИ в страната-обект, етническо партийно удобство, невежа и алчна власт, контролирана от примитивни инстинкти, която мисли само за днес и за себе си, не за утре, и за общността. Сложно е да запазваш ОТЛИЧНИ бизнес и добросъседски отношения с една бивша империя до границата си, да запазваш не само формалния си суверенитет, но и неформалната си сила, без да се разтвориш и обезсилиш, поради НЕСПОСОБНОСТ и липса на СТРАТЕГИЯ по национална сигурност на т.нар. държавничество. Турция има на своя страна няколко системни инструмента, най-важният от които е НАТО, през който би могла да изгражда трансгранична сфера на влияние на Балканите, както и в Черноморския регион.

На следващо място е използването на ЛИНИЯТА НА ВЪЗХОД НА ИСЛЯМСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ срещу разочарованието от озападняването, запазване на мюсюлманските общности на Балканите. Турция е страж, конфесионален и културен идентификатор за региона. Това е стратегически и тактически инструмент. Не на последно място – Турция има честта да бъде ползвана от по-добри геополитически стратези, за да играе ПОЛЕЗНА за себе си игра в полето на ИЗМЕСТВАНЕТО.

Ако няма да е САЩ, няма да е и Русия, и НЕКА БЪДЕ ТУРЦИЯ! С какво разполага България в гоямата геополитическа битка ли?! Свръхпосредствено и алчно управление, безродственост, липса на православно възпитание, липса на политическо знание, анархия и безотговорност в службите, демонтаж на базовите стълбове на държавната сила. С органична глупост и неспособност за субектност. Ресурсите на едната и на другата страна неминуемо ще се срещнат. Резултатът ще го живеем.