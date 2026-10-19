Бюджет 2027 раздели икономисти заради тежестта върху бизнеса

Плановете за Бюджет 2027 предизвикаха спор между финансовия журналист Стефан Антонов и икономиста д-р Евгений Кънев в ефира на Нова телевизия. Повод за дискусията бяха намеренията на правителството да увеличи приходите с около 2 млрд. евро, без да предвижда съществени съкращения на разходите.
В разговора беше посочено, че публичните разходи достигат приблизително 45% от брутния вътрешен продукт. Двамата икономисти представиха различни оценки за това как трябва да бъде ограничен бюджетният дефицит и кой ще понесе основната тежест от финансовата рамка.
Антонов: Дефицитът може да намалява с растеж
Стефан Антонов защити подхода за постепенно ограничаване на дефицита чрез икономически растеж, вместо чрез рязко орязване на разходите.
По думите му прекалено агресивното ограничаване на разходите може да навреди на икономическата активност. Той посочи, че в бюджетните планове е заложено пренасочване на средства между различни пера в размер на около 0,6% от БВП.
Антонов отбеляза и промяната в дела на разходите за заплати. Според представените в разговора разчети той трябва да намалее от близо 11% до под 8% от БВП в рамките на три години, въпреки номиналното увеличение на разходите.
Кънев: Частният сектор ще плати сметката
Евгений Кънев възрази, че бюджетът увеличава натоварването върху частния сектор в момент на влошаваща се икономическа среда.„Въпросът е кой плаща сметката за тази ситуация. Решението на правителството е просто - това трябва да бъде частният сектор“, коментира икономистът.
Кънев предупреди, че предвиденото увеличение на осигурителната тежест ще засегне най-силно работещите и предприятията в светлата икономика, докато контролът върху сивия сектор остава недостатъчен. Той постави под въпрос и ефекта от планираното общо увеличение на възнагражденията в публичния сектор с около 5%.
Антонов посочи, че сред мерките срещу избягването на данъци са промени в облагането с ДДС при продажбите на новопостроени жилища. Очакваните допълнителни приходи от тази мярка са около 120 млн. евро.
Спор за банковите печалби и морския транспорт
Двамата коментираха и рисковете за икономиката при евентуално ограничаване на корабоплаването в Черно море. Кънев предложи временен държавен фонд, който да покрива част от повишения застрахователен риск за корабите. По думите му високите премии вече затрудняват бизнеса и могат да намалят конкурентоспособността на българската продукция.
В разговора беше обсъдено и допълнително облагане на банковите печалби. Антонов направи разграничение между авансовото внасяне на данък върху печалбата и същинския данък върху свръхпечалбите. Според него еднократно по-високо облагане на сектор с висока рентабилност може да бъде оправдано, ако ограничава дефицита и предотвратява общо увеличение на данъците.
Кънев заяви, че извънредното облагане е оправдано при необичайно високи печалби, свързани с криза или специфична пазарна ситуация. Той попита защо подобни мерки се обсъждат за различни сектори, но не и за „Лукойл“. Антонов предупреди, че мерки, насочени конкретно към една компания, могат да доведат до международни арбитражни дела.
Сред обсъдените мерки беше и засиленият контрол върху разходите, свързани с ТЕЛК решенията. Правителството очаква от него икономии от 228 млн. евро. Кънев определи контрола като положителна мярка, а Антонов подчерта, че борбата със злоупотребите не трябва да засяга хората, които действително се нуждаят от подкрепа.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:54 19.10.2026
2 Пич
Ей го на - дъртите комунисти, които са за "власт на народа", мислят единствено за червените олигарси!!!
Това, че вие изнасяте цялата тежест, им е през кое......?!
10:57 19.10.2026
3 ти да видиш
11:06 19.10.2026
4 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
11:06 19.10.2026