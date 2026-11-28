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Икономистът Георги Ганев определи правителството на Румен Радев като изправено пред „драматичен конфликт“ между необходимостта от реформи и нежеланието да се поема политическа цена за тях. В предаването „Денят на Дарик“ той коментира бюджета за 2027 г., новите данъчни тежести и предупрежденията на Европейската комисия за българската икономика.

Според Ганев проблемът на България не е в размера на приходите, а в начина, по който се разходват публичните средства.

„България няма абсолютно никакъв проблем с приходите. България събира едни напълно адекватни за българското общество приходи“, заяви икономистът.

По думите му държавата се опитва да харчи повече, отколкото обществото приема, а част от разходите се правят без достатъчно отчетност. Ганев критикува управляващите, че избягват реформи, които могат да предизвикат съпротива, и вместо това търсят допълнителни приходи, за да изпълнят бюджетните си ангажименти.

Критика към данъка върху свръхпечалбите

Основна част от коментара му беше посветена на предвидения за 2027 г. еднократен данък върху свръхпечалбата. Правителственият проект предвижда ставка от 33% за определени сектори, сред които банки, застрахователни дружества, големи компании в търговията с храни, телекомуникационни оператори, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Част от данъка може да бъде преотстъпена за инвестиции или формиране на резерви.

Ганев предупреди, че мярката може да има обратен ефект. Според него компаниите могат да ограничат отчетената печалба чрез законни разходи за консултанти и данъчни адвокати, а повишените разходи да бъдат прехвърлени към потребителите чрез по-високи крайни цени.

Предупрежденията от Брюксел

„Бизнесът ще пострада, след което просто ще започне да няма печалба“, каза Ганев.

Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит от 5% от брутния вътрешен продукт за България през 2026 г. и 4% през 2027 г. Комисията посочва, че временният ефект от данъка върху свръхпечалбите няма да реши трайно проблема с разминаването между приходите и разходите. България вече е в процедура за прекомерен дефицит.

В рамките на новия европейски цикъл за наблюдение на макроикономическите дисбаланси Комисията предвижда задълбочен преглед на България. Сред посочените рискове са разширяващ се дефицит по текущата сметка, влошаване на ценовата конкурентоспособност, бърз ръст на цените на жилищата и значително кредитиране на домакинствата. Прегледът трябва да бъде извършен през първата половина на 2027 г.

Ганев представи тези данни като знак за задълбочаващи се дисбаланси. По думите му броят на показателите извън референтните граници е нараснал от три на пет, а след включването на България в пълния набор от критерии за държавите от еврозоната може да достигне седем.

Изборите като причина за отлагане

Икономистът предупреди, че наближаващите местни избори могат да се използват като аргумент за ново отлагане на непопулярни решения.

„Имаме сериозна нужда от реформи, а имаме правителство и мнозинство, които са крайно нерешителни“, заяви Ганев.

Правителството защитава бюджетната рамка с аргумента, че тя ограничава разходите и поставя цел за намаляване на дефицита. Премиерът Румен Радев заяви, че стремежът е дефицитът да бъде свален под 3% през 2028-2029 г., докато Европейската комисия очаква той да остане над референтната граница и през 2027 г.

Източници: darik.bg, nova.bg