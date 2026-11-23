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Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет е очаквана от обществото стъпка, но не може да се определя като цялостна съдебна реформа. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Румен Христов пред Euronews.

Според него „Прогресивна България“ е успяла да събере необходимото мнозинство и да реализира избора. Христов заяви, че след това управленската отговорност вече е концентрирана в ръцете на управляващите и президента Румен Радев.

Той изрази надежда новоизбраните членове на ВСС да останат независими от политическите сили, които са ги подкрепили. Христов припомни, че всяко мнозинство, което излъчва членове на съвета, има влияние и контакти в съдебната система. По думите му ГЕРБ-СДС е подкрепила почти всички кандидати, с изключение на двама.

Избор на главен прокурор и председател на ВАС

Като следващи важни задачи пред новия ВСС Христов посочи избора на главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Според него подходящ кандидат за обвинител №1 би бил авторитетен преподавател от юридическите среди, който е равно отдалечен от политическите формации.

Христов изрази резерви към възможността постът да бъде зает от бивш министър. Според него подобна кандидатура може да не гарантира достатъчна независимост от политическите влияния.

По повод случаите „Барселонагейт“, „Хемусгейт“ и КТБ той заяви, че ГЕРБ не се противопоставя на проверки и разследвания, когато има налични доказателства. Христов обаче предупреди да не се допуска политическа насоченост или използване на разследванията за политическо заяждане.

Критики към бюджета за 2027 г.

Христов определи проекта за бюджет като разочароващ и го сравни с предходната финансова рамка, заради която падна кабинетът „Желязков“. Той посочи като проблеми предвиденото облагане с 7% на ваучерите за храна и увеличението с 30% на данъчните оценки на недвижимите имоти.

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС критикува и липсата на реална оптимизация на публичната администрация, която според него наброява между 500 000 и 550 000 души. Предвиденото съкращаване на 5000 незаети щатни бройки той определи като твърде малка стъпка.

Христов посочи още, че минималната работна заплата за 2027 г. е определена на 660 евро вместо очакваните 690 евро, а държавният дълг нараства с 8,6 млрд. евро. По думите му финансовата рамка е можела да бъде по-добра, ако Министерството на финансите беше взело предвид предложенията на синдикатите и работодателите.

Критика към обещанията за цените

По темата за поскъпването Христов заяви, че държавата не може административно да регулира цените в условията на пазарна икономика. Според него тя трябва да създава условия за развитие на бизнеса и да подпомага секторите, засегнати от по-високите цени на енергоносителите.

Христов отхвърли твърденията, че еврото е причина за поскъпването. Той заяви, че част от отговорността за високите цени е на българските производители и търговци, а управляващите трябва да понесат политическа отговорност за неизпълнените обещания за намаляване на цените с 15–20 процента.

„След като си обещал намаляване на цените, изпълни обещанието си“, коментира Румен Христов.

Източници: euronews.bg