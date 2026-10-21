Антон Гицов: Ум царува, ум робува ...

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има неща, които човешкия ум трудно може да побере.

Като например да влезеш в съюз с някой, който да ти разпорежда как да живееш, с кого да не общуваш, с кого да търгуваш или не, и ако не спазваш тези нареждания да те глобява, и нищо че тези разпореждания ти вредят.

Ето американския президент Тръмп разреши САЩ да се закупува руски дизел. Било в интерес на американските граждани, защото цената на дизела в страната се покачвала за бизнеса и обикновения човек.

България не може да направи такова нещо. ЕС забранява, ще ни накажат, ако го сторим.

Забранено ни е всяко нещо свързано с Русия. Не може да поканим знаменити руски културни дейци, защото ЕС ги е поставило в някакъв забранителен санкционен списък.

На нас българските граждани ни е забранено от брюкселските бюрократи да летим със самолети пряко от София до Русия. И на руснаците до България.

Забранено ни е на гледаме някои руски телевизионни канали- или по- скоро ни лишават от това право, защото забраниха някои излъчвания. Върнаха ни към времето на соца от преди 1989г., когато заглушаваха радиопредаванията „Гласът на Америка“, „Свободна Европа“ и „БиБиСи“.

Забраниха ди да купуваме по- евтиния руски тръбен глас и ни натискат да купуваме по- скъпия американски втечнен газ. Това, както обясни бившия премиер Бойко Борисов било „геополитика“. В нейно име навремето той ликвидира проекта „АЕЦ“Белене“, и сега закупени реактори за милиони за този проект ръждясват. Ликвидира и „Южен поток“, а тръбите вече лежаха доставени на българския бряг. „Аз няма да позволя България да стане троянски кон на Русия“, каза той, е Турция „стана“- построи си руски атомни реактори и взе руския газ и построи „Турски поток“, който уж щеше да бъде „Балкански поток“.

Лишиха ни и от най- свещеното право- свободата на словото. А си се опитал да изкажеш мнение в полза на Русия и те обвиняват в страховитото престъпление, че си русофил. От медиите, частните и държавните те обсипват с новини за руски бомбардировки в Украйна и човешки жертви и нищо за украински бомбардировки и човешки жертви в Русия. Путин е едва ли не човекоядец, престъпник, сравняват го с Хитлер, имало заповед за ареста му от международен съд, ще помислиш, че американците не искат и да чуят за него. А Тръмп лично го поздравява за 74-я му рожден ден, от свое и на съпругата му Мелания име. Представяте ли си Юлияна Йотова да беше поздравила Путин за рождения му ден? Щяха да я изядат с парцалите и край на мераците и да спечели изборите за президент.

Американците имат един израз „Да се простреляш в крака“- да си толкова прост и несръчен, че вместо да уцелиш дивеча, да простреляш се себе си.

Ето, в такова положение сме, сляпо следвайки налаганата ни от Брюксел „геополитика“.

„Ум царува, ум робува, хем патки пасе“ , има една хубава българска поговорка.