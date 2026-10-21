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Антон Гицов: Ум царува, ум робува ...

Антон Гицов: Ум царува, ум робува ...

21 Октомври, 2026 12:58 899 16

  • антон гицов-
  • русофилия-
  • русофобия-
  • забрана

Забранено ни е всяко нещо свързано с Русия

Антон Гицов: Ум царува, ум робува ... - 1
Снимка: БГНЕС
Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има неща, които човешкия ум трудно може да побере.

Като например да влезеш в съюз с някой, който да ти разпорежда как да живееш, с кого да не общуваш, с кого да търгуваш или не, и ако не спазваш тези нареждания да те глобява, и нищо че тези разпореждания ти вредят.

Ето американския президент Тръмп разреши САЩ да се закупува руски дизел. Било в интерес на американските граждани, защото цената на дизела в страната се покачвала за бизнеса и обикновения човек.

България не може да направи такова нещо. ЕС забранява, ще ни накажат, ако го сторим.

Забранено ни е всяко нещо свързано с Русия. Не може да поканим знаменити руски културни дейци, защото ЕС ги е поставило в някакъв забранителен санкционен списък.

На нас българските граждани ни е забранено от брюкселските бюрократи да летим със самолети пряко от София до Русия. И на руснаците до България.

Забранено ни е на гледаме някои руски телевизионни канали- или по- скоро ни лишават от това право, защото забраниха някои излъчвания. Върнаха ни към времето на соца от преди 1989г., когато заглушаваха радиопредаванията „Гласът на Америка“, „Свободна Европа“ и „БиБиСи“.

Забраниха ди да купуваме по- евтиния руски тръбен глас и ни натискат да купуваме по- скъпия американски втечнен газ. Това, както обясни бившия премиер Бойко Борисов било „геополитика“. В нейно име навремето той ликвидира проекта „АЕЦ“Белене“, и сега закупени реактори за милиони за този проект ръждясват. Ликвидира и „Южен поток“, а тръбите вече лежаха доставени на българския бряг. „Аз няма да позволя България да стане троянски кон на Русия“, каза той, е Турция „стана“- построи си руски атомни реактори и взе руския газ и построи „Турски поток“, който уж щеше да бъде „Балкански поток“.

Лишиха ни и от най- свещеното право- свободата на словото. А си се опитал да изкажеш мнение в полза на Русия и те обвиняват в страховитото престъпление, че си русофил. От медиите, частните и държавните те обсипват с новини за руски бомбардировки в Украйна и човешки жертви и нищо за украински бомбардировки и човешки жертви в Русия. Путин е едва ли не човекоядец, престъпник, сравняват го с Хитлер, имало заповед за ареста му от международен съд, ще помислиш, че американците не искат и да чуят за него. А Тръмп лично го поздравява за 74-я му рожден ден, от свое и на съпругата му Мелания име. Представяте ли си Юлияна Йотова да беше поздравила Путин за рождения му ден? Щяха да я изядат с парцалите и край на мераците и да спечели изборите за президент.

Американците имат един израз „Да се простреляш в крака“- да си толкова прост и несръчен, че вместо да уцелиш дивеча, да простреляш се себе си.

Ето, в такова положение сме, сляпо следвайки налаганата ни от Брюксел „геополитика“.

„Ум царува, ум робува, хем патки пасе“ , има една хубава българска поговорка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Редник

    18 1 Отговор
    Абсолютно вярно.

    Коментиран от #9

    13:10 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Има и други Български поговорки

    2 16 Отговор
    Като например - „Пари пред очи, срам зад очи.“ ; „Заради чепка грозде лозето си продава.“ ; „За петак си дава и майката.“ и т.н другарю Гицов! Но една чугунена съветска глава едва ли ще го разбере някога!

    Коментиран от #5, #16

    13:22 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 истината

    5 0 Отговор
    Нашата беда - много сме прости!
    Даже бай Тошо го беше прозрял - демокрацията не е за прости хора !
    Има два прости критерия за това - брой катастрофи и размер на кражбите !

    13:46 21.10.2026

  • 7 Мич

    8 0 Отговор
    Най-после някой да каже голата истина. Браво на автора и на "Факти", че са го публикували.

    13:49 21.10.2026

  • 8 Обективен

    6 0 Отговор
    От произтичащите събития и действия около и у нас,става видно,че евроатлантическите чугунени глави са по опасни от съветските такива,но е много трудно за някои да го разберат.

    13:49 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хаха

    4 0 Отговор
    Европа купува рекордни количества руски газ и петрол през посредници на завишени цени.

    13:56 21.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    3 0 Отговор
    Правилно!
    Обаче сме колония. На ЕС този път. И господаря не дава да говорим с руснаците или да търгуваме с тях. А после ни обясняват, че сме живели в свободна държава, при това и демократична. А демоса мисли различно от назначените ни управляващи

    13:59 21.10.2026

  • 16 Старец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Има и други Български поговорки":

    Да, тези поговорки са много верни. Достатъчно е човек да следи действията на всичката евро.тлантическа паплач.

    14:02 21.10.2026