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Диана Дамянова: Ефир за всички или само за нашите. Това е въпросът

Диана Дамянова: Ефир за всички или само за нашите. Това е въпросът

27 Юли, 2026 13:00 1 730 27

  • диана дамянова-
  • мартин карбовски-
  • путин-
  • русофобия-
  • путинова русия-
  • градска десница-
  • жълтопаветието

Няма да забравя, когато преди около година се опитах в разговор с него да кажа, че русофобията на жълтопаветието, която е и истерична, е една от причините българският народ постепенно да заобича още повече Русия

Диана Дамянова: Ефир за всички или само за нашите. Това е въпросът - 1
Снимка: бТВ
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Карбовски се появи в национален ефир, дори не просто в национален ефир, а в националната телевизия.

Държа си се като Карбовски, такъв, какъвто го помня от много години, и такъв, какъвто го следя /макар и не педантично/, откакто е в другия ефир.

Има страшно много теми, по които не съм съгласна с него.

Има няколко теми, по които категорично не съм съгласна с него, и дори една-две, по които съм готова да воювам с него.

В същото време има цели негови „философии“, с които съм напълно съгласна.

Няма да забравя, когато преди около година се опитах в разговор с него да кажа, че русофобията на жълтопаветието, която е и истерична, е една от причините българският народ постепенно да заобича още повече Русия. И казах, че наместо да мразят Путин, те мразят… и тук се опитах да намеря верните думи, но с пъргавия си мозък Карбовски ги намери вместо мен и каза: „Мразят руския балет.“

Това беше една от фразите, които ми направиха не деня, а направо годината.

Но пък има много теми, с които не съм съгласна с Карбовски и по които, ако се окажем в диалог, вероятно /доста вероятно/ бихме се хванали гуша за гуша.

Някои от тях опират до жизненото ми кредо, което съм в състояние да отбранявам докрай.

Но бих и ще защитавам правото на Карбовски да има свое /понякога доста странно/ мнение по всички въпроси, да го изявява, да го защитава, в това число и в национален ефир.

Защото Карбовски, харесва ли ни, или не, е явление, което е доказано от многобройната му публика /независимо дали я харесваме, или не/.

И затова се замислих.

Абе, аджеба. В национален ефир непрекъснато се „разхождат“ лица, които не само са пристрастни, не само са почти истерични в своето пристрастие, но направо са си нещо като партийни функционери, партийни оракули, партийни издънки и те, без никакъв свян и без никога да кажат дори думите „аз съм пристрастен, защото работя, служа, вярвам или каквото там да е на една политическа сила“, та тези хора са придобили в национален ефир правото да присъждат кое е добро и кое е зло.

За тях има само една гледна точка – тази на тяхната партия, в чийто демократичен форум се нахождат, не знам дали съвсем безплатно, и те имат правото да осмиват в национален ефир всичко, което не е тяхно. Дори руския балет /по Карбовски/.

Това е една плеяда от ленчета, обикновено облечени в панталонки, които громят всеки инакомислещ в национален ефир, въоръжени със своята святост и недостижимост, защото, както е известно, само те и единствено те са винаги прави.

Тези хора се разхождат безнаказано в националните ефири и никой /освен да ги попържва/ не оспорва тяхното /единствено/ право да бъдат там.

И сега, когато Карбовски е пробил националния ефир след колко, навярно повече от 20 години отсъствие, това се счита за събитие, което е променило ефира.

И започва плач: ама защо други от извънефира не са поканени, защо точно Карбовски, защо беше оставен в монолог /да, почти беше, ама е трудничко да прекъснеш Карбовски, пробвала съм, не е лесно/.

А аз си знам моето – по много въпроси никак не съм съгласна с Карбовски, по други съвсем не съм съгласна, по някои съм готова да воювам с него, но ще подкрепям и отстоявам неговото право на ефир именно защото не съм съгласна с него.

И няма да разбера никога как така хора като Карбовски, които имат стотици хиляди последователи и някак се борят със зъби и нокти да оцелеят в частния ефир, трябва да предизвикват шум с появата си в национален ефир, а онези партийни функционери, които обхождат националния ефир непрекъснато и изразяват своите мазни партийни и доста често напълно неприемливи позиции, те са даденост.

Но публиката, тя си знае… игнорира едните и следва другите.

Защото в крайна сметка в този спор има кой да присъди – публиката.

И ако Карбовски я „манипулира“ по-добре или тя просто си е по-откъм Карбовски, то това в никакъв случай не е проблем на самия Карбовски.

Точка


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кви тъпни

    24 17 Отговор
    карбовски, дамянова, колтуклиева, слави, подушвам че са от една порода

    Коментиран от #10

    13:05 27.07.2026

  • 2 Сила

    18 23 Отговор
    Бащата на Карбовски го е държал заключен в обора в родното му село Гинци като малък ....
    Сега разбрахте ли защо , човека е бил" визионер" ......

    Коментиран от #14

    13:06 27.07.2026

  • 3 идиоти вън

    23 12 Отговор
    А пък на таЯ мнението й ни най-малко не ме интересува!!!!

    13:09 27.07.2026

  • 4 Санкция

    7 7 Отговор
    Съгласен съм!

    13:09 27.07.2026

  • 5 ШЕФА

    26 3 Отговор
    Който казва истината в треторазрядните пълни с помия и простащина БТВ,Нова ТВ ,БНТ не е желан. Тяхният ефир е отворен само за опростачване на населението,лъжи,манипулаци и лъскане на имиджа на поредният престъпник и нац.предател дошъл на власт.

    13:13 27.07.2026

  • 6 Еее,браво!

    26 8 Отговор
    Този път Диана Дамянова ни даде урок по демокрация. И аз не я харесвам, а и на Карбовски не съм фен, но правото да изкаже мнението си в национален ефир, независимо дали ни харесва или не, би трябвало да е неоспоримо в 21 век в демократична страна, за каквато се мислим.

    13:13 27.07.2026

  • 7 Гертруд

    20 5 Отговор
    На три мумии трябва да се ограничи ефирното време. Този дъртофей, Коларова и Поптодорова.

    13:14 27.07.2026

  • 8 Ддд

    16 1 Отговор
    Бре,колко е великодушна госпожа обхождащата телевизионните студиа.

    13:14 27.07.2026

  • 9 !!!?

    16 19 Отговор
    Карбовски, главната му балерина Митрофанова и главния балет майстор на кремълската фашистка хунта Путлер !!!
    Който не ги обича е русофоб...!!!?

    13:16 27.07.2026

  • 10 ИСТИНАТА

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "кви тъпни":

    Нямам нищо против руския балет, но защо руският топ балетист Нуриев емигрира от Русия?

    Коментиран от #12, #15

    13:17 27.07.2026

  • 11 БАНко

    11 9 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ - НЯКОЙ ИЗЛЕЗЕ , БЕШЕ ПОКАНЕН , И ОБЯСНИ , ЧЕ В НАТОВСКАТА БЪЛГАРИЯ ИМА И ДРУГИ , ДОРИ ПОВЕЧЕТО , КОИТО НЕ СПОДЕЛЯТ МНЕНИЕТО НА МИРЧЕВ , МАРЧЕВ , МУРЧЕВ И ДРУГИ ПОСТОЯННИ КЛИЕНТИ НА НАТОВСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ И ДОРИ БНТ , КОЯТО ДНЕС ФИНАНСИРАХ С ДДС 0,35 € ЗАЩОТО СИ КУПИХ ХЛЯБ !!!

    Коментиран от #13

    13:18 27.07.2026

  • 12 БАНко

    10 9 Отговор

    До коментар #10 от "ИСТИНАТА":

    НО ОРНЕЛА МУТИ СТАНА РУСКА ГРАЖДАНКА !!! И ВСИЧКИ РУСНАЦИ ПЪТУВАТ СВОБОДНО ПО СВЕТА И СЕ ЗАВРЪЩАТ , НО ОТ ФАШИЗМА НА ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДОРИ ДА ИЗБЯГА !!!

    13:21 27.07.2026

  • 13 !!!?

    14 7 Отговор

    До коментар #11 от "БАНко":

    Е, и каква различна гледна точка чу от Карбовски от тази на кремълската пропаганда..."войната е ужасна", ама русия е принудена, та затова Карбовски умира за балет...!!!?

    Коментиран от #16

    13:24 27.07.2026

  • 14 Ха ХаХа

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Твоят баща те държеше вкенефа, но ние си траем

    13:24 27.07.2026

  • 15 Зеления

    13 5 Отговор

    До коментар #10 от "ИСТИНАТА":

    "Нямам нищо против руския балет, но защо руският топ балетист Нуриев емигрира от Русия?"

    За да освободи място да отидат да живеят в Русия и да получат руско гражданство Стивън Сегал и Жерар Депардийо /въпреки че Нуриев ако трябва да сме точни не бяга от Русия, а от СССР тъй като действието се развива през 1961г./

    Коментиран от #19, #20

    13:26 27.07.2026

  • 16 Ха ХаХа

    6 7 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    Простак 120%

    13:27 27.07.2026

  • 17 Бай онзи

    7 6 Отговор
    Браво Дамянова,точно в десетката.1000%подкрепям.

    13:28 27.07.2026

  • 18 Може ли мнение на сина и за Карбовски

    0 0 Отговор
    "Син: Мартин. В медийни интервюта Дамянова споделя, че той е завършил икономика и е започнал да работи в нейната пиар агенция „DD“.Партньор: От над 30 години Диана Дамянова живее на семейни начала с популярния кинорежисьор, сценарист и писател Джеки Стоев. Двамата нямат общи деца, но Мартин израства в тази семейна среда"

    13:29 27.07.2026

  • 19 Бай онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    И е ,,НУРЕЕВ"

    Коментиран от #21

    13:31 27.07.2026

  • 20 Лъжеш

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Стивън Сегал и Жерар Депардийо избягаха от Русия

    Коментиран от #22

    13:32 27.07.2026

  • 21 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бай онзи":

    Прав си, допуснах правописна грешка !

    13:33 27.07.2026

  • 22 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лъжеш":

    "Стивън Сегал и Жерар Депардийо избягаха от Русия"

    Хайде малко по полека с епитетите кое е лъжа и кое не е.
    Стивън Сегал си живее основно в Русия и джитка от време на време по други държави, Депардийо времето му е разделено между Белгия, Франция и Русия
    И Сегал и Депардио със сигурност са руски граждани.

    13:38 27.07.2026

  • 23 Фабричните настройки

    1 3 Отговор
    и на тая лъснаха. Русофилията не епутинофилия, а Карбовски ги припокрива. Така че хвалбата е пресилена.

    13:39 27.07.2026

  • 24 Изпуснато и провалено поколение Карбовск

    0 4 Отговор
    Ама разбира се, че Карбовски има ГОЛЯМА аудитория-последователи-като почнем от проституцията та до криминалитета.
    От 80-та до 89-та хайлайфа на елите-Карбовски... и Дамянова явно влиза в това число, живееха като крезове в соца Б-я, на гърба на трудовия човек..Можеха да вършат недопустими за едно ДЕЯНИЯ, граничещи с ПРЕСТЪПЛЕНИЯ и бяха чадърени от комунистическата власт.Консуматори на блага и СВОБОДА.
    Затова сега Запада и Брюксел не им отърва, защото в Европа има ПРАВИЛА и ПОЧТЕНОСТ.

    13:42 27.07.2026

  • 25 Инфо за ония, които от Кремъл ЛЪЖАТ

    0 3 Отговор
    Депардьо се върна във Франция и пусна изявление, че Русия е страна на военнопрестъпници.
    Стивън Сегал разпродаде имуществото си в Москва и се премести в Сърбия.

    13:55 27.07.2026

  • 26 Краси

    2 0 Отговор
    Тая пак ни баламосва. Всеки нормален човек желае да има свобода на словото в БГ, но нека бъдем по-точни и да си кажем, при кое управление БГ бе на дъното по свобода на словото - при това на ББ. Чии говорещи глави бяха допускани до телевизиите - тия на ББ. Срещу чии фин. злоупотреби и корупция не биваше да се споменава - тия на ББ и ДП. А днес кои гласува за американските самолети в Безмер, и Радев и Бойко и Пеевски, но там русофобство тя не вижда, вероятно защото американските самолети са с "мирни цели" и "приятелски" настроени спрямо Русия.
    Аз напълно разбирам Дамянова, уволнена е като PR на ПП ДБ и сега си го връща, вероятно не безвъзмездно. За това и има осигурен постоянен достъп до телевизиите да напада и плюе постоянно едни, а за останалите да си затваря устата.

    14:05 27.07.2026

  • 27 пенсионер

    0 0 Отговор
    Гожспожата е първа, останалите тролски труженици, вероятно са заети с нещо . Вероятно с работа на щат, до 17.00...след това ще започнат и те.

    14:13 27.07.2026