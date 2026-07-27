Диана Дамянова: Ефир за всички или само за нашите. Това е въпросът

Карбовски се появи в национален ефир, дори не просто в национален ефир, а в националната телевизия.
Държа си се като Карбовски, такъв, какъвто го помня от много години, и такъв, какъвто го следя /макар и не педантично/, откакто е в другия ефир.
Има страшно много теми, по които не съм съгласна с него.
Има няколко теми, по които категорично не съм съгласна с него, и дори една-две, по които съм готова да воювам с него.
В същото време има цели негови „философии“, с които съм напълно съгласна.
Няма да забравя, когато преди около година се опитах в разговор с него да кажа, че русофобията на жълтопаветието, която е и истерична, е една от причините българският народ постепенно да заобича още повече Русия. И казах, че наместо да мразят Путин, те мразят… и тук се опитах да намеря верните думи, но с пъргавия си мозък Карбовски ги намери вместо мен и каза: „Мразят руския балет.“
Това беше една от фразите, които ми направиха не деня, а направо годината.
Но пък има много теми, с които не съм съгласна с Карбовски и по които, ако се окажем в диалог, вероятно /доста вероятно/ бихме се хванали гуша за гуша.
Някои от тях опират до жизненото ми кредо, което съм в състояние да отбранявам докрай.
Но бих и ще защитавам правото на Карбовски да има свое /понякога доста странно/ мнение по всички въпроси, да го изявява, да го защитава, в това число и в национален ефир.
Защото Карбовски, харесва ли ни, или не, е явление, което е доказано от многобройната му публика /независимо дали я харесваме, или не/.
И затова се замислих.
Абе, аджеба. В национален ефир непрекъснато се „разхождат“ лица, които не само са пристрастни, не само са почти истерични в своето пристрастие, но направо са си нещо като партийни функционери, партийни оракули, партийни издънки и те, без никакъв свян и без никога да кажат дори думите „аз съм пристрастен, защото работя, служа, вярвам или каквото там да е на една политическа сила“, та тези хора са придобили в национален ефир правото да присъждат кое е добро и кое е зло.
За тях има само една гледна точка – тази на тяхната партия, в чийто демократичен форум се нахождат, не знам дали съвсем безплатно, и те имат правото да осмиват в национален ефир всичко, което не е тяхно. Дори руския балет /по Карбовски/.
Това е една плеяда от ленчета, обикновено облечени в панталонки, които громят всеки инакомислещ в национален ефир, въоръжени със своята святост и недостижимост, защото, както е известно, само те и единствено те са винаги прави.
Тези хора се разхождат безнаказано в националните ефири и никой /освен да ги попържва/ не оспорва тяхното /единствено/ право да бъдат там.
И сега, когато Карбовски е пробил националния ефир след колко, навярно повече от 20 години отсъствие, това се счита за събитие, което е променило ефира.
И започва плач: ама защо други от извънефира не са поканени, защо точно Карбовски, защо беше оставен в монолог /да, почти беше, ама е трудничко да прекъснеш Карбовски, пробвала съм, не е лесно/.
А аз си знам моето – по много въпроси никак не съм съгласна с Карбовски, по други съвсем не съм съгласна, по някои съм готова да воювам с него, но ще подкрепям и отстоявам неговото право на ефир именно защото не съм съгласна с него.
И няма да разбера никога как така хора като Карбовски, които имат стотици хиляди последователи и някак се борят със зъби и нокти да оцелеят в частния ефир, трябва да предизвикват шум с появата си в национален ефир, а онези партийни функционери, които обхождат националния ефир непрекъснато и изразяват своите мазни партийни и доста често напълно неприемливи позиции, те са даденост.
Но публиката, тя си знае… игнорира едните и следва другите.
Защото в крайна сметка в този спор има кой да присъди – публиката.
И ако Карбовски я „манипулира“ по-добре или тя просто си е по-откъм Карбовски, то това в никакъв случай не е проблем на самия Карбовски.
Точка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кви тъпни
Коментиран от #10
13:05 27.07.2026
2 Сила
Сега разбрахте ли защо , човека е бил" визионер" ......
Коментиран от #14
13:06 27.07.2026
3 идиоти вън
13:09 27.07.2026
4 Санкция
13:09 27.07.2026
5 ШЕФА
13:13 27.07.2026
6 Еее,браво!
13:13 27.07.2026
7 Гертруд
13:14 27.07.2026
8 Ддд
13:14 27.07.2026
9 !!!?
Който не ги обича е русофоб...!!!?
13:16 27.07.2026
10 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "кви тъпни":Нямам нищо против руския балет, но защо руският топ балетист Нуриев емигрира от Русия?
Коментиран от #12, #15
13:17 27.07.2026
11 БАНко
Коментиран от #13
13:18 27.07.2026
12 БАНко
До коментар #10 от "ИСТИНАТА":НО ОРНЕЛА МУТИ СТАНА РУСКА ГРАЖДАНКА !!! И ВСИЧКИ РУСНАЦИ ПЪТУВАТ СВОБОДНО ПО СВЕТА И СЕ ЗАВРЪЩАТ , НО ОТ ФАШИЗМА НА ЗЕЛЮ ХАЙДУТИН НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДОРИ ДА ИЗБЯГА !!!
13:21 27.07.2026
13 !!!?
До коментар #11 от "БАНко":Е, и каква различна гледна точка чу от Карбовски от тази на кремълската пропаганда..."войната е ужасна", ама русия е принудена, та затова Карбовски умира за балет...!!!?
Коментиран от #16
13:24 27.07.2026
14 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Сила":Твоят баща те държеше вкенефа, но ние си траем
13:24 27.07.2026
15 Зеления
До коментар #10 от "ИСТИНАТА":"Нямам нищо против руския балет, но защо руският топ балетист Нуриев емигрира от Русия?"
За да освободи място да отидат да живеят в Русия и да получат руско гражданство Стивън Сегал и Жерар Депардийо /въпреки че Нуриев ако трябва да сме точни не бяга от Русия, а от СССР тъй като действието се развива през 1961г./
Коментиран от #19, #20
13:26 27.07.2026
16 Ха ХаХа
До коментар #13 от "!!!?":Простак 120%
13:27 27.07.2026
17 Бай онзи
13:28 27.07.2026
18 Може ли мнение на сина и за Карбовски
13:29 27.07.2026
19 Бай онзи
До коментар #15 от "Зеления":И е ,,НУРЕЕВ"
Коментиран от #21
13:31 27.07.2026
20 Лъжеш
До коментар #15 от "Зеления":Стивън Сегал и Жерар Депардийо избягаха от Русия
Коментиран от #22
13:32 27.07.2026
21 Зеления
До коментар #19 от "Бай онзи":Прав си, допуснах правописна грешка !
13:33 27.07.2026
22 Зеления
До коментар #20 от "Лъжеш":"Стивън Сегал и Жерар Депардийо избягаха от Русия"
Хайде малко по полека с епитетите кое е лъжа и кое не е.
Стивън Сегал си живее основно в Русия и джитка от време на време по други държави, Депардийо времето му е разделено между Белгия, Франция и Русия
И Сегал и Депардио със сигурност са руски граждани.
13:38 27.07.2026
23 Фабричните настройки
13:39 27.07.2026
24 Изпуснато и провалено поколение Карбовск
От 80-та до 89-та хайлайфа на елите-Карбовски... и Дамянова явно влиза в това число, живееха като крезове в соца Б-я, на гърба на трудовия човек..Можеха да вършат недопустими за едно ДЕЯНИЯ, граничещи с ПРЕСТЪПЛЕНИЯ и бяха чадърени от комунистическата власт.Консуматори на блага и СВОБОДА.
Затова сега Запада и Брюксел не им отърва, защото в Европа има ПРАВИЛА и ПОЧТЕНОСТ.
13:42 27.07.2026
25 Инфо за ония, които от Кремъл ЛЪЖАТ
Стивън Сегал разпродаде имуществото си в Москва и се премести в Сърбия.
13:55 27.07.2026
26 Краси
Аз напълно разбирам Дамянова, уволнена е като PR на ПП ДБ и сега си го връща, вероятно не безвъзмездно. За това и има осигурен постоянен достъп до телевизиите да напада и плюе постоянно едни, а за останалите да си затваря устата.
14:05 27.07.2026
27 пенсионер
14:13 27.07.2026