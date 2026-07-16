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Евгени Петров: Лъжете се, че Радев и ченгетата ще тръгнат да ни вадят от ЕС, на Москва ѝ трябва Троянски кон

Евгени Петров: Лъжете се, че Радев и ченгетата ще тръгнат да ни вадят от ЕС, на Москва ѝ трябва Троянски кон

16 Юли, 2026 16:00 1 173 39

  • румен радев-
  • българия-
  • русофилия-
  • украинофобия-
  • външна политика-
  • мерки

В рамките на 2-3 месеца Радев предложи лош бюджет, саботира инвестицията на Райнметал, отказа помощ за Украйна и участие в Коалицията на желаещите

Евгени Петров: Лъжете се, че Радев и ченгетата ще тръгнат да ни вадят от ЕС, на Москва ѝ трябва Троянски кон - 1
Снимка: БГНЕС
Евгени Петров Евгени Петров журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В поведението и позициите на Радев има нещо силно смущаващо, което не разбирам. Опазил ме Бог да се правя на експерт по всичко, но след повече от 40 години по високите етажи на занаята, следейки новините и коментарите и с базови познания за вътрешната и външната политика се чувствам напълно объркан и обезпокоен.

Това написа във "Фейсбук" журналистът Евгени Петров.

В рамките на 2-3 месеца Радев предложи лош бюджет, саботира инвестицията на Райнметал, отказа помощ за Украйна и участие в Коалицията на желаещите, като по този начин не се включи и в колективната противоракетна система за отбрана. И като цяло прехвърля цялата вина за състоянието на държавата на предишните управляващи (плик № 1 от брадясалия виц).

Объркан съм заради двете лица на премиера вкъщи и навън, заради пълната липса на основа, конкретика и програма а управление, каквато отдавна трябваше да има едно правителство, което има зад гърба си абсолютно мнозинство. Усещането ми е за шофиране нощем в гъста мъгла.

А съм обезпокоен, защото не допусках, че толкова скоро, толкова рязко и толкова недвусмислено ще обърне поглед на североизток.

Ако си мислите, че Радев и ченгетата ще тръгнат да ни вадят от ЕС, дълбоко се лъжете. Защото на Москва и трябва Троянски кон в Брюксел. И за всеки случай - хилав и дръглив, за да бъде зависим.

Не след дълго очаквам втория плик и ако така продължава се надявам ние самите да му напишем третия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 25 Отговор
    България е член на ЕС и НАТО само с благословията на Русия. Даже и по парите ви пише по-руски.

    Коментиран от #10, #12

    16:02 16.07.2026

  • 2 Прав сте Евгени

    18 14 Отговор
    Пълно, безусловно и подлежащо на проверка изтегляне на руските войски и военна техника от цялата територия на Украйна, ново затягане на санкциите срещу Москва, укрепване на украинската противовъздушна отбрана, подкрепа за бъдещото членство на Украйна в НАТО и ЕС и за създаването на Специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Това са част от ключовите ангажименти в Киевската декларация, подписана и от българския външен министър Велислава Петрова-Чамова след Срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“.

    Коментиран от #32

    16:02 16.07.2026

  • 3 Петър

    18 16 Отговор
    Аман от неизвестни пишман журналисти като тебе бе.

    16:03 16.07.2026

  • 4 Точен е журналиста

    5 1 Отговор
    Председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев точно е сметнал. С тази разлика че с бонусите за стаж длъжност и звания и допълнителни средства за извънреден труд и дрехи заплатата на полицай е над 5000 евро ( 10000 лв.). А в частния произодителен сектор 5 пъти по ниски възнаграждения. И в новия бюджет на ПБ заплати на полицаи и военни са увеличени с 12% със задна дата Прогресивно е

    16:05 16.07.2026

  • 5 Така е

    20 12 Отговор
    На Кремъл им трябва някой послушко, който да блокира решения на ЕС.

    16:05 16.07.2026

  • 6 Пчелата

    21 9 Отговор
    от меда не бяга , та камо ли червените другари , научни и свикнали само да вземат ! А иначе Радев е човека на Кремъл .

    16:06 16.07.2026

  • 7 Хасковски каунь

    13 16 Отговор
    Евгени, аз съм привърженик на Възраждане, но в момента управлява 60 % от българския народ.
    Трябва да се съобразиш с това. Боли , но свиквай !

    Коментиран от #13, #23

    16:06 16.07.2026

  • 8 Лукашенко

    19 11 Отговор
    Руснаците държат Радев с компромати.

    16:07 16.07.2026

  • 9 Грийн сок🧦

    10 5 Отговор
    Аз не знам кой чорап ми е левия,
    той за външна политика ме пита.

    16:07 16.07.2026

  • 10 смях в залата

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Вие руснаците пишете на нашата азбука и на парите ни пише евро на кирилица,латиница и гръцки

    16:07 16.07.2026

  • 11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 7 Отговор
    Падам се само на българки от България който трябва да ме сготвят и изядат цял и чисто гол изпечен на барбекю докато пак отида в Атина

    16:08 16.07.2026

  • 12 Копейкин Костя

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ти да видиш!
    Азбуката ни е дошла от московските блата, викаш????
    Това в опорките на Пасьолството ли го прочете?

    16:09 16.07.2026

  • 13 Хасковски каунь

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Ще дойдем ние, и за тебе и такива като тебе няма да има хляб

    16:09 16.07.2026

  • 14 Битката с олигархията

    8 1 Отговор
    Бившият председател на Народното събрание 45-ото и 46-ото Народно събрание и бивш депутат от "Има такъв народ" Ива Митева ще бъде назначена на поста зам.-министър на транспорта

    16:10 16.07.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    7 12 Отговор
    Радев знаем кой е... ама някой има ли си идея кой подявола е този Евгейний и що изглежда също толкова тъп като ония Евгенийй дето знаем 😂😂

    16:10 16.07.2026

  • 16 4567

    12 4 Отговор
    "В рамките на 2-3 месеца Радев предложи лош бюджет, саботира инвестицията на Райнметал, отказа помощ за Украйна и участие в Коалицията на желаещите." Замести външният министър на Унгария...

    Коментиран от #20, #31

    16:10 16.07.2026

  • 17 Аман бе

    3 8 Отговор
    Москва ви е виновна за всичко.Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с гршки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага.

    16:11 16.07.2026

  • 18 Боа

    7 7 Отговор
    Къв пророк си,Петров-ама личи,че си соросоид.
    И по Лека карай,не си фактор за да се изживяваш Като такъв.
    А за 35 безрезултатеите години какво ще кажеш?Спокоен си?

    16:12 16.07.2026

  • 19 То може на Москва да и трябва Троянски

    5 3 Отговор
    кон ама то тука в България, като избираме да ни управляват само магарета откъде да им го вземем сега пък този Троянски кон?

    16:14 16.07.2026

  • 20 И това е

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "4567":

    Страхотно

    16:15 16.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кой е евгени петров

    6 10 Отговор
    Поредния анонимник слугуващ на тиквун и шиши

    Или е петрохански хижар

    16:17 16.07.2026

  • 23 Не точно

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    20% от имащите право на глас да гласували за Радев.

    Коментиран от #37

    16:17 16.07.2026

  • 24 12344

    7 4 Отговор
    Аз не разбирам този фетиш на комунистите и любовта им към Русия. Защо все искат да ни обвързват с бедняци, изостанали некадърници и общо-взето, всякаква измет? Как може да видиш тези два лагера, на демократичните държави и на Русия и Северна Корея и да си кажеш "Нека бъдем в услуга на последните и във вреда на първите, по-полезно ще ни бъде." Как? Как би било по-полезно на който и да е да се присламчи към бедния и некадърния? Единствено ако искаме да бъдем такива, това само ми изниква като заключение.

    16:19 16.07.2026

  • 25 Гетлост

    0 2 Отговор
    И този е част от театъра да ни представят измамата на Радев че е проруски и неговия евроатлантизъм като служба на Москва докато ни завличат в атлантическото блато с всички последици за нас.Задайте си въпроса трябват ли и изобщо троянски коне на Русия или това е измама на атлантиците които същност използват троянски коне кой се опитва да контролира света САЩ или Русия тогава ще проумеете кой се нуждае от троянски коне.

    16:21 16.07.2026

  • 26 Биробижан е узки

    0 0 Отговор
    българиянаш завинаги

    16:24 16.07.2026

  • 27 Журналистчето

    3 3 Отговор
    Явно е шокирано че Радев изпълнява желанията на мнозинството избиратели!!? Ама това е предателство спрямо Брюксел, Урсула и Кая!! Гледам че не само България става бедна но и ЕС и това не е заради русия...нали и налагаме санкции?!

    16:28 16.07.2026

  • 28 1616

    3 2 Отговор
    Да те а..в..а и измисления журналист защо не ходиш да работиш в Райнметал или да воюваш в Укрия

    16:30 16.07.2026

  • 29 !!!?

    3 1 Отговор
    Мистър Кеш - един самотник на стероиди !!!?

    16:30 16.07.2026

  • 30 анонимен

    3 1 Отговор
    Руснаците винаги са се отнасяли към нас с презрение, стадо което обитава задунайската област която те имат за тяхна околия. Даже обръщението "братушки" за тях е подигравателно. Трябва да нямаш достойнство за да се чувстваш значим когато им си подметка. Така значим се чувства Радев

    16:30 16.07.2026

  • 31 Радев за главни неща

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "4567":

    Евроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
    5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от настоящите министри и 180 от депутат

    16:31 16.07.2026

  • 32 Радев за главни неща

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Прав сте Евгени":

    Евроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
    5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от настоящите министри и 180 от депутат

    16:35 16.07.2026

  • 33 !!!

    1 1 Отговор
    Само че, и да иска, наглият фатмак от село Славяново с мръсните зелени чорапи не може да ни извади от ИС, НЕ МОЖЕ! По-скоро ние ще го извадим от МС, ще го изкараме на площада и ще му разцепим задн--ка! Както се е случило с Кадафиот, с когото са "като две капки вода"!

    16:39 16.07.2026

  • 34 По Радой Ралин

    2 1 Отговор
    "По-страшен от спина, по-жилав от рака, сега засега се оказва фатмака Радев простака"!

    16:41 16.07.2026

  • 35 Хмм

    1 0 Отговор
    поредният мераклия да трупа минутка слава върху рейтинга на президента

    16:42 16.07.2026

  • 36 Свинята

    1 0 Отговор
    Да помогнем на хората стига сме подпомагали Украйна,тези които ги подтикваха да се бият с Русиа те да ги подпомагат

    16:45 16.07.2026

  • 37 ДЕМЕРДЖИЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Не точно":

    Искаш да кажеш , че другите 80% са гласували за вашите.

    16:48 16.07.2026

  • 38 Хаха

    0 0 Отговор
    Този световно, че и националнонеизвестен екземпляр Евгени Петров е един от тези, за които пише Карбовски:

    "Срещу Радев крещят хората, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи."

    16:48 16.07.2026

  • 39 Хххххххххххх

    1 0 Отговор
    Вие осъзнавате ли каква реклама правите на Румен Радев?

    16:50 16.07.2026