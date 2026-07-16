Евгени Петров: Лъжете се, че Радев и ченгетата ще тръгнат да ни вадят от ЕС, на Москва ѝ трябва Троянски кон

В поведението и позициите на Радев има нещо силно смущаващо, което не разбирам. Опазил ме Бог да се правя на експерт по всичко, но след повече от 40 години по високите етажи на занаята, следейки новините и коментарите и с базови познания за вътрешната и външната политика се чувствам напълно объркан и обезпокоен.
Това написа във "Фейсбук" журналистът Евгени Петров.
В рамките на 2-3 месеца Радев предложи лош бюджет, саботира инвестицията на Райнметал, отказа помощ за Украйна и участие в Коалицията на желаещите, като по този начин не се включи и в колективната противоракетна система за отбрана. И като цяло прехвърля цялата вина за състоянието на държавата на предишните управляващи (плик № 1 от брадясалия виц).
Объркан съм заради двете лица на премиера вкъщи и навън, заради пълната липса на основа, конкретика и програма а управление, каквато отдавна трябваше да има едно правителство, което има зад гърба си абсолютно мнозинство. Усещането ми е за шофиране нощем в гъста мъгла.
А съм обезпокоен, защото не допусках, че толкова скоро, толкова рязко и толкова недвусмислено ще обърне поглед на североизток.
Ако си мислите, че Радев и ченгетата ще тръгнат да ни вадят от ЕС, дълбоко се лъжете. Защото на Москва и трябва Троянски кон в Брюксел. И за всеки случай - хилав и дръглив, за да бъде зависим.
Не след дълго очаквам втория плик и ако така продължава се надявам ние самите да му напишем третия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #10, #12
16:02 16.07.2026
2 Прав сте Евгени
Коментиран от #32
16:02 16.07.2026
3 Петър
16:03 16.07.2026
4 Точен е журналиста
16:05 16.07.2026
5 Така е
16:05 16.07.2026
6 Пчелата
16:06 16.07.2026
7 Хасковски каунь
Трябва да се съобразиш с това. Боли , но свиквай !
Коментиран от #13, #23
16:06 16.07.2026
8 Лукашенко
16:07 16.07.2026
9 Грийн сок🧦
той за външна политика ме пита.
16:07 16.07.2026
10 смях в залата
До коментар #1 от "честен ционист":Вие руснаците пишете на нашата азбука и на парите ни пише евро на кирилица,латиница и гръцки
16:07 16.07.2026
11 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
16:08 16.07.2026
12 Копейкин Костя
До коментар #1 от "честен ционист":Ти да видиш!
Азбуката ни е дошла от московските блата, викаш????
Това в опорките на Пасьолството ли го прочете?
16:09 16.07.2026
13 Хасковски каунь
До коментар #7 от "Хасковски каунь":Ще дойдем ние, и за тебе и такива като тебе няма да има хляб
16:09 16.07.2026
14 Битката с олигархията
16:10 16.07.2026
15 ДрайвингПлежър
16:10 16.07.2026
16 4567
Коментиран от #20, #31
16:10 16.07.2026
17 Аман бе
16:11 16.07.2026
18 Боа
И по Лека карай,не си фактор за да се изживяваш Като такъв.
А за 35 безрезултатеите години какво ще кажеш?Спокоен си?
16:12 16.07.2026
19 То може на Москва да и трябва Троянски
16:14 16.07.2026
20 И това е
До коментар #16 от "4567":Страхотно
16:15 16.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кой е евгени петров
Или е петрохански хижар
16:17 16.07.2026
23 Не точно
До коментар #7 от "Хасковски каунь":20% от имащите право на глас да гласували за Радев.
Коментиран от #37
16:17 16.07.2026
24 12344
16:19 16.07.2026
25 Гетлост
16:21 16.07.2026
26 Биробижан е узки
16:24 16.07.2026
27 Журналистчето
16:28 16.07.2026
28 1616
16:30 16.07.2026
29 !!!?
16:30 16.07.2026
30 анонимен
16:30 16.07.2026
31 Радев за главни неща
До коментар #16 от "4567":Евроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от настоящите министри и 180 от депутат
16:31 16.07.2026
32 Радев за главни неща
До коментар #2 от "Прав сте Евгени":Евроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
1, Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕС във Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност. Кумът на една от дъщерите на съветника, ментора на Радев генерал Стоимен Стоименов е Борисов - тоест Бойко е роднина на генерала.
5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Според Радостин Василев (той го доказва с факти) половината от настоящите министри и 180 от депутат
16:35 16.07.2026
33 !!!
16:39 16.07.2026
34 По Радой Ралин
16:41 16.07.2026
35 Хмм
16:42 16.07.2026
36 Свинята
16:45 16.07.2026
37 ДЕМЕРДЖИЕВ
До коментар #23 от "Не точно":Искаш да кажеш , че другите 80% са гласували за вашите.
16:48 16.07.2026
38 Хаха
"Срещу Радев крещят хората, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи."
16:48 16.07.2026
39 Хххххххххххх
16:50 16.07.2026