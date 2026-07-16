Евгени Петров: Лъжете се, че Радев и ченгетата ще тръгнат да ни вадят от ЕС, на Москва ѝ трябва Троянски кон

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В поведението и позициите на Радев има нещо силно смущаващо, което не разбирам. Опазил ме Бог да се правя на експерт по всичко, но след повече от 40 години по високите етажи на занаята, следейки новините и коментарите и с базови познания за вътрешната и външната политика се чувствам напълно объркан и обезпокоен.

Това написа във "Фейсбук" журналистът Евгени Петров.

В рамките на 2-3 месеца Радев предложи лош бюджет, саботира инвестицията на Райнметал, отказа помощ за Украйна и участие в Коалицията на желаещите, като по този начин не се включи и в колективната противоракетна система за отбрана. И като цяло прехвърля цялата вина за състоянието на държавата на предишните управляващи (плик № 1 от брадясалия виц).

Объркан съм заради двете лица на премиера вкъщи и навън, заради пълната липса на основа, конкретика и програма а управление, каквато отдавна трябваше да има едно правителство, което има зад гърба си абсолютно мнозинство. Усещането ми е за шофиране нощем в гъста мъгла.

А съм обезпокоен, защото не допусках, че толкова скоро, толкова рязко и толкова недвусмислено ще обърне поглед на североизток.

Ако си мислите, че Радев и ченгетата ще тръгнат да ни вадят от ЕС, дълбоко се лъжете. Защото на Москва и трябва Троянски кон в Брюксел. И за всеки случай - хилав и дръглив, за да бъде зависим.

Не след дълго очаквам втория плик и ако така продължава се надявам ние самите да му напишем третия.