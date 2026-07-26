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Решението да приютим отново американските военни самолети- цистерни потвърждава статута ни на васална държава

Решението да приютим отново американските военни самолети- цистерни потвърждава статута ни на васална държава

26 Юли, 2026 14:04 900 51

  • антон гицов-
  • самолети цистерни-
  • васална държава

На всеки  разсъдлив българин е ясно, че тези самолети- цистерни са част въоръженият американски арсенал, използват във войната с Иран, и разполагането им на наша територия ни прави съучастници в тази война. С което се застрашава националната ни сигурност, и за което иранското посолство ни отправя недвусмислени предупреждения.

Решението да приютим отново американските военни самолети- цистерни потвърждава статута ни на васална държава - 1
Снимка: БГНЕС
Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изпитвам чувство на досада, когато виждам как управляващите се опитват да крият истината и с разни глупави обяснения оправдават свои решения , които са взели не по свое убеждение, а под чужд, външен натиск. Отнасят се към народа като към неграмотна, тълпа която е неспособна да разбере за какво става дума.
Ето примера- за американските самолети- цистерни, които преди дреме без дебат и решение на парламента ни набутаха на гражданското ни летище в София, с обяснението, че те били там „за учение“. И премиерът Радев се похвали, поемайки властта, че се споразумял с американците да махнат самолетите, и те уж се подчинили.
Нищо подобно.
Тези самолети- цистерни захранват над Егейско море американските бомбардировачи, които хвърлят бомби над цели в Иран. Тъй като уж САЩ и Иран постигнаха някакво мирно споразумение и отпадна необходимостта от тези самолети, затова и ги махнаха. Но войната пак пламна и американците наново поискаха да приютим тези самолети- цистерни.
Премиерът Радев би могъл да откаже, но не го направи. Той и военният министър Стоянов побързаха да дадат нелепото пояснение, че самолетите може да бъдат настанени на летището в Безмер, това било в рамките на „стратегическото ни партньорство“, но в никой случай тази вече на практика американска военна база, не можело да бъде използвана за удари срещу Иран. Един вид- не разрешаваме на базата да има американски бомбардировачи, които да атакуват Иран и така да ни направят съучастнички в тази война на страната на САЩ, а самолетите- цистерни не са бомбардировачи, не летят до Иран и да хвърлят там бомби. Един вид, те за безобидни самолети.
Ето това значи да се отнасяш към народа и обществото като към тълпа от непросветени, люде, които може лесно излъжеш и манипулираш. Защото на всеки разсъдлив българин е ясно, че тези самолети- цистерни са част въоръженият американски арсенал, използват във войната с Иран, и разполагането им на наша територия ни прави съучастници в тази война. С което се застрашава националната ни сигурност, и за което иранското посолство ни отправя недвусмислени предупреждения.
За да е чист и демократичен, премиерът Радев предприе на пръв поглед хитър ход- той и правителството му няма да взимат еднолично решение, оставят то да бъде обсъдено и взето от парламента. Тоест от мнозинството, което неговата партия има в парламента.
И неговите депутати послушно одобриха американското искане за разполагане на тези цистерни.
Нищо ново под слънцето. Тези депутати не бяха избрани чрез мажоритарен вот, а като бях включени в листите. Практиката ни в това отношение и известна- който не слуша и решава да гласува по съвест и убеждение, на следващите избори може да отпадне от листите.
Тhе Еurореаn Соnsеrvаtivе така описа позицията на българските управляващи по въпроса за съгласието да приемем американските военни самолети- цистерни: „Като правило зад гръмките им заявления стои не промяна във външната политика, а неуспешен пазарлък със Запада начело със САЩ в рамките на вече съществуваща система на васални отношения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Дискусията във всички социални мрежи и форумите на новинарски сайтове е кой е откраднал повече - Бойко Борисов и приближените му или Румен Радев с кликата и олигархията си!?
    Малко цифри - Бойко Борисов закупи къща в Барселона на Борислава Йовчева ( мис бикини 2011 г.) на стойност 1.5 млн.евро ,2 бутика и Порше. Също така беше сниман от неизвестна дама как спи до шкафче с пачки по 500 евро на обща стойност 1.5 млн.евро. Иначе други имоти на свое име няма освен къщата си в Банкя.
    Румен Радев чрез едно от служебните си правителства с премиер Гълъб Донев декември 2022 г.чрез министъра на енергетиката Росен Христов (катамарана) подписва договора с турската компания БОТАШ в който България се задължава да изплаща по 1.050 млн.лв.на ден независимо дали получава газ. Договора е 10-годишен и България ще изплати 6.5 млрд.лв.на турците. Според Български изселници в Турция Радев о обкръжението му са получили 10% от стойноста на самия договор ( 650 млн.лв.). Министъра на енергетиката Росен Христов след договора си закупи имоти в Гърция и Кипър и поръчков кабриолет за 488 хил.евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж( има много видеа в които маха на пешеходците а манекенките танцуват в кабриолета). Също така въпросния Христов беше задържан от прокуратурата месец февруари за 72 часа за корупция в особено големи размери а преди месец беше назначен от Радев в борда на директорите на ДКК ( Държавна консолидационна компания) през която минават милиарди. Та спо

    Коментиран от #33

    14:06 26.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Та според вас кой открадна повече? Бойко Борисов или Румен Радев. Ааа да не забравим и Иван Демерджиев? Притежаващ 411 имота и поръчково Порше което вписал че закупил за 1950 лв. Има много снимки на имотите му които са на обща стойност 265 млн.евро ( над половин милиард лева) и влогове за 26 млн.евро. Демерджиев заяви че е адвокат с 25 години стаж и е логично да има много имоти. В България има десетки хиляди адвокати но повечето имат по 3-4 имота а не над 400

    Коментиран от #14

    14:06 26.07.2026

  • 3 Казуар

    4 10 Отговор
    По време на живковизма винаги до българското знаме беше съветското червено.

    Коментиран от #21, #51

    14:09 26.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Никой не говори за икономическите загуби които ще са фатални за България.България е с най голям износ за Иран в Източна Европа.Край на туризма.Нула чужди инвестиции.

    14:09 26.07.2026

  • 5 персите дано безмера

    16 0 Отговор
    Всяка страна, било то Обединеното кралство, държавите от Залива или други, която подкрепя Съединените щати във войната, ще бъде легитимна цел за нас.

    14:10 26.07.2026

  • 6 румелия и румен

    7 5 Отговор
    Васални ни направи той само на Турция, на която дължим боташки ежедневни данъци и сме на път да си дадем на концесия (пак да им плащаме ако ползваме) и бъдещата магистрала Черно Море.
    На САЩ не сме васали, а се надяваме да спечелим някакво доверие, че най-после да спрат да ни пришиват синя лента върху зеления цвят на байрака.

    14:13 26.07.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    4 0 Отговор
    НАЧАЛНИК
    ДЕМЕК ФОРМИРАНЕТО В БЕЗМЕР
    Е ПРИЮТ...А 🗣...
    И ТОВА ЩО НЕ ГО КАЗА
    1989 пр.н.е...А....

    14:15 26.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А50

    17 2 Отговор
    България не се управлява от хора с топки, последния нормолен беше Жан Виденов дето се опълчи на Сорос и дъртите номенклатурчици и беше свален от тях. От тогава насам сомо послушковци и доказани боклуци , за да не стават изненади

    Коментиран от #35

    14:19 26.07.2026

  • 10 А50

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Умен че чак дрънка":

    Испания и Италия отказаха на сащниците в израелската война срещу Иран. Но ние сме много зле, пропаднала държава сме

    14:21 26.07.2026

  • 11 Бай онзи

    8 1 Отговор
    Колониалното васално племе няма право на мнение!

    14:21 26.07.2026

  • 12 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    Безгръбначни и с наколенки сатез мекотелии. Който им гласува да си знае що за стока са пеодажнии нищо жжества. Сега ще лансират и рошавата бабба ви яггга за 10 години президенткка. И ще ви се хилятт поне до 2036 година, когато дълга ще е поне 200 процента от брутния национален продукт от раздадената ни територия пък който е останал, ще баччка до 75 год възраст или докат поччи не

    14:21 26.07.2026

  • 13 Относно ционистите

    6 2 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен масов убиец, агресор и държавен терорист. А Евротериторията “България” е съучастник в бомбардирането и избиването на иранския народ.

    Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона. Никой не смее да направи нещо срещу масовите убийци.

    14:22 26.07.2026

  • 14 Конспиратор

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Може да е бил адвокат на рафинерия или на производител на самолети-цистерни, там комисионните са високи.

    14:22 26.07.2026

  • 15 Специалист

    3 5 Отговор
    Умникът дипломат журналист Гицов да предложи друг вариант.Ако е на мястото на Радев щеше да откаже ли.

    Коментиран от #25, #27

    14:24 26.07.2026

  • 16 Така Така

    8 5 Отговор
    Държава е пресилен термин, държавата умря 1989 това новообразувание та 30 години си е васална територия без право на национален суверенитет.

    Коментиран от #30

    14:24 26.07.2026

  • 17 Ба бааааа

    6 1 Отговор
    Другаря Станишев подписа договора

    Коментиран от #46

    14:25 26.07.2026

  • 18 малко истински факти

    3 5 Отговор
    Гицко Комуноидников пак със стари балалайки и частушки под мацковский съпровод , нищо ново от непотребника.,

    Коментиран от #23, #26

    14:25 26.07.2026

  • 19 васална феодализирана територия

    4 1 Отговор
    това отдавна не е държава

    Коментиран от #24

    14:25 26.07.2026

  • 20 охо

    3 4 Отговор
    Какъв е този вмирисан старец от соца, бе?

    14:25 26.07.2026

  • 21 Ба бааааа

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Казуар":

    На първо място беше Българското знаме и имахме държава и армия

    14:26 26.07.2026

  • 22 гост

    3 7 Отговор
    Мойсей е водил израелтяните 40 години през пустинята , докато измрат всички , които са родени в робство !! Явно в България трябва два пъти по 40 г докато измрат всички русороби , че българите да си отдъхнем и се оправим !!

    Коментиран от #36, #38

    14:27 26.07.2026

  • 23 Да ти го.....

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "малко истински факти":

    Фактите ти са фалшиви

    14:27 26.07.2026

  • 24 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "васална феодализирана територия":

    Бг няма от 1492🤣🤣

    14:28 26.07.2026

  • 25 Така Така

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Специалист":

    Аз щях да откажа и въобще държавата няма да изглежда толкова трагично колкото сега, но ще е структурирана по пазличен начин без парламент и с минимална администрация. Всичко ще е различно и тяма нищо общо с тази структура наложена ни от Западналият свят.

    14:28 26.07.2026

  • 26 Ес е 🚾

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "малко истински факти":

    Пълни глупости пишеш

    14:28 26.07.2026

  • 27 лаик тиквеник

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Специалист":

    Ще предложа учение на НАТО, щото НАТО официално не участва в конфликта на САЩ с Иран, и доказано от пролетта страната имаше и Пейтриът защита от натовска Гърция.

    14:30 26.07.2026

  • 28 Цар Шишман

    1 0 Отговор
    Териториянци😂😂

    14:32 26.07.2026

  • 29 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Местните туземци,кво стана🤣🤣

    14:33 26.07.2026

  • 30 НаРъБа

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Така Така":

    Друго си васал на сесесерето с 15 процента от бвп за отбрана???✌️🍌

    14:33 26.07.2026

  • 31 Българин

    1 1 Отговор
    Аятоласите ще избият ония с червените байраци! Аз нямам против!

    14:40 26.07.2026

  • 32 Напомням

    1 3 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲

    14:40 26.07.2026

  • 33 Абе дали

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    снимките на Баце са направени от дама не е много сигурно. Какво се крие под полата не е ясно.

    14:40 26.07.2026

  • 34 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    То това народ ли е ????дотам стигнах ,тва е стадо офце ,невежеството е сила ,войната е мир ,свободата робство

    14:42 26.07.2026

  • 35 жан валжан

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    Самосвали се Жан Виденов, че ако в момента външния дълг на България е 30% от БВП, през 1996г. дългът беше 211% от БВП и левът загина, понеже само обслужването на дълга бе 50% от държавните харчове..

    14:42 26.07.2026

  • 36 Ми то

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    след още 40г надали ще има българи в България с тая раждаемост на малцинствените групи.

    Коментиран от #42

    14:42 26.07.2026

  • 37 Не всички държави от НАТО

    4 1 Отговор
    са васални . Испания затвори въздушното си пространство за американски самолети, Италия отказа да приеме самолетите - цистерни и други държави показаха, ме са суверенни.

    14:45 26.07.2026

  • 38 мдаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    Демек пак ти требва едно турско-османско робство до кат те освободят пак братушкита!!!

    Коментиран от #45

    14:45 26.07.2026

  • 39 Край

    1 0 Отговор
    Всичко е вярно и си го знаем. Това което не знаем с какво са прихванати нашите властници от САЩ. На пръв поглед на нас от САЩ нищо не ни зависи. Мисля че меките топици на нашите политици са техните офшорни сметки. Там САЩ ги стискат когато не слушат

    14:46 26.07.2026

  • 40 Добре де

    1 0 Отговор
    Всички ли в тази държава обезумяха или аз не схващам? Та нали народното събрание е гласувало Цел на мисията Осигуряване на логистика за военните операции на САЩ в близкия изток?! Това е официално и беше цитирано в друга новина. То директно го казаха а и Тръмп го потвърди когато благодари на България и Радев. Освен Иран да не е близкия изток, друго не схващам. Сега пък правителството казвало на Иран, че не участваме защото зареждането с горивото не се осъществявало физически в границите на България. Сега...Иран и те ли са обезумели или аз не разбирам? Та бойният смисъл на тези военни самолети цистерни не е ли точно такъв, да не презареждат на летището в Безмер?! Иначе защо са самолети а не обикновенни цистерни или Лукойл например. Иранците със сигурност ядат доматите с колците и тия неща не са им понятни. Та добре, че е бг външно да им разясни на чалмите.

    14:47 26.07.2026

  • 41 смах в залата

    0 3 Отговор
    По-добре ли е да сме васали на русия и иран? Те ли са пример за подражание ? Не е вячрно че войната е само между САЩ и иран. Защо арабските държави си траят и подпомагат САЩ? отговорът е че иран се опитва да сложи ръка върху тях с разни проксита и т.н и да са зависими от него както русия се опитва да диктува живота на Европейците.

    14:48 26.07.2026

  • 42 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ми то":

    Бъди спокоен , българи ще има достатъчно истински , щото дори децата на небългарите крепостни не щат и да чуят за гадното блато , да не говорим да го превъзнасят , а за малцинствените групи , повечето са в пъти по-българи от вас , нещастните копейки !!

    14:49 26.07.2026

  • 43 Точен

    0 3 Отговор
    Вески русофил, който бе измамен от лъжерусофила Радев, за да не гласува за ВЪЗРАЖДАНЕ, да си изяде таковата от яд... Оказа се, че само ВЪЗРАЖДАНЕ милеят за живота на българите и за суверенитета на Майка България.

    Коментиран от #49

    14:50 26.07.2026

  • 44 Тиква

    1 1 Отговор
    Който ни бомби,на тези и се кланяме,Позор, още и краварски празници почитаме.

    14:51 26.07.2026

  • 45 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "мдаааа":

    Демек ми трябва една картечница да направя още 40 години на 40 минути !!

    14:51 26.07.2026

  • 46 Точен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ба бааааа":

    Между другото Станишев не е българин, а украински евреин...

    14:53 26.07.2026

  • 47 смях в залата

    0 1 Отговор
    всички тук които плюят България , Европейския съюз ,САЩ и НАТО са руснаци или такива с двойно гражданство ( Българско и руско)

    14:53 26.07.2026

  • 48 И се провикна човека

    1 0 Отговор
    ЦАРЯТ Е ГОЛ....

    14:54 26.07.2026

  • 49 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Точен":

    Ми вие и преди си бяхте 7 % , сега 4 , хахаххаха !! И в двата случая неизбежния отпадък на всяко общество !! Следващия път 1 , като Славчо , хахахах , на друго не се и надявай , хахаха !!

    14:54 26.07.2026

  • 50 Дервишоглу

    0 0 Отговор
    Автора греши. Държава няма а има смачкана подмандатна територия на Израел и САЩ.

    14:54 26.07.2026

  • 51 9959

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Казуар":

    И бяхме добре.

    14:55 26.07.2026