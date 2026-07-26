Решението да приютим отново американските военни самолети- цистерни потвърждава статута ни на васална държава

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изпитвам чувство на досада, когато виждам как управляващите се опитват да крият истината и с разни глупави обяснения оправдават свои решения , които са взели не по свое убеждение, а под чужд, външен натиск. Отнасят се към народа като към неграмотна, тълпа която е неспособна да разбере за какво става дума.

Ето примера- за американските самолети- цистерни, които преди дреме без дебат и решение на парламента ни набутаха на гражданското ни летище в София, с обяснението, че те били там „за учение“. И премиерът Радев се похвали, поемайки властта, че се споразумял с американците да махнат самолетите, и те уж се подчинили.

Нищо подобно.

Тези самолети- цистерни захранват над Егейско море американските бомбардировачи, които хвърлят бомби над цели в Иран. Тъй като уж САЩ и Иран постигнаха някакво мирно споразумение и отпадна необходимостта от тези самолети, затова и ги махнаха. Но войната пак пламна и американците наново поискаха да приютим тези самолети- цистерни.

Премиерът Радев би могъл да откаже, но не го направи. Той и военният министър Стоянов побързаха да дадат нелепото пояснение, че самолетите може да бъдат настанени на летището в Безмер, това било в рамките на „стратегическото ни партньорство“, но в никой случай тази вече на практика американска военна база, не можело да бъде използвана за удари срещу Иран. Един вид- не разрешаваме на базата да има американски бомбардировачи, които да атакуват Иран и така да ни направят съучастнички в тази война на страната на САЩ, а самолетите- цистерни не са бомбардировачи, не летят до Иран и да хвърлят там бомби. Един вид, те за безобидни самолети.

Ето това значи да се отнасяш към народа и обществото като към тълпа от непросветени, люде, които може лесно излъжеш и манипулираш. Защото на всеки разсъдлив българин е ясно, че тези самолети- цистерни са част въоръженият американски арсенал, използват във войната с Иран, и разполагането им на наша територия ни прави съучастници в тази война. С което се застрашава националната ни сигурност, и за което иранското посолство ни отправя недвусмислени предупреждения.

За да е чист и демократичен, премиерът Радев предприе на пръв поглед хитър ход- той и правителството му няма да взимат еднолично решение, оставят то да бъде обсъдено и взето от парламента. Тоест от мнозинството, което неговата партия има в парламента.

И неговите депутати послушно одобриха американското искане за разполагане на тези цистерни.

Нищо ново под слънцето. Тези депутати не бяха избрани чрез мажоритарен вот, а като бях включени в листите. Практиката ни в това отношение и известна- който не слуша и решава да гласува по съвест и убеждение, на следващите избори може да отпадне от листите.

Тhе Еurореаn Соnsеrvаtivе така описа позицията на българските управляващи по въпроса за съгласието да приемем американските военни самолети- цистерни: „Като правило зад гръмките им заявления стои не промяна във външната политика, а неуспешен пазарлък със Запада начело със САЩ в рамките на вече съществуваща система на васални отношения.