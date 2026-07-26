Решението да приютим отново американските военни самолети- цистерни потвърждава статута ни на васална държава

Изпитвам чувство на досада, когато виждам как управляващите се опитват да крият истината и с разни глупави обяснения оправдават свои решения , които са взели не по свое убеждение, а под чужд, външен натиск. Отнасят се към народа като към неграмотна, тълпа която е неспособна да разбере за какво става дума.
Ето примера- за американските самолети- цистерни, които преди дреме без дебат и решение на парламента ни набутаха на гражданското ни летище в София, с обяснението, че те били там „за учение“. И премиерът Радев се похвали, поемайки властта, че се споразумял с американците да махнат самолетите, и те уж се подчинили.
Нищо подобно.
Тези самолети- цистерни захранват над Егейско море американските бомбардировачи, които хвърлят бомби над цели в Иран. Тъй като уж САЩ и Иран постигнаха някакво мирно споразумение и отпадна необходимостта от тези самолети, затова и ги махнаха. Но войната пак пламна и американците наново поискаха да приютим тези самолети- цистерни.
Премиерът Радев би могъл да откаже, но не го направи. Той и военният министър Стоянов побързаха да дадат нелепото пояснение, че самолетите може да бъдат настанени на летището в Безмер, това било в рамките на „стратегическото ни партньорство“, но в никой случай тази вече на практика американска военна база, не можело да бъде използвана за удари срещу Иран. Един вид- не разрешаваме на базата да има американски бомбардировачи, които да атакуват Иран и така да ни направят съучастнички в тази война на страната на САЩ, а самолетите- цистерни не са бомбардировачи, не летят до Иран и да хвърлят там бомби. Един вид, те за безобидни самолети.
Ето това значи да се отнасяш към народа и обществото като към тълпа от непросветени, люде, които може лесно излъжеш и манипулираш. Защото на всеки разсъдлив българин е ясно, че тези самолети- цистерни са част въоръженият американски арсенал, използват във войната с Иран, и разполагането им на наша територия ни прави съучастници в тази война. С което се застрашава националната ни сигурност, и за което иранското посолство ни отправя недвусмислени предупреждения.
За да е чист и демократичен, премиерът Радев предприе на пръв поглед хитър ход- той и правителството му няма да взимат еднолично решение, оставят то да бъде обсъдено и взето от парламента. Тоест от мнозинството, което неговата партия има в парламента.
И неговите депутати послушно одобриха американското искане за разполагане на тези цистерни.
Нищо ново под слънцето. Тези депутати не бяха избрани чрез мажоритарен вот, а като бях включени в листите. Практиката ни в това отношение и известна- който не слуша и решава да гласува по съвест и убеждение, на следващите избори може да отпадне от листите.
Тhе Еurореаn Соnsеrvаtivе така описа позицията на българските управляващи по въпроса за съгласието да приемем американските военни самолети- цистерни: „Като правило зад гръмките им заявления стои не промяна във външната политика, а неуспешен пазарлък със Запада начело със САЩ в рамките на вече съществуваща система на васални отношения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Малко цифри - Бойко Борисов закупи къща в Барселона на Борислава Йовчева ( мис бикини 2011 г.) на стойност 1.5 млн.евро ,2 бутика и Порше. Също така беше сниман от неизвестна дама как спи до шкафче с пачки по 500 евро на обща стойност 1.5 млн.евро. Иначе други имоти на свое име няма освен къщата си в Банкя.
Румен Радев чрез едно от служебните си правителства с премиер Гълъб Донев декември 2022 г.чрез министъра на енергетиката Росен Христов (катамарана) подписва договора с турската компания БОТАШ в който България се задължава да изплаща по 1.050 млн.лв.на ден независимо дали получава газ. Договора е 10-годишен и България ще изплати 6.5 млрд.лв.на турците. Според Български изселници в Турция Радев о обкръжението му са получили 10% от стойноста на самия договор ( 650 млн.лв.). Министъра на енергетиката Росен Христов след договора си закупи имоти в Гърция и Кипър и поръчков кабриолет за 488 хил.евро с който вози манекенки на пътешествия до Париж( има много видеа в които маха на пешеходците а манекенките танцуват в кабриолета). Също така въпросния Христов беше задържан от прокуратурата месец февруари за 72 часа за корупция в особено големи размери а преди месец беше назначен от Радев в борда на директорите на ДКК ( Държавна консолидационна компания) през която минават милиарди. Та спо
Коментиран от #33
14:06 26.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14
14:06 26.07.2026
3 Казуар
Коментиран от #21, #51
14:09 26.07.2026
4 Последния Софиянец
14:09 26.07.2026
5 персите дано безмера
14:10 26.07.2026
6 румелия и румен
На САЩ не сме васали, а се надяваме да спечелим някакво доверие, че най-после да спрат да ни пришиват синя лента върху зеления цвят на байрака.
14:13 26.07.2026
7 НИЩО МУ НЯМА
ДЕМЕК ФОРМИРАНЕТО В БЕЗМЕР
Е ПРИЮТ...А 🗣...
И ТОВА ЩО НЕ ГО КАЗА
1989 пр.н.е...А....
14:15 26.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А50
Коментиран от #35
14:19 26.07.2026
10 А50
До коментар #8 от "Умен че чак дрънка":Испания и Италия отказаха на сащниците в израелската война срещу Иран. Но ние сме много зле, пропаднала държава сме
14:21 26.07.2026
11 Бай онзи
14:21 26.07.2026
12 Баба Гошка
14:21 26.07.2026
13 Относно ционистите
Ционистите и техните помагачи обаче са недосегаеми. Те са над закона. Никой не смее да направи нещо срещу масовите убийци.
14:22 26.07.2026
14 Конспиратор
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Може да е бил адвокат на рафинерия или на производител на самолети-цистерни, там комисионните са високи.
14:22 26.07.2026
15 Специалист
Коментиран от #25, #27
14:24 26.07.2026
16 Така Така
Коментиран от #30
14:24 26.07.2026
17 Ба бааааа
Коментиран от #46
14:25 26.07.2026
18 малко истински факти
Коментиран от #23, #26
14:25 26.07.2026
19 васална феодализирана територия
Коментиран от #24
14:25 26.07.2026
20 охо
14:25 26.07.2026
21 Ба бааааа
До коментар #3 от "Казуар":На първо място беше Българското знаме и имахме държава и армия
14:26 26.07.2026
22 гост
Коментиран от #36, #38
14:27 26.07.2026
23 Да ти го.....
До коментар #18 от "малко истински факти":Фактите ти са фалшиви
14:27 26.07.2026
24 Ха,ха
До коментар #19 от "васална феодализирана територия":Бг няма от 1492🤣🤣
14:28 26.07.2026
25 Така Така
До коментар #15 от "Специалист":Аз щях да откажа и въобще държавата няма да изглежда толкова трагично колкото сега, но ще е структурирана по пазличен начин без парламент и с минимална администрация. Всичко ще е различно и тяма нищо общо с тази структура наложена ни от Западналият свят.
14:28 26.07.2026
26 Ес е 🚾
До коментар #18 от "малко истински факти":Пълни глупости пишеш
14:28 26.07.2026
27 лаик тиквеник
До коментар #15 от "Специалист":Ще предложа учение на НАТО, щото НАТО официално не участва в конфликта на САЩ с Иран, и доказано от пролетта страната имаше и Пейтриът защита от натовска Гърция.
14:30 26.07.2026
28 Цар Шишман
14:32 26.07.2026
29 Ха,ха
14:33 26.07.2026
30 НаРъБа
До коментар #16 от "Така Така":Друго си васал на сесесерето с 15 процента от бвп за отбрана???✌️🍌
14:33 26.07.2026
31 Българин
14:40 26.07.2026
32 Напомням
14:40 26.07.2026
33 Абе дали
До коментар #1 от "Последния Софиянец":снимките на Баце са направени от дама не е много сигурно. Какво се крие под полата не е ясно.
14:40 26.07.2026
34 Kaлпазанин
14:42 26.07.2026
35 жан валжан
До коментар #9 от "А50":Самосвали се Жан Виденов, че ако в момента външния дълг на България е 30% от БВП, през 1996г. дългът беше 211% от БВП и левът загина, понеже само обслужването на дълга бе 50% от държавните харчове..
14:42 26.07.2026
36 Ми то
До коментар #22 от "гост":след още 40г надали ще има българи в България с тая раждаемост на малцинствените групи.
Коментиран от #42
14:42 26.07.2026
37 Не всички държави от НАТО
14:45 26.07.2026
38 мдаааа
До коментар #22 от "гост":Демек пак ти требва едно турско-османско робство до кат те освободят пак братушкита!!!
Коментиран от #45
14:45 26.07.2026
39 Край
14:46 26.07.2026
40 Добре де
14:47 26.07.2026
41 смах в залата
14:48 26.07.2026
42 гост
До коментар #36 от "Ми то":Бъди спокоен , българи ще има достатъчно истински , щото дори децата на небългарите крепостни не щат и да чуят за гадното блато , да не говорим да го превъзнасят , а за малцинствените групи , повечето са в пъти по-българи от вас , нещастните копейки !!
14:49 26.07.2026
43 Точен
Коментиран от #49
14:50 26.07.2026
44 Тиква
14:51 26.07.2026
45 гост
До коментар #38 от "мдаааа":Демек ми трябва една картечница да направя още 40 години на 40 минути !!
14:51 26.07.2026
46 Точен
До коментар #17 от "Ба бааааа":Между другото Станишев не е българин, а украински евреин...
14:53 26.07.2026
47 смях в залата
14:53 26.07.2026
48 И се провикна човека
14:54 26.07.2026
49 гост
До коментар #43 от "Точен":Ми вие и преди си бяхте 7 % , сега 4 , хахаххаха !! И в двата случая неизбежния отпадък на всяко общество !! Следващия път 1 , като Славчо , хахахах , на друго не се и надявай , хахаха !!
14:54 26.07.2026
50 Дервишоглу
14:54 26.07.2026
51 9959
До коментар #3 от "Казуар":И бяхме добре.
14:55 26.07.2026