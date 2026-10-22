Грета Тунберг: Швеция става все по-враждебна и расистка

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Грета Тунберг обвини шведското правителство, че превръща страната във все по-враждебна среда за мигрантите. Повод за острите ѝ думи са затягането на правилата за пребиваване и гражданство, както и контактите на Швеция и Европейския съюз с талибаните за улесняване на връщането на афганистански граждани.

„Швеция става все по-враждебна и расистка в миграционната си политика. Правителството дори преговаря с талибаните, за да улесни депортациите“, заявява Тунберг.

В изявлението си активистката посочва и случаи на хора, пристигнали в Швеция като деца, които според нея рискуват да бъдат изпратени в държави, с които нямат връзка. Тя критикува особено решенията за млади хора, които са израснали в Швеция и губят правото си да останат след навършване на 18 години.

Контактите с талибаните са на техническо равнище

Шведският министър на миграцията Йохан Форсел потвърди, че има разговори, свързани с връщането на афганистански граждани. Той подчерта, че контактите не представляват политическо признаване на талибанското управление.

На 23 юни представители на талибаните участваха в разговори с Европейската комисия в Брюксел. Обсъждани са консулски услуги и „достойно връщане“ на афганистанци, включително на хора, осъдени за престъпления или определени като заплаха за сигурността. В срещата са участвали представители на 15 държави от Европейския съюз.

Шведското правителство защитава този подход с аргумента, че хората без законово право да пребивават в страната трябва да бъдат върнати. Според Форсел разговорите са на ниво държавни служители и имат практическа цел, свързана с издаването на документи и организацията на връщанията.

По-строги условия за пребиваване

От 13 юли 2026 г. Шведската миграционна агенция прилага по-широка проверка на доброто поведение при разглеждане на заявления за разрешение за пребиваване. Освен извършени престъпления се оценяват спазването на правилата, финансовите задължения, достоверността на данните за социални помощи и евентуални връзки с престъпни, терористични или екстремистки организации.

Еднократни и маловажни нарушения обикновено не са достатъчни сами по себе си за отказ. Повтарящото се поведение обаче може да бъде взето предвид, като значението му зависи и от основанието, на което човекът иска или притежава разрешение за пребиваване.

Гражданството вече изисква език и самоиздръжка

От 6 юни са в сила и нови изисквания за придобиване на шведско гражданство. Кандидатите трябва да докажат знания по шведски език и шведското общество, да са живели по-дълго и подредено в страната и да могат да се издържат самостоятелно.

За 2026 г. изискването за самоиздръжка е свързано с годишен доход от най-малко 250 200 шведски крони преди данъци. Проверяват се също неплатени задължения, нарушения на закона и обстоятелства, които могат да застрашават обществения ред или сигурността.

Така Швеция преминава от модел, при който гражданството се придобиваше при по-ограничени условия, към система с езикови, финансови и поведенчески критерии. Именно тази промяна Тунберг представя като знак за отстъпление от традиционния образ на страната като отворена и толерантна демокрация.

Източници: etc.se, apnews.com, thelocal.se