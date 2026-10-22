Новини
Мнения »
Грета Тунберг: Швеция става все по-враждебна и расистка
  Тема: Кризата с бежанците

Грета Тунберг: Швеция става все по-враждебна и расистка

22 Октомври, 2026 14:47 742 23

  • грета тунберг-
  • швеция-
  • миграция-
  • депортации-
  • талибани

Активистката осъди затягането на миграционната политика и разговорите с талибаните за депортации. Междувременно Швеция въведе по-строги правила за пребиваване и гражданство

Грета Тунберг: Швеция става все по-враждебна и расистка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Грета Тунберг обвини шведското правителство, че превръща страната във все по-враждебна среда за мигрантите. Повод за острите ѝ думи са затягането на правилата за пребиваване и гражданство, както и контактите на Швеция и Европейския съюз с талибаните за улесняване на връщането на афганистански граждани.

„Швеция става все по-враждебна и расистка в миграционната си политика. Правителството дори преговаря с талибаните, за да улесни депортациите“, заявява Тунберг.

В изявлението си активистката посочва и случаи на хора, пристигнали в Швеция като деца, които според нея рискуват да бъдат изпратени в държави, с които нямат връзка. Тя критикува особено решенията за млади хора, които са израснали в Швеция и губят правото си да останат след навършване на 18 години.

Контактите с талибаните са на техническо равнище

Шведският министър на миграцията Йохан Форсел потвърди, че има разговори, свързани с връщането на афганистански граждани. Той подчерта, че контактите не представляват политическо признаване на талибанското управление.

На 23 юни представители на талибаните участваха в разговори с Европейската комисия в Брюксел. Обсъждани са консулски услуги и „достойно връщане“ на афганистанци, включително на хора, осъдени за престъпления или определени като заплаха за сигурността. В срещата са участвали представители на 15 държави от Европейския съюз.

Шведското правителство защитава този подход с аргумента, че хората без законово право да пребивават в страната трябва да бъдат върнати. Според Форсел разговорите са на ниво държавни служители и имат практическа цел, свързана с издаването на документи и организацията на връщанията.

По-строги условия за пребиваване

От 13 юли 2026 г. Шведската миграционна агенция прилага по-широка проверка на доброто поведение при разглеждане на заявления за разрешение за пребиваване. Освен извършени престъпления се оценяват спазването на правилата, финансовите задължения, достоверността на данните за социални помощи и евентуални връзки с престъпни, терористични или екстремистки организации.

Еднократни и маловажни нарушения обикновено не са достатъчни сами по себе си за отказ. Повтарящото се поведение обаче може да бъде взето предвид, като значението му зависи и от основанието, на което човекът иска или притежава разрешение за пребиваване.

Гражданството вече изисква език и самоиздръжка

От 6 юни са в сила и нови изисквания за придобиване на шведско гражданство. Кандидатите трябва да докажат знания по шведски език и шведското общество, да са живели по-дълго и подредено в страната и да могат да се издържат самостоятелно.

За 2026 г. изискването за самоиздръжка е свързано с годишен доход от най-малко 250 200 шведски крони преди данъци. Проверяват се също неплатени задължения, нарушения на закона и обстоятелства, които могат да застрашават обществения ред или сигурността.

Така Швеция преминава от модел, при който гражданството се придобиваше при по-ограничени условия, към система с езикови, финансови и поведенчески критерии. Именно тази промяна Тунберг представя като знак за отстъпление от традиционния образ на страната като отворена и толерантна демокрация.

Източници: etc.se, apnews.com, thelocal.se


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тхйт

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това неопределено същество явно":

    Напротив! Тези които са във властта ги обичат.

    14:53 22.10.2026

  • 3 Коце

    13 2 Отговор
    Ми тя си е зелена кумунистка отвсякъде

    14:53 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трол

    13 1 Отговор
    Колкото повече Швеция се пълни с чужденци, толкова по-враждебна и расистка става.

    15:04 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ......-

    10 1 Отговор
    Глобалистко из/чадие

    15:22 22.10.2026

  • 18 .....

    13 1 Отговор
    Гретето не е добре момичето

    15:24 22.10.2026

  • 19 Комм

    5 3 Отговор
    М да на мен пък ми казаха , че съм бил скрит расист? , обаче що слушам корейски поп ? Извода е , че съм ЛУД щото харесвам голи азиатки , а пък в Западна Европа харесва само обратни резби ? , ще има бунтове..!..

    15:25 22.10.2026

  • 20 Тум дум опала

    10 1 Отговор
    Кукувичката пак прокука.

    15:26 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Цвете

    3 1 Отговор
    ДЕВОЙКО ГЛУПАВА ,ТИ СИ ДИРЕКТНО ЗА ПСИХИАТЪР.ЗАВЪРШИ ЛИ ПОНЕ УЧИЛИЩЕ? 🤦‍♂️🤥🤦‍♂️

    15:58 22.10.2026

  • 23 аааа

    0 0 Отговор
    Какво триете, бе, благодарение на мигрантските орки, Швеция е пълен кен ефф.

    16:02 22.10.2026