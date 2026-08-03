Изгледайте кадрите, не ги подминавайте. Те ще станат част от учебните програми по история.
Ще ги дават в бъдещи документални филми, като онези за краха на Римската империя. Случи се на испанската граница. Това е лицето на инвазията, която Ислямският свят причинява срещу своя вековен враг - Европа, докато тя все още се намира в морална кома след втората световна война. И докато се управлява от кръгли идиоти, обзети от болестта на „самоубийствената емпатия“, която ги кара да виждат в лицето на ислямският нашественик, на терориста, на изнасилвача и на фашиста, когато е с кафяв цвят на кожата - жертва, бежанец, добряк, „бъдещ лекар и инженер“.
Тези кадри от Испания, на които хиляди мароканци и алжирци пробиват насилствено границата на Европа, се случват в същия месец, в който:
1. Испанският премиер-социалист започна програмата по легализирането на между 500,000 и 1 милиона вече нахлули такива, което пък ще отвори възможността всеки от тях легално да докара семейството си, тоест още 5-6 милиона души.
2. Европейската комисия отхвърли дори да разгледа петицията на движението „Спаси Европа“ за ремиграция, с което щеше да се забрани на нелегални мигранти да докарват легално семействата си в Европа, както да позволи тяхното екстрадиране обратно.
3. Второ поколение ислямски нашественик, роден и видимо успешно интегриран в Германия, се вряза в местен гей парад. От гей общността продължиха да се извиняват на мюсюлманите за неудобството и да обвиняват белите християни за случилото се.
Всички тези събития са логически свързани и част от един, общ процес. Най-важният такъв процес и въпрос на съвремието ни: ще позволи ли този велик континент и цивилизация да бъде ислямизиран и подчинен под мръсните крака на арабо-африканското, миграционно море през този и следващия век. Отговорът на този въпрос пък зависи много повече от това, какво правим с либералите във всяка една страна на континента, служещи като 5-та колона за случващата се инвазия, отколкото какво правим дори със самите мигранти. Защото цялата инвазия е възможна само и единствено, защото вътре в Европа една побъркана, либерална секта е отворила широки портите и не дава на никой да ги затвори.
Изрежем ли либералът от всяка една властова позиция във всички европейски държави, ще прекратим и стремглавото самоубийство на тази цивилизация. Нищо, абсолютно нищо друго към този момент, не е по-важно на този континент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Не Джон, не Антъни и пр. а Мохамед ❗
Коментиран от #23
16:05 03.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЕВРАБИЯ ❗
Но Европа вече е ЕВРАБИЯ❗
16:06 03.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЕДНА действаща джамия❗
Днес вече има .... 2 000❗
Коментиран от #5, #15, #24
16:08 03.08.2026
4 Последния Софиянец
16:09 03.08.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В България има 1300 джамии а е много по малка.
16:10 03.08.2026
6 Aтлантиците
16:10 03.08.2026
7 Зеления
"толкова повече ѝ се хваща интелектуално незащитената част от обществото.Така е, защото тази част от обществото няма готовност да си обяснява рационално процесите"
"От този омагьосан медийно-политически кръг в мисленето на някои хора може да се излезе само ако образованите и компетентните успеят да им покажат какъв е скритият интерес, който пропагандата ги кара да обслужват"
Извод:
Всеки, който не мисли като Гого Папийонката:
1. Е част от интелектуално незащитената част от обществото, накратко проЗД
2. Не може да си обяснява рационално процесите, накратко муха без глава /само Папийонката може/
3. Не е образован
4. Не е компетентен
Така че опичай си акъла и почвай да се съгласяваш с всички тези на Гого, за да не попаднеш в една от описаните 4 категории.
И сакън не пипай либералната демокрация, че съвсем ще го изкараш от релси !
16:11 03.08.2026
8 Още
спрямо другарите от Северна Африка
и Югоизточна Азия
Коментиран от #47
16:11 03.08.2026
9 Перо
16:12 03.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пресолена
Коментиран от #31
16:15 03.08.2026
12 Али
16:18 03.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Жана
16:26 03.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Биби
16:29 03.08.2026
17 ха ха ха ....
Коментиран от #25
16:29 03.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бай Байрактар
Коментиран от #26
16:36 03.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Морски
До коментар #15 от "Българин":За няколко години се доказа като ужасно просто същество
16:40 03.08.2026
22 Бели кахъри
16:43 03.08.2026
23 Ахмат Слива
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Германия ислям-4,5%
Франция ислям-8,5%
пРоссия ислям-17%
Коментиран от #30
16:48 03.08.2026
24 Факти
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":През 1991 г. в Русия има 100 джамии. Днес са 8000. Около 15% от населението е мюсюлманско. До края на този век се очаква мюсюлманите да станат мнозинство и Русия да се превърне в ислямска държава. Този процес може да бъде спрян само ако Татарстан, Башкоростан, Чечня, Дагестан и Ингушетия се отцепят и се превърнат в съвременни държави.
Коментиран от #29, #39
16:48 03.08.2026
25 Герхард
До коментар #17 от "ха ха ха ....":А, какво търсят африканците на Европейският континент?!
Коментиран от #28
16:52 03.08.2026
26 ха ха ха ....
До коментар #19 от "Бай Байрактар":Голям професор си Асане ...В Русия мюсюлманите са си родени там и са си руснаци ..върви кажи на Кадиров че не е руснак ...Ша ти опъне кожата на асмата..
А в Европа мюсюлманите са внесени от вън за оплождане на бройлерите атлантици ...и мъжките и женските ..
А само франсетата им построиха над 2000 джамии..
Коментиран от #32
16:54 03.08.2026
27 Цвете
16:54 03.08.2026
28 ха ха ха...
До коментар #25 от "Герхард":Поканени са от Меркел ...ха ха ха ... малоумна работа ...
16:55 03.08.2026
29 жик так
До коментар #24 от "Факти":Разликата е бай Учен , че мюсюлманите в Русия са си родени там и се чувстват Руснаци !
Ама тия дето шетат из Лондон ,
Париж ,Брюксел ...не са Европейци !!
И при първия удобен случай ще ти теглят калъча .
16:58 03.08.2026
30 ха ха ха ...то че си слива е ясно
До коментар #23 от "Ахмат Слива":То и за това ви внесоха тия доктори ...Да ви брулят сливаците ..
16:59 03.08.2026
31 безпартиен
До коментар #11 от "пресолена":Ако изборите можеха да променят нещо, биха ги забранили!Не е важно народът как ще гласува,а кой как ще брои!
16:59 03.08.2026
32 Ол1гоффрен,
До коментар #26 от "ха ха ха ....":Кадиров ще е"руснак" докато му плащат.Самият той се хвали,че е бил на 16 години когато е убил първият си руснак.За какво изобщо ти плащат?
Коментиран от #35, #37
17:00 03.08.2026
33 Лумпен
Не джамии...!
17:01 03.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ха ха ха ...
До коментар #32 от "Ол1гоффрен,":абе олиго , що не отидеш да му го кажеш лично ...Ама кожата ти на тъпан ще стане ...
17:01 03.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Само питам
До коментар #32 от "Ол1гоффрен,":А ти един оли гавен искаш ли да опиташ ?
17:02 03.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 САЩ работи срещу Испания
17:05 03.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Израел работи срещу Испания
17:06 03.08.2026
45 Ел Кондор паса
17:07 03.08.2026
46 Ел Кондор паса
Коментиран от #53
17:10 03.08.2026
47 Верное
До коментар #8 от "Още":Половината момичета от класа в гимназията , около 10 от 20 се омъжиха за разни арапчета и неггри за да се возят на Мицубиши и да пушат Боро и да пият Балънтайс, корекомски. Много вървежни бяха арапчета и палестинците. И сега всеки втори в България е женен за българка.
17:10 03.08.2026
48 Р. България поддържа
Срам за Израел!
Срам за Р. България!
Коментиран от #50
17:12 03.08.2026
49 Кристи Янчу
17:14 03.08.2026
50 Е палестинците
До коментар #48 от "Р. България поддържа":Избираха за една нощ 1200 мъже, жени, деца, включително пеленачета. Отвлякоха към 300 които мъчиха и изнасилваха и после изббиха. Каквото повикало, това отговорило.
Коментиран от #52, #54
17:18 03.08.2026
51 Кристиян шикалкавек
17:22 03.08.2026
52 Забрави да кажеш
До коментар #50 от "Е палестинците":Че са пекли деца във фурната🤣🤣🤣🤣
Отделно кам700 от тях се доказа, че са ги избили самите чфути.... Приятелски огън
Коментиран от #55
17:24 03.08.2026
53 Защото няма място там
До коментар #46 от "Ел Кондор паса":От руски шлюххи
17:25 03.08.2026
54 А какво търсят тия 1200 чфута
До коментар #50 от "Е палестинците":На палестинска земя, м?
Коментиран от #56, #57, #59
17:29 03.08.2026
55 Нищо
До коментар #52 от "Забрави да кажеш":Чудно и това да са правили. Палестинците. Имаше и кадри и записи, сами си го търсеха. И без това стрелят с ракети от болници и училища, и после ревът колко лоши са евреите . Стрелят , метат бомби и се крият зад жени и деца после.
17:32 03.08.2026
56 Кой
До коментар #54 от "А какво търсят тия 1200 чфута":Ти каза че е палестинска,
17:33 03.08.2026
57 Значи
До коментар #54 от "А какво търсят тия 1200 чфута":Трябва да ги избият?
17:34 03.08.2026
58 Най накрая!!!!
17:35 03.08.2026
59 Е кво
До коментар #54 от "А какво търсят тия 1200 чфута":Търсят тук тия палестинци и араби, да си ходят у арабията. Ние сме християни. Не им е тук мястото.
17:37 03.08.2026