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Това е лицето на инвазията, която Ислямският свят причинява срещу своя вековен враг – Европа

Това е лицето на инвазията, която Ислямският свят причинява срещу своя вековен враг – Европа

3 Август, 2026 16:00 2 146 59

  • испания-
  • мароко-
  • алжир-
  • араби-
  • миграция

Всички тези събития са логически свързани и част от един, общ процес. Цялата инвазия е възможна само и единствено, защото вътре в Европа една побъркана, либерална секта е отворила широки портите

Това е лицето на инвазията, която Ислямският свят причинява срещу своя вековен враг – Европа - 1
Снимка: Фейсбук
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изгледайте кадрите, не ги подминавайте. Те ще станат част от учебните програми по история.
Ще ги дават в бъдещи документални филми, като онези за краха на Римската империя. Случи се на испанската граница. Това е лицето на инвазията, която Ислямският свят причинява срещу своя вековен враг - Европа, докато тя все още се намира в морална кома след втората световна война. И докато се управлява от кръгли идиоти, обзети от болестта на „самоубийствената емпатия“, която ги кара да виждат в лицето на ислямският нашественик, на терориста, на изнасилвача и на фашиста, когато е с кафяв цвят на кожата - жертва, бежанец, добряк, „бъдещ лекар и инженер“.

Тези кадри от Испания, на които хиляди мароканци и алжирци пробиват насилствено границата на Европа, се случват в същия месец, в който:

1. Испанският премиер-социалист започна програмата по легализирането на между 500,000 и 1 милиона вече нахлули такива, което пък ще отвори възможността всеки от тях легално да докара семейството си, тоест още 5-6 милиона души.

2. Европейската комисия отхвърли дори да разгледа петицията на движението „Спаси Европа“ за ремиграция, с което щеше да се забрани на нелегални мигранти да докарват легално семействата си в Европа, както да позволи тяхното екстрадиране обратно.

3. Второ поколение ислямски нашественик, роден и видимо успешно интегриран в Германия, се вряза в местен гей парад. От гей общността продължиха да се извиняват на мюсюлманите за неудобството и да обвиняват белите християни за случилото се.

Всички тези събития са логически свързани и част от един, общ процес. Най-важният такъв процес и въпрос на съвремието ни: ще позволи ли този велик континент и цивилизация да бъде ислямизиран и подчинен под мръсните крака на арабо-африканското, миграционно море през този и следващия век. Отговорът на този въпрос пък зависи много повече от това, какво правим с либералите във всяка една страна на континента, служещи като 5-та колона за случващата се инвазия, отколкото какво правим дори със самите мигранти. Защото цялата инвазия е възможна само и единствено, защото вътре в Европа една побъркана, либерална секта е отворила широки портите и не дава на никой да ги затвори.

Изрежем ли либералът от всяка една властова позиция във всички европейски държави, ще прекратим и стремглавото самоубийство на тази цивилизация. Нищо, абсолютно нищо друго към този момент, не е по-важно на този континент.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    42 2 Отговор
    Вече ДЕСЕТ ГОДИНИ поред най-използваното име за новородени в Британия е ....Мохамед❗
    Не Джон, не Антъни и пр. а Мохамед ❗

    Коментиран от #23

    16:05 03.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 1 Отговор
    Ориана Фалачи не оплюта заради термина си
    ЕВРАБИЯ ❗
    Но Европа вече е ЕВРАБИЯ❗

    16:06 03.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 3 Отговор
    През 1936-та година във Франция има
    ЕДНА действаща джамия❗
    Днес вече има .... 2 000❗

    Коментиран от #5, #15, #24

    16:08 03.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    31 0 Отговор
    Пари и организация от ЦРУ и Мосад.

    16:09 03.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    25 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В България има 1300 джамии а е много по малка.

    16:10 03.08.2026

  • 6 Aтлантиците

    34 2 Отговор
    Либерали са спонсорирани от Израел, там Мосад, Моше и подобните им Пасита са инструктурни да отслабват Европа политически за да бъде превзета, и да игнорира геноцида който се извършва на местна почва

    16:10 03.08.2026

  • 7 Зеления

    29 3 Отговор
    Шкварек, да ти напомня какво каза вчера в ена статия на ДВ Гого Папийонката:

    "толкова повече ѝ се хваща интелектуално незащитената част от обществото.Така е, защото тази част от обществото няма готовност да си обяснява рационално процесите"

    "От този омагьосан медийно-политически кръг в мисленето на някои хора може да се излезе само ако образованите и компетентните успеят да им покажат какъв е скритият интерес, който пропагандата ги кара да обслужват"

    Извод:
    Всеки, който не мисли като Гого Папийонката:
    1. Е част от интелектуално незащитената част от обществото, накратко проЗД
    2. Не може да си обяснява рационално процесите, накратко муха без глава /само Папийонката може/
    3. Не е образован
    4. Не е компетентен

    Така че опичай си акъла и почвай да се съгласяваш с всички тези на Гого, за да не попаднеш в една от описаните 4 категории.

    И сакън не пипай либералната демокрация, че съвсем ще го изкараш от релси !

    16:11 03.08.2026

  • 8 Още

    7 12 Отговор
    от социАлизъма сме в поза партер
    спрямо другарите от Северна Африка
    и Югоизточна Азия

    Коментиран от #47

    16:11 03.08.2026

  • 9 Перо

    33 0 Отговор
    Европа трябва да си зададе въпроса! Защо въпреки тежките проблеми, които има, все пак напливът към нея е толкова силен. Отговорът...храните ги и си ги отглеждате всеки месец с толкова много социални придобивки и пари, които те не могат да спечелят и за година. Мигрантите само и единствено с квоти и по заявка от работодатели...всички извън нея обратно.

    16:12 03.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 пресолена

    7 9 Отговор
    проблемът не е в управляващите там. проблемът е в гласоподавателите. точно те искат това .затова избират такива лидери.

    Коментиран от #31

    16:15 03.08.2026

  • 12 Али

    14 4 Отговор
    Е! Какво толкова?! Ние , ще ви обслужваме жените , Вие , ще ни храните!:)

    16:18 03.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жана

    16 1 Отговор
    в най-скоро време Мерц ще се обади по телефона на Радев да поиска забрана Шкварек да излиза в медиите и без това има намерение да забрани Алтернатива за Германия, та колко му е за Шкварек !

    16:26 03.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Биби

    5 3 Отговор
    У либералното нема нищо ненормално,но требе да се направат закони кои да се изпълняват ка си мо е реда! Внетен ли сме?

    16:29 03.08.2026

  • 17 ха ха ха ....

    9 2 Отговор
    И какво търсят европейците на Африканския континент ?!

    Коментиран от #25

    16:29 03.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бай Байрактар

    4 9 Отговор
    През 2015 г.Путята клекна на Ердоган и откри в Москва най-голямата джамия в Европа.

    Коментиран от #26

    16:36 03.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Морски

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    За няколко години се доказа като ужасно просто същество

    16:40 03.08.2026

  • 22 Бели кахъри

    9 0 Отговор
    Гого Лозанов- кръвен братовчед на Соломон Паси и Саркози.Четете "Жидов гроб" от Иван Вазов,нищо ново не се случва.

    16:43 03.08.2026

  • 23 Ахмат Слива

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Германия ислям-4,5%
    Франция ислям-8,5%
    пРоссия ислям-17%

    Коментиран от #30

    16:48 03.08.2026

  • 24 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    През 1991 г. в Русия има 100 джамии. Днес са 8000. Около 15% от населението е мюсюлманско. До края на този век се очаква мюсюлманите да станат мнозинство и Русия да се превърне в ислямска държава. Този процес може да бъде спрян само ако Татарстан, Башкоростан, Чечня, Дагестан и Ингушетия се отцепят и се превърнат в съвременни държави.

    Коментиран от #29, #39

    16:48 03.08.2026

  • 25 Герхард

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "ха ха ха ....":

    А, какво търсят африканците на Европейският континент?!

    Коментиран от #28

    16:52 03.08.2026

  • 26 ха ха ха ....

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Байрактар":

    Голям професор си Асане ...В Русия мюсюлманите са си родени там и са си руснаци ..върви кажи на Кадиров че не е руснак ...Ша ти опъне кожата на асмата..
    А в Европа мюсюлманите са внесени от вън за оплождане на бройлерите атлантици ...и мъжките и женските ..
    А само франсетата им построиха над 2000 джамии..

    Коментиран от #32

    16:54 03.08.2026

  • 27 Цвете

    2 0 Отговор
    " МОРАЛ НА КОМА " БИЛА ЕВРОПА СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА? НАИСТИНА ЛИ ТИ ТАКА МИСЛИШ, ШКВАРЕК? ЗАСЛУЖАВА ДА СЕ ПОДМЕНИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ С НОВИ ЛИЦА, КОИТО СА ИСТИНСКИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ РОДЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА Й.НИКОЙ НЕ Е ОЧАКВАЛ КОВИД ( КОЙТО УБИ МИЛИОНИ ХОРА) ,НЕ Е ОЧАКВАЛ ВОЙНАТА В УКРАЙНА ( НАПАДНАТА ОТ ЕДИН САМОЗАБРАВИЛ СЕ ДЕМАГОГ ) ,А ОЩЕ ПО ЗЛЕ Е СИТУАЦИЯТА В ИЗРАЕЛ И ИРАН НЕ БЕЗ СЪДЕЙСТВИЕТО НА САЩ?! ЗАТВОРЕН ОРМУЗ, БЕНЗИНЪТ Е В СВОЯ ПИК, КОЙТО ВЛЕЧЕ СЛЕД СЕБЕ СИ СКОК НА ВСИЧКО.ОТ КЪДЕТО И ДА ПОГЛЕДНЕШ ,ЕВРОПА СЕ НАМИРА В КАПАН В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН ,НЕ ПО НЕЙНА ВИНА. ТАКА ЛИ Е? ДА, ТОЧНО ТАКА Е. МИЛИОНИ СТРАДАТ ЗАРАДИ МАЛОУМНИЦИ ,КОИТО НЯКОГА СА БИЛИ " ИЗБИРАНИ " НА ТЕЗИ ПОСТОВЕТЕ В КОИТО СЕ НАМИРАТ И ДО ДНЕС. ТРУДЕН Е ОТГОВОРЪТ.

    16:54 03.08.2026

  • 28 ха ха ха...

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Герхард":

    Поканени са от Меркел ...ха ха ха ... малоумна работа ...

    16:55 03.08.2026

  • 29 жик так

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Разликата е бай Учен , че мюсюлманите в Русия са си родени там и се чувстват Руснаци !
    Ама тия дето шетат из Лондон ,
    Париж ,Брюксел ...не са Европейци !!
    И при първия удобен случай ще ти теглят калъча .

    16:58 03.08.2026

  • 30 ха ха ха ...то че си слива е ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ахмат Слива":

    То и за това ви внесоха тия доктори ...Да ви брулят сливаците ..

    16:59 03.08.2026

  • 31 безпартиен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "пресолена":

    Ако изборите можеха да променят нещо, биха ги забранили!Не е важно народът как ще гласува,а кой как ще брои!

    16:59 03.08.2026

  • 32 Ол1гоффрен,

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "ха ха ха ....":

    Кадиров ще е"руснак" докато му плащат.Самият той се хвали,че е бил на 16 години когато е убил първият си руснак.За какво изобщо ти плащат?

    Коментиран от #35, #37

    17:00 03.08.2026

  • 33 Лумпен

    2 0 Отговор
    Паметник на Адолф трябва да има във всеки град в Европа!
    Не джамии...!

    17:01 03.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ол1гоффрен,":

    абе олиго , що не отидеш да му го кажеш лично ...Ама кожата ти на тъпан ще стане ...

    17:01 03.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ол1гоффрен,":

    А ти един оли гавен искаш ли да опиташ ?

    17:02 03.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 САЩ работи срещу Испания

    1 1 Отговор
    Червърти факт и пети факт, а именно, че Конгресът на САЩ, воглаве с републиканците, насърчава ислямската вълна като подпомага за целта финансово и целево за отбрана и армия американския съюзник Мароко с 2х20 млн щатски долара за тази година, а синът на Нетаняху още от 2019 г. насъсква мароканците срещу Испания, през "Х" и с НПО.

    17:05 03.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Израел работи срещу Испания

    2 1 Отговор
    Мароко е държава съюзник на САЩ и на Израел, а Испания имаше куража и доблестта да осъди ционисткия геноцид в Ивицата Газа, частично окупирана от Израел, и призна държавата Палестина.

    17:06 03.08.2026

  • 45 Ел Кондор паса

    2 1 Отговор
    Какви бежанци и имигранти, когато със самото влизане крещят на арабиш език, че Господ е найвелик, зулуми, палежи, ражби от магазини, замеряне на полицията с камъни...и тези хора ще работят и допринасят за Европа ?! Това е религиозно нашествие... навсякъде в Европа, където мюсли имигрантите се увеличава, статистиката отчита, увеличение на из.на.siлванията, убийства, размирици и всякакъв вид криминални изцепки. Исляма е хилядолетен враг на християнството и Европа ! Който казва, че идването им е за добро на европейците е лъжец !

    17:07 03.08.2026

  • 46 Ел Кондор паса

    3 0 Отговор
    Защо не ходят в Дубай, Абу Даби, Катар, Оман .., все богати държави, култура език, религия

    Коментиран от #53

    17:10 03.08.2026

  • 47 Верное

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Още":

    Половината момичета от класа в гимназията , около 10 от 20 се омъжиха за разни арапчета и неггри за да се возят на Мицубиши и да пушат Боро и да пият Балънтайс, корекомски. Много вървежни бяха арапчета и палестинците. И сега всеки втори в България е женен за българка.

    17:10 03.08.2026

  • 48 Р. България поддържа

    3 1 Отговор
    дипломатически отношения с държавата Палестина, но наведените на юдео-ционистите български правителства не осъдиха Израел за убийствата на десетки хиляди палестински деца в ивицата Газа - в частично окупирания от ЦАХАЛ най-голям концлагер на открито за всички времена...

    Срам за Израел!
    Срам за Р. България!

    Коментиран от #50

    17:12 03.08.2026

  • 49 Кристи Янчу

    1 1 Отговор
    Шкварек, Шкварек. Кристиянчо, не е това, което си писал. Истината е друга. Истината е, че едни държави, които се мислят за богоизбрани разбъркаха кошера и разтуриха други доста уредени държави, които не им играеха по свирката , но пък имат нефтени залежи Сирия, Либия, Ирак, Афганистан, Венецуела, Иран.

    17:14 03.08.2026

  • 50 Е палестинците

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Р. България поддържа":

    Избираха за една нощ 1200 мъже, жени, деца, включително пеленачета. Отвлякоха към 300 които мъчиха и изнасилваха и после изббиха. Каквото повикало, това отговорило.

    Коментиран от #52, #54

    17:18 03.08.2026

  • 51 Кристиян шикалкавек

    0 0 Отговор
    Стига си шикалкавел. Истината е, че ако я нямаше инвазията на християнските скакалци на изток започвайки от кръстоносните грабителски походи нищо от това нямаше да се случи.

    17:22 03.08.2026

  • 52 Забрави да кажеш

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Е палестинците":

    Че са пекли деца във фурната🤣🤣🤣🤣
    Отделно кам700 от тях се доказа, че са ги избили самите чфути.... Приятелски огън

    Коментиран от #55

    17:24 03.08.2026

  • 53 Защото няма място там

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ел Кондор паса":

    От руски шлюххи

    17:25 03.08.2026

  • 54 А какво търсят тия 1200 чфута

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Е палестинците":

    На палестинска земя, м?

    Коментиран от #56, #57, #59

    17:29 03.08.2026

  • 55 Нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Забрави да кажеш":

    Чудно и това да са правили. Палестинците. Имаше и кадри и записи, сами си го търсеха. И без това стрелят с ракети от болници и училища, и после ревът колко лоши са евреите . Стрелят , метат бомби и се крият зад жени и деца после.

    17:32 03.08.2026

  • 56 Кой

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "А какво търсят тия 1200 чфута":

    Ти каза че е палестинска,

    17:33 03.08.2026

  • 57 Значи

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "А какво търсят тия 1200 чфута":

    Трябва да ги избият?

    17:34 03.08.2026

  • 58 Най накрая!!!!

    0 0 Отговор
    Някой да каже истината!!!!

    17:35 03.08.2026

  • 59 Е кво

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "А какво търсят тия 1200 чфута":

    Търсят тук тия палестинци и араби, да си ходят у арабията. Ние сме християни. Не им е тук мястото.

    17:37 03.08.2026