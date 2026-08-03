ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изгледайте кадрите, не ги подминавайте. Те ще станат част от учебните програми по история.

Ще ги дават в бъдещи документални филми, като онези за краха на Римската империя. Случи се на испанската граница. Това е лицето на инвазията, която Ислямският свят причинява срещу своя вековен враг - Европа, докато тя все още се намира в морална кома след втората световна война. И докато се управлява от кръгли идиоти, обзети от болестта на „самоубийствената емпатия“, която ги кара да виждат в лицето на ислямският нашественик, на терориста, на изнасилвача и на фашиста, когато е с кафяв цвят на кожата - жертва, бежанец, добряк, „бъдещ лекар и инженер“.

Тези кадри от Испания, на които хиляди мароканци и алжирци пробиват насилствено границата на Европа, се случват в същия месец, в който:

1. Испанският премиер-социалист започна програмата по легализирането на между 500,000 и 1 милиона вече нахлули такива, което пък ще отвори възможността всеки от тях легално да докара семейството си, тоест още 5-6 милиона души.

2. Европейската комисия отхвърли дори да разгледа петицията на движението „Спаси Европа“ за ремиграция, с което щеше да се забрани на нелегални мигранти да докарват легално семействата си в Европа, както да позволи тяхното екстрадиране обратно.

3. Второ поколение ислямски нашественик, роден и видимо успешно интегриран в Германия, се вряза в местен гей парад. От гей общността продължиха да се извиняват на мюсюлманите за неудобството и да обвиняват белите християни за случилото се.

Всички тези събития са логически свързани и част от един, общ процес. Най-важният такъв процес и въпрос на съвремието ни: ще позволи ли този велик континент и цивилизация да бъде ислямизиран и подчинен под мръсните крака на арабо-африканското, миграционно море през този и следващия век. Отговорът на този въпрос пък зависи много повече от това, какво правим с либералите във всяка една страна на континента, служещи като 5-та колона за случващата се инвазия, отколкото какво правим дори със самите мигранти. Защото цялата инвазия е възможна само и единствено, защото вътре в Европа една побъркана, либерална секта е отворила широки портите и не дава на никой да ги затвори.

Изрежем ли либералът от всяка една властова позиция във всички европейски държави, ще прекратим и стремглавото самоубийство на тази цивилизация. Нищо, абсолютно нищо друго към този момент, не е по-важно на този континент.