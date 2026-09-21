Играта с миграцията е лоша и късогледа политика

Както в Европа, така и в Америка гласовете на мигрантите са разрастващ се стратегически ресурс в полза на левицата, за да печели избори. Либералната - по-скоро пермесивистка политика на американските и на европейските леви спрямо миграцията концентрира все по-голяма електорална маса от пришълци в полза на левите партии. Създава се нещо от рода на “перпетуум мобиле”: мигрантите гласуват за левицата, защото тя допуска и предвижда разрастваща се миграция - с възможност вече пристигналите мигранти да доведат и семействата си - понякога целия си род. Спечелилата левица либерализира допълнително мигрантската политика за да си осигури електорална хегемония на следващите избори. Този механизъм работи практически навсякъде. На последните общински избори в Британия Зелените сериозно застрашиха контрола на Лейбъристите върху левия вот именно с по-радикална промиграционна политика.
Левият миграционен пермесивизъм създава и дългосрочни, макар и парадоксални политически съюзи между западното левичарство и ретроградния радикален ислямизъм, който прониква в Европа и в Америка паразитирайки върху левичарските идеологически доктрини за ползите от миграцията. За левичарите - особено за по-крайните от тях - ислямизмът е не просто цивилизационна алтернатива на Запада - той е тактически съюзник във вечно възобновяващата се основна цел на западното левичарство - да се унищожи капитализма. Ислямистите дълбоко презират и се отвращават от левите движения на ЛГБТ, от феминизма, от левия исторически ревизионизъм, водещ до събаряне на паметници, пренаписване на учебници, университетски програми и т. н. Защо ли? Защото са ретроградно религиозно и политическо движение, поставило си за пореден път целта за завладее Запада и да установи “световно господство” на исляма. Но това отвращение не пречи на радикалните ислямисти да си сътрудничат с левичарите и да гласуват за тях с обоснованото очакване, че подобна левичарска политика допълнително ще остлаби и раздели западните общества.
Рикошетът на тази лява политика вдясно се очертава като все по-радикална дясна политика - при това не само антиимиграционна. Радикализираната десница се бори за “ремиграция”, за защита на традиционните ценности като културна политика, и - особено важно - за ренационализация, за “суверенизация” срещу свръхлибералните политики на европейския политически елит в ЕС. Така резултатите от политическата поляризация - както по отношение на миграцията, така и по отношения на други ключови политики, в крайна сметка застрашава интегритета и бъдещето на ЕС като единствена - поне засега - платформа за съвместна защита интересите на европейските народи в една епоха, в която мощни нови и стари международни сили се борят за надмощие и преразпределение на стопанските и политическите ресурси на съвременния свят.
Играта с миграцията е лоша и късогледа политика. В нея няма да има победител измежду левите и десните в Европа и в Америка. Победители ще бъдат враговете на Запада.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
16:03 21.09.2026
2 КАТО БЕШЕ ДЕБЕЛ СЕ ПРОДАВАШЕ
Коментиран от #5
16:09 21.09.2026
3 Милчо Лаков
16:12 21.09.2026
4 Последния Софиянец
16:13 21.09.2026
5 Ей мунчо
До коментар #2 от "КАТО БЕШЕ ДЕБЕЛ СЕ ПРОДАВАШЕ":Критикуваш тоз дядка щот не ти харесва, ама така все едно защитаваш мигрантите дето заливат цяла европа. Започват да ни заменят като население. Толкоз ли не ти стига акъла да видиш вредата за страната, вместо това хейтиш дядката. Копелепростоти
16:30 21.09.2026
6 Една
16:32 21.09.2026
7 Капиталиста
16:38 21.09.2026
8 Завърнал се
16:42 21.09.2026
9 Да, ама не
16:43 21.09.2026