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Играта с миграцията е лоша и късогледа политика

Играта с миграцията е лоша и късогледа политика

21 Септември, 2026 16:00 602 9

  • огнян минчев-
  • миграция-
  • бежанци-
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  • криза

Победители ще бъдат враговете на Запада Както в Европа, така и в Америка гласовете на мигрантите са разрастващ се стратегически ресурс в полза на левицата, за да печели избори. Либералната - по-скоро

Играта с миграцията е лоша и късогледа политика - 1
Снимка: БГНЕС
Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
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Както в Европа, така и в Америка гласовете на мигрантите са разрастващ се стратегически ресурс в полза на левицата, за да печели избори. Либералната - по-скоро пермесивистка политика на американските и на европейските леви спрямо миграцията концентрира все по-голяма електорална маса от пришълци в полза на левите партии. Създава се нещо от рода на “перпетуум мобиле”: мигрантите гласуват за левицата, защото тя допуска и предвижда разрастваща се миграция - с възможност вече пристигналите мигранти да доведат и семействата си - понякога целия си род. Спечелилата левица либерализира допълнително мигрантската политика за да си осигури електорална хегемония на следващите избори. Този механизъм работи практически навсякъде. На последните общински избори в Британия Зелените сериозно застрашиха контрола на Лейбъристите върху левия вот именно с по-радикална промиграционна политика.

Левият миграционен пермесивизъм създава и дългосрочни, макар и парадоксални политически съюзи между западното левичарство и ретроградния радикален ислямизъм, който прониква в Европа и в Америка паразитирайки върху левичарските идеологически доктрини за ползите от миграцията. За левичарите - особено за по-крайните от тях - ислямизмът е не просто цивилизационна алтернатива на Запада - той е тактически съюзник във вечно възобновяващата се основна цел на западното левичарство - да се унищожи капитализма. Ислямистите дълбоко презират и се отвращават от левите движения на ЛГБТ, от феминизма, от левия исторически ревизионизъм, водещ до събаряне на паметници, пренаписване на учебници, университетски програми и т. н. Защо ли? Защото са ретроградно религиозно и политическо движение, поставило си за пореден път целта за завладее Запада и да установи “световно господство” на исляма. Но това отвращение не пречи на радикалните ислямисти да си сътрудничат с левичарите и да гласуват за тях с обоснованото очакване, че подобна левичарска политика допълнително ще остлаби и раздели западните общества.

Рикошетът на тази лява политика вдясно се очертава като все по-радикална дясна политика - при това не само антиимиграционна. Радикализираната десница се бори за “ремиграция”, за защита на традиционните ценности като културна политика, и - особено важно - за ренационализация, за “суверенизация” срещу свръхлибералните политики на европейския политически елит в ЕС. Така резултатите от политическата поляризация - както по отношение на миграцията, така и по отношения на други ключови политики, в крайна сметка застрашава интегритета и бъдещето на ЕС като единствена - поне засега - платформа за съвместна защита интересите на европейските народи в една епоха, в която мощни нови и стари международни сили се борят за надмощие и преразпределение на стопанските и политическите ресурси на съвременния свят.

Играта с миграцията е лоша и късогледа политика. В нея няма да има победител измежду левите и десните в Европа и в Америка. Победители ще бъдат враговете на Запада.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    15 6 Отговор
    Тоя змей и до ден днешен опуква по една тава кебапчета на едно ядене.

    16:03 21.09.2026

  • 2 КАТО БЕШЕ ДЕБЕЛ СЕ ПРОДАВАШЕ

    13 5 Отговор
    Като го отслабнаха пак се продава.

    Коментиран от #5

    16:09 21.09.2026

  • 3 Милчо Лаков

    8 4 Отговор
    Какъв е процента на мигрантите с паспорт(гражданство)та да са от значение за изборите?

    16:12 21.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Турците превзеха Берлин,Пакистанците Лондон а непалците България.

    16:13 21.09.2026

  • 5 Ей мунчо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "КАТО БЕШЕ ДЕБЕЛ СЕ ПРОДАВАШЕ":

    Критикуваш тоз дядка щот не ти харесва, ама така все едно защитаваш мигрантите дето заливат цяла европа. Започват да ни заменят като население. Толкоз ли не ти стига акъла да видиш вредата за страната, вместо това хейтиш дядката. Копелепростоти

    16:30 21.09.2026

  • 6 Една

    3 2 Отговор
    напаст заменя друга напаст. Трудно е да се каже кое е по-добро - расисти или религиозни фундаменталисти.

    16:32 21.09.2026

  • 7 Капиталиста

    3 0 Отговор
    търси печалбата? Той няма националност и патриотизъм. Ще внесе и марсиански ако от това има изгода.

    16:38 21.09.2026

  • 8 Завърнал се

    2 0 Отговор
    И от какъв зор мигрантите имат право да гласуват?

    16:42 21.09.2026

  • 9 Да, ама не

    1 0 Отговор
    То да не тръгне из центъра, пълен потрес, иначе, да, хора сме

    16:43 21.09.2026