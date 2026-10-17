Протестите в Испания се пренасочиха от Сеута към жилищата

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Протестите в Испания вече се движат по две свързани линии – кризата с мигрантите в Сеута и недоволството от жилищните цени. Докато в автономния град на северноафриканския бряг продължават споровете за контрола по границата с Мароко, в Мадрид и други големи градове демонстрациите се насочиха към наемите, принудителните извеждания и политиката на правителството.

В края на юли около 80 000 души са влезли в Сеута от територията на Мароко. Случаят е определян като най-тежката гранична криза в историята на града. Част от мигрантите, сред които и непълнолетни, останаха седмици наред във временни лагери или по улиците. В началото на октомври стотици младежи се събраха пред църква в очакване на решение за преместването им в континентална Испания или настаняването им в приемни центрове, съобщи Асошиейтед прес.

Недоволството на местните жители също не стихва. В началото на октомври около 200 души протестираха пред сградата на градската управа и поискаха по-бърза реакция от централното правителство. Демонстрациите са свързани не само с натоварването на системата за прием, но и с усещането, че кризата задълбочава съществуващите разделения между християнската и мюсюлманската общност в града.

Разследване за ролята на Мароко

Националният съд в Испания разследва кой е организирал и финансирал масовото преминаване към Сеута. По делото са били мобилизирани 21 полицейски и военни структури, а Центърът за национално разузнаване вече е предал документи на съдия Мария Тардон. Засега няма конкретно привлечени заподозрени.

Според представени пред съда данни испанските власти са получавали сигнали за призиви в социалните мрежи за масово преминаване по суша и по море. Испански полицейски доклад посочва предполагаема пасивност на мароканските сили, а в отделни случаи и твърдения за насочване на мигранти към испанската граница. Това са версии, които съдът трябва да провери. Испанското правителство е било уведомено за възможна атака, а същата информация е била предадена и на мароканските служби, пише „Ел Паис“.

Спорът се превърна в основна тема за консервативната опозиция. Народната партия и „Вокс“ обвиняват кабинета на Санчес, че е допуснал загуба на контрол по границата и настояват за връщане на мигрантите в Мароко. Правителството отхвърля политическите обвинения и защитава действията си като законови и съобразени с европейските правила.

Жилищната криза измести Сеута в центъра на протестите

Междувременно нова протестна вълна обхвана Испания заради недостъпните наеми и принудителните извеждания. Повод стана извеждането от дома ѝ на 87-годишната Мария дел Кармен Абаскал, последвано от масови демонстрации и палатков лагер на площад „Пуерта дел Сол“ в Мадрид. В Барселона десетки хиляди души излязоха на улицата, а протестът по-късно прерасна в сблъсъци с полицията.

Правителството одобри 21 спешни мерки, сред които по-голяма защита за уязвими наематели, ограничения за спекулативни покупки, правила за отдаването на стаи и фонд от 10 милиарда евро за кредити за първо жилище. Премиерът Педро Санчес заяви: „Няма да допуснем повече извеждания като това, което преживя Марикармен.“

След отхвърлянето на първоначалния пакет от парламента Санчес насрочи предсрочни парламентарни избори за 29 ноември. Така кризата в Сеута и жилищното недоволство вече се превръщат в два от основните въпроса на предизборната кампания. В единия случай опозицията настоява за по-твърда миграционна политика и отговор от Мароко, а в другия протестиращите искат мерки срещу високите наеми и извежданията.

Източници: apnews.com, elpais.com